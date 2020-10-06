蟾蜍愛騎在蟒蛇背上代步？　原來時常發生　科學家點出更驚人真相

就像是人類會幻想自己用滑鏟反殺老虎，也有蟾蜍號稱蟒蛇在牠眼中如同坐騎。儘管這兩者聽起來都屬於把自己當外賣送，但蟾蜍與蟾蜍的體質不能一概而論。

下面這隻蟾蜍的操作就在網上火了起來，牠讓蟒蛇馱著自己在草地上緩緩移動，如同人類在遊戲中體驗新的坐騎（點圖放大瀏覽）：

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大家猜測，這隻蟾蜍沒有被攻擊有這麼幾種可能，一個是蟒蛇並不是很餓，再一個也是網友調侃的，根本沒有發現蟾蜍，最後有可能是因為人工飼養的緣故，沒有把牠當做獵物。

其實網站earthtouch之前報道過類似的情況，可以拿來參考一下。當時是一位攝影師拍下了一隻白氏樹蛙爬到了一隻綠樹蟒身上，姿勢和上文的這一對很像，而類似共處的情況也在凱恩斯熱帶動物園中出現過。earthtouch在報道中引用了動物園中，爬行動物專家Alex Mitchell的解釋，他認為，這是因為動物園人工飼養時，一般投餵給蟒蛇的主要食物來源是鳥類和小型哺乳動物，所以白氏樹蛙不會立刻被當做食物來源獵食。

另外多年前，也有其他網友趁蛇不備，進行過類似的嘗試，把蟒蛇變成了出租車，不過這並不是青蛙們自願爬上去的，而是人為擺拍。好玩的是，野外中偶爾也會有相似的神奇發現。有隻青蛙就把蛇當船用，小黑蛇一頓蛇皮走位，帶著小蛙遊出去很遠，後來翻車了，一道影迅速向著反方向逃逸。不過最知名的「騎蛇」事件，還是發生在澳洲。

2018年12月左右，生活在澳洲的Paul Mock在一場暴風雨後拍到了一個奇觀，生活在當地的巨型海蟾蜍不僅搭上了蟒蛇的順風車，而且蟒蛇還變成了公共汽車（點圖放大瀏覽）：

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你可能覺得這些蟾蜍為了繁衍命都不要了，但其實恰好相反，處於尷尬境遇的是蟒蛇Monty，牠幾乎沒法擺脫這些蟾蜍。除了因為牠們的力量很強外，主要是蟒蛇很難攻擊這些蟾蜍。如果牠選擇吃掉「乘客」，甚至可能還會被反殺。這是因為巨型海蟾蜍本身有一種超強的防御手段，就是遇到危險的時候，會分泌一種致命的毒素，威力之強可以威脅到蛇、蜥蜴和淡水鱷等動物，甚至對人類來說也有致命的可能。

所以人們認為Monty沒有選擇捕食這些蟾蜍，是聰明的表現，但同時牠只能老老實實，等待這幫蟾蜍自己放手了。好在巨型海蟾蜍會意識到目標的對錯，然後會選擇離開。

聊到最後，Jodi Rowley回想起了自己當初的研究記憶，瘋狂的巨型海蟾蜍甚至會對腐爛的芒果出手……（點圖放大瀏覽）：

This happened a little later.... pic.twitter.com/tBfq8zCfhG — Jodi Rowley (@jodirowley) December 31, 2018

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