【減肥】食量不變一年減30公斤　日本美女瘦身靠這兩大秘方

到底該怎麼做才能瘦下來，是許多人煩惱的問題。近日就有日本網友分享，本來食量驚人的她，在靠着不改變食量的狀況下，加上遊玩知名健身遊戲，竟真的成功減重。

日本女子靠打Switch及控制飲食狂減30公斤：

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根據日本媒體《ねとらぼ》報道，日本一位女網友ヤナマリ分享她的減重過程。ヤナマリ表示自己食量驚人，1個人吃掉3人分的東西也習以為常，因此過去身高150公分卻有72.6公斤重，是個不折不扣的小胖妹。

去年10月，ヤナマリ開始她的減重計劃。她將計劃列為「限制糖分」、「無氧運動」、「有氧運動」3個項目。在不減少食量的狀況下，她將糖分攝取控制在一天50克內，並以肉、魚、蛋等蛋白質取代熱量。

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另外她也增加單日飲食的次數，來到一天8次。她表示如此一來，便幾乎沒有感受到飢餓的時間，可以有效削減食慾。而且在未感到空腹時用餐，飽足感更上一層樓。

運動方面，她則選擇任天堂switch的健身遊戲「健身環大冒險」與「Fitness Boxing」，分別做為無氧與有氧活動，並且說明要強化身體哪個部位，可以用健身環內的哪些項目做訓練。

靠着這些方法，ヤナマリ在今年4月時已經瘦到露出腹肌，現在體重則來到45.5公斤，有着令人稱羨的模特兒臉蛋與身材。網友看到她的健身過程，紛紛讚嘆「真的太猛了」、「持續就是力量」、「咦！健身環原來真的有效果？我也有相同的健身環說……啊，難道差在『持續』？」

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