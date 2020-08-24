新冠肺炎｜美國麻省「超市怪男」胡亂擁抱途人再說：現在你也染疫

美國麻薩諸塞州近來出現一名怪男，他在超市內四處擁抱陌生顧客，擁抱完後還告訴對方，「現在你也染感新冠肺炎了」接着便大笑離開，恐怖行徑引發民眾恐慌，警方日前公布男子照片，希望能盡速將他繩之以法。

【相關圖輯】民眾自製騎呢口罩抗疫

+ 20 + 19 + 18

麻省斯普林菲爾德（Springfield）警方表示，事件8月15日晚間7時10分發生在當地一間沃爾瑪超市（Walmart），一名身分不明的男子突然在超市內連續擁抱多名顧客，然後再威脅對方說，他或她已經感染新冠肺炎。

男逛超市時莫名被抱，還被告知自己可能感染病毒。（Facebook / Springfield Police Department）

一名罹癌的受害者表示，這名男子當時突然靠近，把他手中的物品拿走後給了一個擁抱，然後告訴他，「只是想給你一個病毒擁抱，現在你也感染新冠肺炎了」，他之前從未見過這名男子，並且目睹對方之後也抱了很多人。警方表示，將以襲擊和恐嚇等罪名對肇事男子起訴，希望民眾能幫忙提供相關資訊。

【相關圖輯】國際影像｜古巴八旬獨居婦自製「流動屋」 防疫不忘逗人一笑

+ 9 + 8 + 7

【相關圖輯】日本關西變死城？攝影師鏡頭紀錄新冠肺炎下大阪與京都的孤寂

+ 44 + 43 + 42

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】