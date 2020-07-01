數據分析：美國「太陽帶」疫情反彈失控成「燎原野火」？

過去兩周，6月14日至28日，美國每日新冠肺炎病例上升66%，自26日以來，每天的病例人數一直圍繞在4萬上下。美國南部地區受到的影響最大：亞利桑那州、德克薩斯州或佛羅里達州等「太陽地帶」（Sun Belt）的病例數則創下新高。 國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）5月4日早已警告說，「病毒具有像野火一樣傳播的巨大能力」，如果不採取有效的措施，各州政府可能面臨病例「反彈」。 如今，疫情的一些關鍵指標的發展令美國媒體和專家擔心，美國正是面臨這種反彈。這些指標到底顯示的是什麼？美國的疫情是否會成為不可控的「野火」？

美國副總統彭斯（Mike Pence）和共和黨德州州長阿博特（Greg Abbott）最近鼓勵德州公民戴口罩，改以前的立場。在5月28日達拉斯舉行的疫情通報會上，彭斯說：「我們鼓勵大家在受影響的地區戴上口罩[...]我們知道這將減緩疫情蔓延。」

特朗普高層盟友為何要對防疫措施改變立場？除了政治理由以外，還有兩個字：「數據」—— 彭斯最近已不得不向科學現實低頭。

疫情數據為何令人擔憂？

在過去的兩周裏，美國新冠肺炎的數據呈現出驚人的趨勢。據歐洲疾控中心的數據，美國自疫情開始以來確診病例最多五天當中，四天在最近幾天出現（6月26日至30日）。南部地區的病例數是最令人擔憂的，繼紐約州之後，「太陽地帶」各州正面臨美國疫情最大的地方爆發：亞利桑那州、德州或喬治亞州的病例在過去兩周內增加了一倍多。佛羅里達州增加三倍多。

亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州和得克薩斯州的最近兩周新冠肺炎數據。（covidexitstrategy.com）

然而，這不僅僅是病例數的問題。在達拉斯的疫情通報會上，阿博特州長舉例說，德州的陽性檢測率已經上升到13%以上。他稱這是一種「警鐘」，說德州的疫情出現「非常迅速和非常危險的轉折」。

除了病例數之外，檢測率和住院率等指標也受到專家們的密切關注，因為它們可以更準確地展示出疾病的傳播情況，以及未來可以期待的情況。

用陽性率了解疾病傳播

隨着美國疫情的反彈，特朗普和彭斯重複表示，最新病例激增的原因是美國正在進行更多的新冠測試。當然，政府一旦進行更多檢測，它很可能就會發現更多的病例。然而，專家們同意說，這一點不能完全解釋美國最近的病例激增。

Cases are going up in the U.S. because we are testing far more than any other country, and ever expanding. With smaller testing we would show fewer cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年6月23日

為什麼呢？在這一點，不能只看病例數，而要注意美國各州的陽性率。為什麼德州州長阿博特對德州的陽性率如此震驚？陽性率指的是檢測結果呈陽性的百分比。如果你測試100個人，當中有3個檢測結果呈陽性，那陽性率就3%。原則上陽性率與檢測總數沒有直接關係，只與陰性和陽性結果之間的比例有關。可以想像一下，如果一個人群中有3%的人生病，從這個人群中檢測一百人、一千人、或一萬人，陽性率則不會改變，一直會在3%左右。

然而在德州，陽性率正在上升：從兩周前（6月15日）的8%上升到現在（6月30日）的14.5%左右。這個趨勢，不能用「美國在進行更多的測試」的口號來解釋，相反，這種上升表明新冠肺炎本身正在人群中蔓延得比以前更快或更廣。陽性率是很重要的，因為它能讓你了解疾病在人群中的傳播情況，而病例數無法提供這種信息。舉個例子：一個州在檢測一萬人後報告三個病例，而另一個州在只檢測10人後報告三個病例，這兩州處於非常不同的疫情階段，但如果只看病例數，這兩州的情況看起來一模一樣。

有理由擔心的州，並不僅僅是德州：根據covidexitstrategy.org收集的數據，6月30日，美國50州中只有14州在前兩周的陽性率下降或持平。

住院率作為疫情嚴重性指標

陽性率是一個重要指標，但它也有其局限性：測試率會因不同州的測試策略、數據彙編和能力都不一樣。並非所有州都達到了聯邦政府推薦的檢測標準，因此測試的指標也不能全面反映病毒感染的情況。

