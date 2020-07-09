【新加坡大選】「皇弟」與網民加持　反對黨不再陪跑？

新加坡大選即將在明天（7月10日）舉行。全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未緩和，自該國獨立以來執政55年的人民行動黨（People's Action Party，PAP）面臨的政治難關比過往更加艱鉅：除了棘手的疫情因素，在野反對黨實力「升呢」，也使PAP在大選前夕不敢輕敵。

新加坡政府上月底決定將最新一屆國會大選定於7月10日舉行。政府甫宣布解散國會，公布大選時間表，總理李顯龍之弟、前建國總理李光耀之次子李顯揚便公開宣布加入反對派前進黨（Progress Singapore Party，PSP），戲劇性揭開這屆大選的序幕。

新加坡總理李顯龍的胞弟李顯揚加入前進黨。圖為2020年6月24日，李顯揚（中）在新加坡與前進黨成員會面。（AP）

高調歸邊卻不參選 舞劍之意何在？

當外界以為李顯揚或準備參選國會議員，投入政治仕途之際，李顯揚卻很快表態不會參加大選，並謂：「我相信新加坡不需要另一個姓李的人。」

POLITICS IS FOR EVERY CITIZEN You may not be interested in politics, but politics is interested in you. I grew up in... Posted by Lee Hsien Yang on Monday, 29 June 2020

不過，李顯揚仍然對哥哥李顯龍及PAP不斷狂追猛打。多番在社交平台和媒體訪問中表示，新加坡是時候「擁有公平的選舉」，甚至提到「現今的政府施政已不符合民眾的期望」、「漠視人民憤怒」、「人民行動黨已經偏離原本的道路了」。李顯揚即使已宣布不參選，連日來也不斷「找麻煩」。

從未經歷政黨更替的新加坡，各在野反對黨一直被認為是「執政黨附庸」。上屆2015年大選，雖然共有8個反對派政黨嘗試挑戰國會，但最終只有工人黨（Workers’ Party，WP）取得單位數的民選議席。

至於李顯揚新加入的前進黨，則是由曾當過26年國會議員的陳清木於去年創立。陳清木亦曾參加過2011年的總統選舉，惟敗給了前副總理陳慶炎。陳清木創立前進黨，表明意欲聯合其他反對派政黨，進擊國會，務求在國會上取得更大話語權。

圖為6月28日新加坡前進黨秘書長陳清木（中）與李顯揚（右）在選舉活動期間向民眾打招呼。（Reuters）

反對黨在選舉的「先天性缺憾」

新加坡選舉政治制度在結構性上一直利好執政黨。反對黨們過去五十多年來難以撼動人民行動黨的長期執政地位。

舉例說，每屆國會大選前夕，選區邊界檢討委員會（Electoral Boundaries Review Committee）都會公布新一屆的選區劃分安排。換言之，執政黨有可能通過參考上屆不利於己方的選區結果，譬如是與競爭政黨所得票數差距極微，甚至落敗的選區，重劃選區，於下一屆大選中鞏固選票優勢。執政黨過往五年的政績若非大失民心，其實在野反對黨要取得執政權力的機會微乎其微。

人民行動黨五十多年來長期執政，未曾變天。圖為5月16日，一名戴口罩的男子經過「小印度」。（AP）

反對黨「升呢」 爭相媒體曝光

有「皇弟」李顯揚加持，新興反對黨前進黨聲勢浩大，或有力在國會中斬獲議席。

另一邊廂，建黨已有63年的傳統最大反對黨工人黨卻意外在網絡上另闢戰線，竟掀起一波利好反對黨的網絡民意。

事緣工人黨在盛港集選區（Sengkang GRC）派出的26歲參選人辣玉莎（Raeesah Khan），被指年前曾在社交平台上發表「涉嫌種族歧視」的帖文，包括指控警方常常只在清真寺等少數族裔聚集的場所執法，富裕的華人和白人聚集卻「享有不同待遇」。警方日前接獲相關投訴。根據新加坡刑法第298A章，若犯下「有害於不同種族或宗教族群之間的和諧穩定」的罪行，可被判處監禁及罰款。事件經主流媒體報道後，辣玉莎隨即發表道歉聲明。

短期內，反對派僅能左右執政黨的得票率，『馬來西亞式變天』不易在新加坡重演。 研究新加坡學者鄺健銘

人民行動黨發表文告，質疑辣玉莎為何不退選，亦要求所屬工人黨闡明遴選候選人的準則，又呼籲辣玉莎公開其他設定為「隱藏」的社交媒體帖文。

原本以為辣玉莎勢將深陷現時全球熱議的「種族歧視」政治泥沼，斷難自拔。豈料網絡輿論卻出現一百八十度的相反迴響。不少網民認為辣玉莎的言論無傷大雅，有些亦稱讚工人黨和辣玉莎勇於認錯。

工人黨政治新星、26歲的辣玉莎（Raeesah Khan）。（Getty Images）

在Twitter上，出現一些諸如「#IstandwithRaeesah」（我與辣玉莎同在）、「#makeyourvotecount」（讓你的選票變得有價值）的標籤；甚至辣玉莎在爭議帖文中提到的華裔族群，部分網民也寫上「#WeWereNotHurt」（我們沒有受傷）的標籤字眼，以示對辣玉莎表達支持。

