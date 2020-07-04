華城連環殺人案沉痛真相：1人無辜坐牢20年　4人受警暴所害後自殺

在韓國極為轟動且曾經改編翻拍為電影《殺人回憶》、韓劇《Signal》等影視作品的「華城連環殺人案」，自80至90年代出現多宗姦殺慘案以來，警方尋找真兇過程峰迴路轉，韓國警方終於在7月2日發布過去一年的調查結果，公布犯人李春在（이춘재）殺害14名女性、強姦另外9名女性，他犯下的案件包括「華城連環殺人案」的全數10宗案。 但這件連環殺人案件的慘痛真相，不止於案件本身，還有當年警方審問無辜疑犯時的濫權問題，除了令一人無端代罪坐牢20年，更導致另外至少4名遭審問者在事後因創傷後壓力症等不同原因自殺。韓國警方7月2日正式為此向所有受害者道歉。

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調查殺人案背後的沉痛真相

「華城連環殺人案」發生在1986年至1991年，有10名女性先後在京畿道華城附近受害，過去多年來，警方只有在1989年抓獲第8宗案的「兇手」，為姓尹、當年22歲的男子，警方判定他為模仿犯罪，與其餘9宗案無關，最後這名尹姓男子遭判無期徒刑，他之後獲得減刑，在2010年5月出獄，坐牢20年。

案件的驚人進展出現在2019年9月，警方終於憑藉DNA技術找到連環殺人案的真兇李春在，但令人驚訝的是，李春在承認的案件包括「華城連環殺人案」全數10宗案件，包括本來已找到「兇手」的第8宗案。

無辜者學歷低沒法律知識 遭屈打成招

經過如今警方再調查後，尹姓男子終於沉冤得雪，也更讓外界關注當年警方為了調查這宗轟動連環殺人案而出現的濫權問題，讓這名年幼失去父母且腳有殘疾的無辜者，更慘遭屈打成招。

尹姓男子今年接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，曾講述1989年時受到警方不當對待的經歷，他遭戴上手銬在審訊室內3天，期間只獲准吃很少食物，且未能睡覺，每次想入睡時都會遭制止，「那時候就像發夢...... 當你3天無法睡覺，你不知道自己在說什麼做什麼，你未能正常地思考。」他小學沒畢業，對法律也沒有認識，結果之後他簽了名，認了罪，含冤坐牢20年。

🔻這宗連環殺人案是不少韓國電影或劇集的題材🔻

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4人受警暴所害後自殺

牽涉華城殺人案的警方濫權問題還不止於此，由於連環案件持續多年且轟動全國，韓國警方曾先後動員205萬人次的警力追查，調查約2萬多位疑犯及對照4萬人指紋，警員濫權的事件也在此期間發生。

韓國媒體報道，最少有4人當年遭警方懷疑是兇手及於審問期間遭受虐待後，在1990年代自殺身亡。在這些個案中，部分情節相當荒謬，例如有一名金姓男子遭指控犯下連環案內的第4宗及第5宗案，理由竟是有一位舉報者聲稱在夢內「得知」金某是兇手，結果金某受到折磨式審問，他艱苦脫身後，1995年成功控告政府索償，但在2年後，他因抵受不住抑鬱症及創傷後壓力症（PTSD），選擇自盡。

🔻京畿南部地方警察廳的警察廳長裵容珠，在7月2日代表警方正式道歉🔻

화성살인사건, 34년 만에 마무리

경찰 "누명 쓴 피해자들께 사과" https://t.co/mjb5qZ1Y29 — 한국경제신문 (@hankyungmedia) July 2, 2020

韓國警方正式道歉

對於當年警員在調查期間出現的濫權事件，水原市京畿南部地方警察廳的警察廳長裵容珠7月2日正式承認警方有關調查人員在80年代和90年代存在違法行為，代表警方向所有受害人道歉，包括承認尹姓男子當時在調查過程中遭屈打成招。他又表示，在多宗案件內的其中一宗小學生被殺事件中，警方當時曾發現過失蹤受害者的衣服，但沒有告知受害者家屬，又涉嫌隱瞞發現受害者部分遺骨等。

根據警方所指，在在重新偵查過程期間查出涉嫌非法監禁、隱匿事件的9名警方人員，均已被送檢，但《中央日報》報道，雖然有一名檢察官負責尹姓男子要求懲治當年濫權警察的申訴，但最終由於訴訟時效已過，最終沒有建議起訴。