【金斯伯格離世】7名小孩之母　保守派大法官熱門人選巴雷特是誰

美國總統特朗普（Donald Trump）將於9月26日公布提名新大法官人選，接任因病逝世的最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。目前大熱人選之一是來自第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），但她的右傾及宗教立場被指會令最高法院進一步傾斜。

圖為2018年5月，巴雷特（Amy Coney Barrett）出席聖母大學法學院的演講。巴雷特是最高法院大法官大熱人選。（AP）

特朗普表示他目前未有最終人選，他在9月21日曾與巴雷特會面，據美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮官員消息指出，特朗普對她非常熱情，甚至在會後說她「將受到國民的歡迎」，儘管消息未能確實，但外界已有不少人認為巴雷特將是最終人選。

現年48歲的巴雷特是7名小孩的母親，其中2名孩子是從海地（Haiti）領養，巴雷特亦是一名虔誠天主教徒。巴雷特在2017年加入芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院，以法律才智及保守派觀點為人所知。

在巴雷特擔任上訴法官的3年間，她僅有一次向特朗普提出的法案投反對票。特朗普在6月時曾有意推行名為「公共負擔」（Public charge）的法規，法規指若政府判斷移民可能仰賴公共援助，將禁止他們拿綠卡，變相阻止移民領取公共援助。巴雷特對此表示異議。

巴雷特在其他判斷方面均被指屬保守傾向，包括支持擁有槍械。2019年3月，她曾質疑如何判斷一個重犯有暴力傾向或終生禁止其擁有槍械的權利。

外界亦擔憂巴雷特的宗教背景影響她對墮胎、LGBT等議題的判斷，雖然她在2017年的聽證會上否定自己的判決受個人宗教影響，但巴雷特過去曾在墮胎相關的案件中投反對票。

巴雷特被指受到右翼人士及宗教保守派的青睞，可望「繼承」保守派大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）的意識形態。

↓巴雷特被指有望接任美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的職位，想了解金斯伯格的傳奇一生，請點擊放大觀看︰