住院數字可以幫助我們更準確地了解在檢測不足的地區（當許多有新冠癥狀的人沒有接受檢測時）疫情有多嚴重。美國新冠疫情數據庫（The Covid Tracking Project）的專家解釋，「當我們知道有多少病人病得必須住院[...]，我們就會理解當地的疫情規模多大。」。

最近住院率上升的州的數據6月29日截圖，其中大部分是「太陽地帶」的州。（佛羅里達州沒有公開住院數據。）(covidexitstrategy.org)

住院率和陽性率一樣， 原則上與進行多少檢測沒有直接關係。而且過去兩周裏，大部分太陽地帶的州的住院率都上升，表明美國南方病例激增不僅僅是增加檢測的結果。陽性率和住院率的增長證實新冠肺炎正在美國南部「有像野火一樣傳播的巨大能力」的觀點。

美國失敗的「封城」

雖然有許多其他指標，譬如有效傳染數（e ffective reproduction number）或死亡人數，但作為較簡單的指標陽性率和住院率已經為我們提供很有力的工具，了解該疾病的過去、現在和未來。

今天這些指標的上升，說明過去幾個月的臨時「封城」措施和業務關閉並沒有成功地防止疫情的惡化。近兩個月前，福奇指出，如果州政府「過早撤回（抗議措施），將得到病例的反彈。」今天在美國南部各州看到的情況似乎就是這種「反彈」。已經有些州在放慢或扭轉重新開放的政策，譬如將限制公眾集會或關閉市內飯店和酒吧等等措施。

這張地圖顯示由公共衞生專家團隊追蹤的主要疫情指標在過去一個月裏的變化，嚴重程度從綠色到紅色依次遞增。(covidexitstrategy.org)

這些指標也是對疫情未來的發展的嚴峻警告。美國疾控中心指出，從被感染階段到報告死亡之間平均有28天的延遲。目前的「反彈」導致的死亡可能要在一個月後才能觀察到。

疫情會否變成「燎原野火」？

最大的擔憂是，區域性的病例激增可能會失控，變成福奇所說的「野火」。在明確這次激增的嚴重性之前，還需要更多的時間，但政治人物和專家們並不樂觀。

紐約和新澤西等東北州，表示擔心南方的激增可能會毀掉他們與疫情鬥爭的努力。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）6月24日宣布，任何從最新病例激增的州來到紐約的人都要隔離兩周。

本周一，即6月29日，美國疾控中心首席副總監舒沙特（Anne Schuchat）指出，美國防疫體系對病例數已經不堪重負。與新西蘭、新加坡或韓國等「可以控制事態的發展」的國家不同，美國沒有能力迅速測試、追蹤和隔離新病例。她表示，「我們現在全國各地的病例太多，（這些抗議措施）無法做到，就是很失望」。

Live Q&A: Anne Schuchat, MD, Principal Deputy Director of @CDCgov, discusses latest developments in the #COVID19 pandemic. #SARSCoV2 #Coronavirus #JAMALive https://t.co/HTP9JqiNgk — JAMA (@JAMA_current) 2020年6月29日

「美國的野火」可能是世界的災難

歷史上重要的疫情，如1918年的西班牙流感、1957年的亞洲流感或1968年的香港流感，都有一個共同點：一波一波地襲擊世界，並且第二波往往比第一波更嚴重。

最壞的情況還在後面。 世衞組總幹事譚德塞

美國的疫情趨勢表明，新冠肺炎可能會再次發生這種情況。世衞組總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在談到全球疫情惡化時表示，「最壞的情況還在後面」。他稱，只要各國不制定有效的接觸追溯策略，未來就不會發生好轉。

僅美國就佔了世界上所有確診病例的四分之一以上，這使得它對這場疫情的未來發展具有巨大的影響。疾病的未來將在很大程度上取決於美國如何應對不斷增加的病例、陽性檢測和住院率。各州在分析數據後，是否會放慢或改變開放經濟政策？聯邦政府處理美國南部的反彈能否避免全國性的災難？還是說，公共衞生方面的政治真空除了使美國國內醫療體系不堪重負以外，還會越過邊境引發傳播全世界的危機？