Lafite要喝1986　日本清酒最搶手卻是「十四代」？專家解貴價之謎

各大拍賣行的名酒拍賣，近年在葡萄酒以外，相繼引入威士忌、茅台等不同地方釀造的佳釀，令拍品更多元化。這次香港春拍，佳士得首度把日本「國酒」清酒帶到拍賣場，9項上拍的「十四代」全數成交，合共斬獲逾29萬港元，成績令人欣喜。

單瓶成交價最高者，由擁有清酒界「羅曼尼康帝」（DRC）美譽的「十四代龍泉」奪得，連佣成交價3.2萬港元。到底十四代清酒如何特別？以酒米釀造的日本清酒應該如何鑑賞？我們請來佳士得亞太區名酒部主管陳文珣為大家逐一解答。

十四代清酒一般價格不菲：

十四代是日本山形縣高木酒造出產的清酒系列。此系列款式繁多，當中以龍泉最為著名。其餘龍月、雙虹、本丸等亦相當具名氣。十四代乃高木家十四代傳人高木辰五郎釀造之佳釀。高木酒造向政府申請商標時，同時提出了「十三代」、「十四代」、「十五代」等名字。日本一般不會採用數字作商標，最終唯獨十四代特別獲准成為商標。

十四代是高木酒造出產的清酒系列

十四代清酒的香氣令人難以忘懷，帶有香蕉、鳳梨等熱帶果香，亦具備蜜瓜、白桃、蘋果、水梨的甜香。十四代清酒其中一個特別之處，在於釀造時採用的原材料。眾所週知，清酒用酒米釀製而成。高木辰五郎為了釀出最佳品質的清酒，花多年時間培育出一種名叫「龍之落」的酒米來釀製清酒。這種米的米身較大，特別適合釀製清酒。以自行種植酒米釀造清酒，同時有助確保原材料質素。

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另一特點在於十四代採用的酵母。酵母在釀造清酒時，有著把糖份轉化為酒精的作用，並同時令清酒帶有酸度及香氣。清酒的香氣的來源，主要就是來自酵母。十四代清酒還有另一特點，就是以「七垂二十貫」的方式釀造。這種方式非常費時，工序繁複，得出的酒液亦不多，這亦令十四代清酒更見矜貴。十四代的頂級酒款，皆以這種方式釀造而成。

位於山形縣的高木酒造

十四代龍泉採用100%兵庫縣特A地區產的山田錦特米，打磨至35%精米步和度，並採用獨特自然泉水「櫻泉水」釀造。酒廠嚴格甄選酒米，年份收成若是未達標準則不予釀造，因此十分難得。順帶一提，本季佳士得洋酒拍賣成交率高達99%，661件拍品共斬獲HK$4,200萬總成交額。

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