How the WP responded to Ivan Lim’s withdrawal vs how the PAP responded to Raeesah Khan’s comments. I’ll let these quotes speak for themselves. #IStandWithRaeesah pic.twitter.com/HZNV8Att9y — Brandon Raeburn (@B_Raeburn) July 6, 2020

To all the minorities in #Singapore (I don't care if you're Singaporean) who are just so fucking angry and tired of having to prove to Chinese Singaporeans that racism exists, and of seeing this sort of crap deployed over and over, I stand with you. #IStandWithRaeesah — Kirsten Han 韩俐颖 (@kixes) July 6, 2020

As a Chinese Singaporean, I deeply appreciate Raeesah Khan’s honesty and passion in supporting minority races. I do not believe that Raeesah Khan was "promoting enmity" between racial groups. I also do not see her actions as offensive or derogatory. #wewerenothurt pic.twitter.com/Im1xvZ9HVa — raeesah khan world domination (@wiginducing) July 7, 2020

不單如此，網絡上反而有人批評執政黨利用主流媒體資源，廣泛報道事件，大肆「炒作」，甚至有親建制的網絡媒體被指刻意針對此事狙擊反對黨。

前進黨領袖陳清木日前出席助選活動時，也向媒體表示執政黨刻意在大選前「翻舊帳」（辣玉莎的其中一條爭議帖文，是在2018年發布），形容這是「骯髒的政治手段」，更暗示他們沒有「紳士風度」。

身處網絡大時代，互聯網及社交媒體總是反建制聲音的樂園。這類聲音對執政黨人民行動黨的潛在積壓政治反彈，或由此衍生之蝴蝶效應，會在將來甚麼時候顯現、併發，仍然難以估算。畢竟，近年來網絡民意動員，已是導引全球社會運動的常見導火索。

新加坡政府管制網絡言論的力度相當嚴苛。

其實執政黨早已意識到這一點。去年5月，新加坡政府頒布「反假新聞」法案，賦予當局監管網上平台、新聞網站，甚至是私人訊息的權力。此外，不配合政府命令下架有關違規內容的平台，也會遭受處罰。此法惹來不少人質疑新加坡政府進一步管制網絡言論，威脅公民自由，甚至有人權組織批評新加坡的舉動有如「老大哥」（Big Brother）高度審控言論。

雖然如此，到了今屆選舉前夕，諸多不利於執政黨之輿論仍然透過網絡發酵，而且影響着現實中的政治。人民行動黨終究不能對勢如猛火的網絡批判「免疫」。

最明顯一例在6月底，計劃出選裕廊集選區（Jurong GRC）的人民行動黨大將林紹權（該集選區由現任國務資政尚達曼領軍），被網民「爆料」，指他以前擔任戰備軍官時態度傲慢，無視下屬感受。後來甚至有些自稱是林紹權前同事、前同學、鄰居的網民在社交媒體發文批評，直指他「不適合參選國會議員」。網絡輿論隨即併發，網民也在6月26日於網上聯署平台Change.org啟動了一個要求林紹權退出大選的聯署行動，僅一天便已經收集到超過2萬個簽名。

林紹權受壓於網絡輿論，最終決定退出選戰。從林紹權宣布參選到退選，只經歷四天時間。PAP黨秘書長李顯龍在接納林紹權退選信的聲明中，形容這波在網絡蔓延的指控猶如「野火」。

領導人民行動黨的李顯龍接納林紹權退選。（Getty Images）

網絡噪音轉化選票？

不過，這些「網絡民意」在今屆選舉，能否製造出更多投票箱內屬意反對黨們的選票呢？有些研究新加坡政治的專家或許不太同意。

曾任國會議員的新加坡管理大學法學副教授陳慶文（Eugene Tan）舉林紹權事件為例，認為類似的網絡討論對人民行動黨選情的影響很輕微。

「網絡言論在任何議題上都好像有着特別大的發言權利，但是那些所謂沉默的大多數心裏在想什麼，才是至關重要。」陳慶文說道。

「網絡民意」能否轉化成屬意反對黨們的選票？大選日前夕，商販拿着人民行動黨的旗幟。（AP）

在新加坡從事研究工作、著有《雙城對倒──新加坡模式與香港未來》的學者鄺健銘認為，儘管發生了李顯揚加入反對黨等事件，陳清木等反對派人物能否真正給予選民信心，依然存在很大的疑問，加上新加坡選民心態保守，未必希望人民行動黨長期執政局面會斷然終止。「短期內，反對派僅能左右執政黨的得票率，『馬來西亞式變天』不易在新加坡重演。」鄺健銘說。

從李顯揚歸邊反對派、傳統反對黨工人黨的素人新星意外彈出、人民行動黨在「網絡戰線」的陰溝裏翻船……儘管這場大選未必會出現令人意外的結果，然而大選前夕的零星政治徵兆，是否正在牽引出未來新加坡政局的變數啟示？相信這是本屆新加坡大選該當涉獵留意的細膩部分。