山崎55年成交價破紀錄成日本最貴威士忌　單瓶價錢夠在香港買層樓

最貴單瓶日本威士忌寶座有了定案，歷來酒齡最高的日本威士忌「山崎55年」，日前以HK$620萬破紀錄價錢成交，將拍賣紀錄大幅推高，終結了早前「山崎50年」與「輕井澤52年」最貴寶座之爭。

於今年6月面世的山崎55年，瓶內酒液包括1960年蒸餾的水楢桶原酒，以及1964年蒸餾的白橡木桶原酒。陳釀55年後，酒液呈深紅琥珀色，酒精度為46%。

1964年乃日本東京奧運舉辦之年，三得利選擇今年推出山崎55年，相信與今年奧運再次於東京舉行不無關係。雖然東京奧運最終因疫情延期至明年，無礙山崎55年順利推出。

山崎55年及曾一度問鼎最貴寶座的山崎50年與輕井澤52年（點圖放大瀏覽）：

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三得利推出的初版山崎55年限量100瓶，連稅零售價為300萬日圓，引起威士忌圈一陣哄動。惟廠方以抽籤方式選出買家，並且只限日本居民參與，令外地日本威士忌愛好者一瓶難求。只能等待山崎55年流入第二市場，才有機會覓得一瓶。

如是者，這次山崎55年首度在拍賣場現身，確實引來各地的日本威士忌愛好者追捧。此瓶威士忌以HK$58萬至78萬估價上拍，最終連佣成交價高達HK$620萬，達估價10倍，打破單瓶日本威士忌的拍賣紀錄。

舊紀錄因應匯率問題，有兩種說法。一說是去年在台北羅芙奧以NT$1,351萬易手的初版水楢桶「山崎50年」；另一說則是今年3月在倫敦蘇富比以£36.3萬成交的1960「輕井澤52年」。兩者成交價在不同貨幣下其實互有高低，難分軒輊。以兩間拍賣行共同刊出的貨幣美元計算，山崎50年的連佣成交價以美元計算為US$427,610。而蘇富比刊出輕井澤52年的美元成交價為US$435,273。

至於這次成交的山崎55年，寶龍（Bonhams）刊出的美元成交價為US$795,000，將拍賣紀錄大幅推高近US$36萬，破紀錄與否，相信已無爭議。

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