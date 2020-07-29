【Johnnie Walker】全球第一個紙造酒樽即將上市　你敢用嗎？

從晶瑩剔透的玻璃酒瓶倒出美酒實在療癒，除去沉重的缺點，打破酒瓶也是極有可能的意外。擁有最多蘇格蘭單一麥芽威士忌酒廠的Diageo帝亞吉歐，為全球提出創新解決方案， 成立永續包裝技術公司Pulpex Limited，研製100％無塑料紙質新型瓶子，代表包裝烈酒的方式發生了根本性的轉變，能夠改變整個供應鏈。將由旗下品牌Johnnie Walker率先使用，2021年將會成為全球第一個採用紙酒瓶的威士忌品牌。

全球首個紙造酒瓶及更多相關圖片：

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帝亞吉歐與創投公司Pilot Lite共同出資，成立了永續包裝技術公司Pulpex Limited，專注開發環保的包裝紙瓶，由可持續採購的木漿製成，可以完全回收，目前Unilever聯合利華、PepsiCo百事可樂皆是策略聯盟夥伴。

至於帝亞吉歐旗下的威士忌名牌Johnnie Walker，慣用的長方柱瓶子將不會再是玻璃，而是用回收紙漿製成霧黑色瓶身，內部則使用可生物分解的食品級樹脂，再加上鋁蓋，烈酒本身的質量依然一如往常不會受到影響。

酒精飲料慣用的玻璃瓶，其製程十分耗能，且會產生許多碳足跡，在歐盟消費者普遍關注環保議題之下，促使許多廠商尋找替代方案。Johnnie Walker母公司帝亞吉歐可持續發展部門主管Ewan Andrew表示，集團努力突破環保包裝的界限，為地球環境達到走塑、減廢與減碳的多重目標。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：你覺得耐用嗎？全球第一個紙做酒瓶即將上市】