「積木」在男童鼻中「住足」2年長滿菌　最後因為這樣突然跌出來

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新西蘭一名7歲男童在2年前將一小塊「樂高積木」塞進鼻子裏，當時他的父母緊張地帶他到醫院，結果醫生卻找不到任何東西。沒想到2年後，這名男童用力地聞了一下杯子蛋糕，卻突然感到鼻孔一陣刺痛，用力擤鼻子後，這塊消失2年的積木竟然掉了出來，讓他的父母直呼，「該把這塊積木送去博物館了。」

新西蘭一名7歲男童在2年前將一小塊「樂高積木」塞進鼻子裏，至日前才「找回」。（Facebook截圖 / Seven Sharp）

根據《每日郵報》、《衛報》報道，住在新西蘭南島但尼丁（Dunedin）的安瓦爾（Sameer Anwar）在2018年時，將樂高積木塞入自己的鼻子裏，他的父親說，「他突然跟我們說，他把一塊小樂高積木塞進鼻子（編按：他相信是人偶的「手臂」），我們努力想把它拿出來，卻完全找不到。」

隨後，父母立刻帶安瓦爾到醫院去，結果醫生也什麼都找不到，只告訴他們，也許這塊積木根本沒有被放進鼻子裏面，或者是已經順着食道進入胃中。由於安瓦爾沒有出現任何不適感，所以父母很快就忘記了這件事。

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結果8月16日晚上，安瓦爾準備吃杯子蛋糕前，先用力地聞了一下，沒想到他的鼻子開始劇痛；一開始他的母親還以為他是不小心吸到麵包屑，於是幫他擤了擤鼻子，突然一塊黑色的樂高從鼻子裏掉了出來，上面還佈滿了黴菌。

安瓦爾還開心地說，「媽媽我找到樂高了！你跟我說他不在鼻子裏面，但它就是在裏面！」安瓦爾的父親則開玩笑地對太太說，「我們應該把這塊樂高捐給博物館。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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