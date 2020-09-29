墨西哥賣不出「總統專機」後改推彩券　中獎者能發財又能搭專機

在9月15日晚上，墨西哥抽出「總統專機彩券」的100位幸運得主，他們不僅拿到優渥的獎金，還獲得日後租用總統專機來場小旅行的難得機會。

墨西哥推出「總統專機彩券」詳情：

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買一個發財、搭專機的機會

9月15日，墨西哥各地出現了100位幸運兒，他們是「總統專機彩券」頭獎的得主。

在墨西哥多次試圖賣掉奢華的總統專機卻碰壁後，墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）決定推出「總統專機彩券」，不只讓民眾獲得發財、搭專機的機會，也有望替政府籌到購買醫療設備所需的資金。

100個頭獎得主，每人將近1百萬美元

在總共發行的600萬張彩券中，100人幸運成為最大獎100萬美元（約港幣775萬元）獎金和未來花錢租用總統專機來趟「總統級旅行」的機會。

但是說起這架專機，它本來是前幾任政府們貪污、奢侈作風的證據。

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前前總統下訂的豪華專機

這架專機在2012年，由時任墨西哥總統的卡爾德龍（Felipe Calderón）花費2億1,800萬美元（約港幣17億元）向波音公司訂購，是架經改裝的787型客機，配備各式各樣的豪華設備，包括一張雙人大床、獨立衛浴、豪華座椅和跑步機。

前任總統接手使用

不過，正式交機的時候卡爾德龍早已卸任，由墨西哥前總統涅托（Enrique Pena Nieto）取而代之，這架昂貴的專機也隨之成為他公器私用的證據之一，媒體就曾報道他使用專機替家人安排豪華旅行的消息。

「連特朗普都沒有這麼豪華的專機！」

因此，當2018年洛佩斯競選墨西哥總統大位時，前總統涅托與這架專機間的醜聞就成為他窮追猛打的對象之一，還為專機設計了競選口號：「連美國總統特普（Donald Trump）都沒有這麼豪華的專機！」

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賣不掉的總統專機

成功上任後，洛佩斯開始貫徹「節儉」、「打擊貪腐」的政見，宣佈將總統官邸改為博物館、削減政府高層的薪水，還有賣掉多架政府持有的直升機和飛機等。

不久後，他就發現這架專機並不好賣，美國、加拿大等都對這架專機興趣缺缺，縱使向美國提出以物易物，用專機換醫療器材，或是按小時計費開放一般人租用等方案，這架專機始終乏人問津，更別提在這段尋找買家的期間，墨西哥政府還得支出保管費和維修費。

「總統專機彩券」開賣啦！

今年年初，洛佩斯放棄尋找買家，決定以這架專機為頭獎噱頭，發行600萬張「總統專機彩券」，每張要價約25美元（約港幣194元），希望能成功籌到足夠的資金。

「這可是架世界級的飛機呢！」、「只需要一桶油，10個小時後就能飛到歐洲」洛佩斯在記者會上這麼對台下的記者們宣傳。

總統專機彩券開賣的消息一經公布，Twitter上立刻出現各種幻想自己成為幸運得主，將專機開回自家車庫停放的照片。

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賣彩券，買醫療器材

墨西哥政府預計彩券能為政府帶來1億5,000萬美元（約港幣11億6千萬元）的收入，扣除各項成本後，剩下的錢將用來購買醫療器材，提供國內的公共醫院使用。

中頭獎，才是問題的開始

消息一出，墨西哥的鄉民們可樂了，Twitter上立刻出現各式各樣的幻想貼文，不少人也大秀自己的修圖功力，想像自己成為頭獎得主、開着專機回家的樣子。

與此同時，不少人也發現，要是當真抽到頭獎，停放、管理、維修等問題將接踵而來，中頭獎才是麻煩真正開始的時候。

不抽飛機，改發現金

很快的，洛佩斯也發現將專機作為頭獎背後可能產生的一連串問題，因此他又臨時修改規則，改抽出100位幸運頭獎得主，發給每人100萬美元（約港幣775萬元）獎金，同時他們也將獲得以每小時1萬3,500美元（約港幣10.4萬元）的價格租用總統專機旅行的機會。

「我們可不想送給頭獎得主們一項造成大家困擾的獎品。」洛佩斯表示。

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抽獎當天只賣70%

從彩券銷售情形來看，墨西哥人雖然看起來興致勃勃，實際上卻是意興闌珊。根據《路透社》的報道，周二當天早上，彩券只賣出70%，籌得9,500萬美元（約港幣7.4億元），根據洛佩斯的說法，「足以支付獎金」。

顯然，9,500萬美元距離墨西哥政府當初預估的1億5,000萬美元目標還有一段不小的距離。

彩券銷售不單純

與此同時，從《路透社》的報道中也可以看出來，這 0%的銷售量背後可能疑雲叢生。

先是墨西哥的聯邦衛生保健研究所（The federal Institute of Health for Wellness）傳出耗資5億披索（約港幣1.7億元）購買彩券，分給轄下的951間公共醫院的消息；接着，國家工人住房基金會（Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores）也傳出主管呼籲一定薪資以上的員工，應該在9月4日前購買5至12張彩券，並向管理階層出示收據的傳聞。

一名買了9張彩券的員工抱怨：「很多人都覺得購買彩券變成義務。我們很幸運能有一份工作，但並不代表我們就該買彩券。」

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就像當年的羅馬人

對於這項活動，批評者形容從頭到尾就是為了轉移人民注意力而推出。

墨西哥在野黨參議員加西亞（Samuel García）說道：「洛佩斯的做法就像當年的羅馬人一樣，他提供大眾麵包和馬戲團，當大家都在忙着說笑話、交換梗圖的時候，其他國家正在精進自己的教育、國安和發展經濟。」

「打擊貪腐」、「節儉」，兩個口號一次達成

總體而論，一間墨西哥報紙的專欄作者奧多里卡（Ana Paula Ordorica）指出，「總統專機彩券」讓洛佩斯一舉達成兩大目標。

她說：「洛佩斯的兩大競選口號是『打擊貪腐』、『節儉』，這架飛機讓他一箭雙鵰。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】