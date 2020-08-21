格陵蘭2019年融冰5,320億噸「破紀錄」　7月流失一半冰量原因是？

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地球暖化越趨嚴重，最新研究指出，格陵蘭2019年破融冰紀錄，流失5320億噸的冰量，幾乎一半冰量於7月份流失。

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《CNN》報道，20日發表於期刊《Communications Earth and Environment》的研究指出，格陵蘭在2019年流失5,320億噸的冰，這比2003年以來的年平均還多出一倍多。去年7月，來自歐洲的暖空氣北移，導致氣溫遠高於正常，造成冰層表面大面積融化。

2003年至2016年間，格陵蘭冰層平均每年失去2,550億噸冰。

《紐約時報》報道，該研究領導作者為阿爾弗雷德・韋格納研究所（Alfred Wegener Institute）地質學家薩斯根（Ingo Sasgen），他及同事分析一對衛星數據，這些衛星精確地測量它們繞過區域的重力，從而測得了質量。

薩斯根表示，「我們花了一些時間進行分析和量化，結果顯示，這又是一個創紀錄的年分」；上一個創紀錄的年份為2012年。

格陵蘭的冰層將近2英里（約3.2公里），如果所有的冰都融化，海平面將會上升7.5米，然而，這將花上好幾個世紀。不過，自1990年代以來，由於北極暖化速度比地球任何一個地方都還要快，格陵蘭融化的冰及其造成海平面上升的速度加劇。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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