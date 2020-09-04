科技股暴跌蒸發科企富豪身家440億美元　貝佐斯Elon Musk首當其衝

科技股漲勢近來帶領科技業億萬富豪的身價水漲船高，但隨着科技股於9月3日終場大跌，導致前十大科技富豪的身家同步縮水。

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財富排行前十名的科技業億萬富豪，個人淨值總和在9月3日蒸發440億美元，美股崩跌至近三個月來最低點，主要因投資人擔憂市值有泡沫之虞。

根據彭博億萬富豪指數，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身價縮水90億美元，損失最慘重，亞馬遜股價重挫至6月以來最低。馬斯克（Elon Musk）的個人淨值蒸發85億美元，Tesla連三日下挫，已逼近空頭領域。

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這些富豪的財富縮水，凸顯帳面財富曇花一現的本質， 尤其是股市位居高點之際，不過股市此時似乎與經濟現實面脫節。

即使新冠肺炎疫情為全球經濟帶來前所未見的痛苦，迫使企業紛紛裁員以及它所造成的飢荒問題惡化，但有幾名富豪8月的財富增長速度相當驚人。

馬斯克和Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）皆已加入百億美元富豪俱樂部，他們的個人財富穩健增加，在一日內大增逾40億美元，受惠於Tesla和Facebook股價先前持續飆漲。

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