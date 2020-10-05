特朗普染病疑點重重　美國「選擇性公開」總統病情的歷史先例

10月2日，特朗普的一則Twitter引爆了美國以及國際輿論。在大選的緊要關頭，特朗普和他的夫人確診新冠肺炎，在不到24小時的時間裏，特朗普被轉入醫院隔離治療。隨後幾天裏，特朗普的醫生、幕僚長等人在多個場合透露的消息充滿矛盾，且對關鍵信息的選擇性公開，給面臨關鍵選舉的民眾帶來了更多疑問。 事實上在美國歷史上，圍繞總統疾病問題向來不會盡數公開。

根據《紐約時報》的最新消息，在確診後的兩天裏，特朗普的血氧濃度兩次降低而不得不接受醫療干預，且醫療人員已經開始在治療中使用一種名為「地塞米松」的類固醇藥物——這種藥物通常被用於治療發病一周或以上、或者開始出現呼吸衰竭症狀的病人。但與此同時，醫生和發言人仍然堅稱特朗普的病情有所好轉，並有可能在10月5日（周一）就能出院。

不過，對總統病情有所保留，拒不公開全部實情，這並非特朗普政府的新發明，歷史上早有前例。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在10月3日會見媒體時表示，特朗普在過去24小時的狀態非常令人擔心，且此後的兩天時間對於特朗普的治療將至關重要。（路透社）

1918大流感下的威爾遜

與特朗普此時處境非常相似，威爾遜（Woodrow Wilson）前總統在1919年4月感染了當時的「西班牙大流感」，而這位以「威爾遜十四點」著稱的前總統在染病前也一直試圖弱化疫情的嚴重性。相較於特朗普目前最為在意的選情，威爾遜彼時淡化病情的初衷源於美國正處於一戰末尾、凡爾賽和約之前最關鍵的談判過程，擔心任何負面消息均有可能影響談判結果。

但是，這個當時造成近四分之一人口感染的流感最終也讓威爾遜身陷重疾，當時人在巴黎參加談判的威爾遜病發突然，且惡化的很迅速，連續四天高燒39攝氏度以上。但當時白宮對外卻宣稱總統只是感冒了，且沒有提到病症與大流感有關。

此後的幾個月裏，威爾遜又經歷了數次中風，並在10月的又一次中風後造成身體左側嚴重癱瘓，但在對外的聲明中，醫生僅僅稱其為「神經衰弱」。

1919年1月，威爾遜在巴黎參加一戰後的和平會議。威爾遜的醫生認為他當時的病情嚴重影響了威爾遜在會中的表現。（Getty）

在最初的幾個星期裏，除了家人、不多於十個醫生和護士、必要的白宮工作人員及少數幾位被新任的朋友外，沒有人知道總統的病情。國會、白宮的大多數人員甚至副總統都僅僅只是在猜測總統病情。為了隱瞞病情，威爾遜和妻子一度在一次會議中用毯子蓋住身體左側。

直到1920年2月，也就是威爾遜卸任總統的前一個月，關於他中風的新聞才開始被媒體報道。在這期間，他的夫人Edith Wilson則成為當時白宮實際上的執政者。

被蒙在鼓中的小羅斯福？

同樣在臨近大選時面臨重病的還有小羅斯福前總統（Franklin D. Roosevelt）。1944年，在領導國家度過了長達十年的戰爭和經濟蕭條後，小羅斯福總統同時遭受着多重疾病困擾：心肌衰竭、急性支氣管炎、高血壓心臟病以及動脈硬化。

1944至1945年間，小羅斯福的體重減少了整整30磅，會見他人時常常面容憔悴、目光呆滯，說話是也常常說到一半而忘了自己原來的意圖。而在臨近大選之際，小羅斯福這些日漸明顯的健康不良訊號卻許多媒體有意識的忽略了。當時《紐約時報》的駐華盛頓記者Turner Catledge在選前數月訪問白宮後，在報道中絲毫沒有提到採訪中小羅斯福的病態。

小羅斯福總統在任期間，曾想方設法避免民眾了解到他的身體殘疾。（Getty）

而小羅斯福本人對自身病情了解多少也並不明確。有歷史學家認為，小羅斯福的醫生對公眾和病人都隱瞞了實情。1944年7月，當時一位著名的醫學專家告訴小羅斯福的私人醫生Ross MacIntire，說如果小羅斯福贏得大選，他很有可能無法完成他的任期。但第二天，小羅斯福便宣佈他將接受民主黨的總統候選人提名。

另一方面，小羅斯福的不完全知情也使得他在接受記者提問時更靈活的回答問題。而他的醫生MacIntire甚至對記者說，小羅斯福的健康狀況為1933年他初次當選以來的最佳狀態。

1945年4月，小羅斯福在當選後不到半年就因腦溢血去世。事實公開後引發輿論一片嘩然，這一事件也在一定程度上促使民眾對於政治人物產生普遍的懷疑態度。

克利夫蘭的「釣魚之旅」

如果說隱秘性向來是小羅斯福總統的特點之一，那麼向來以誠實、直言出名的前總統克利夫蘭（Grover Cleveland）對病情的保密，便時常引來後世的討論。

1893年，克利夫蘭口腔上部的一個腫塊惡化，並被確診為腫瘤，醫生建議他盡快將其移除。克利夫蘭擔心他得癌症的消息會使民眾、尤其是華爾街陷入恐慌，於是決定將事情徹底掩蓋。

在對克利夫蘭進行手術期間，醫生為了避免留下任何可見的疤痕或破壞克利夫蘭標誌性的鬍子，只通過嘴部取出腫瘤並完成其他手術操作。（Getty）

諷刺的是，克利夫蘭雖是以「誠實」聞名，但涉及自己的病情時，反而比許多其他總統都更加周全隱秘。在任何醫院探訪都不可能被隱瞞的情況下，為了避人耳目，總統最終決定把手術安排在自己朋友的遊艇上，以為期四天的釣魚之旅為由徹底從公眾視野中消失了4天。

即使在當時，總統連續消失幾天也不是尋常之事。私人秘書和醫生們出於保密考量，對外宣稱總統只是拔掉了一顆牙，而不願在此期間待客也是因為總統風濕病發。

為了實現徹底的保密，當時的知情者也同樣只有極少數簽了保密協議的醫生和他本人的私人秘書，連副總統都沒有被告知實情。但最終，事情的真相還是被調查性新聞記者EJ Edwards報道了出來。然而，由於克利夫蘭的當時名聲在外的誠實品性，人們普遍相信了白宮給出的說法，反倒是這位記者因此聲名狼藉，且被總統多次稱為「新聞業的恥辱」。直到克利夫蘭去世的十多年以後，人們才從當時一位為總統治療的醫生口中得知真相。

除了威爾遜、小羅斯福和克利夫蘭，歷史上以各種方式隱瞞自身病情的美國總統還有不少。儘管背後的動機多樣，但在一定程度上都是要向公眾展示相對健康、強硬的形象。從最近幾日特朗普的醫生及白宮幕僚透露的消息來看，特朗普亦對自身病情有所保留，淡化病情的嚴重性，若能自然好轉，便不必做多解釋。