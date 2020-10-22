NASA史上最貴1.8億元新馬桶　一文看清太空人如何處理大小事

有史以來最貴的馬桶出現了，它現在在天上。就在早前，一艘搭載了4噸物資的火箭飛向了國際太空站，而其中就攜帶了NASA新一代的太空馬桶—— 「通用廢物管理系統」（UWMS）。新馬桶的價值昂貴，NASA為它投入了2300萬美元，也就是超過1.78億港元。

從外觀看，它就像一個金屬桶。主要的工具零件和之前的太空馬桶相近，為了做到糞便和尿液分離，分別有一個排便罐，和一個收集尿液的管道（點擊放大瀏覽）：

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據介紹，這種新型馬桶要比現在服役的馬桶更小、更輕，同時也更適合女太空人。而在設計成本中，其實包括了兩套廁所設備，目前在太空站這套算是試用，如果使用情況良好，將會在未來幾年後的月球探測任務中使用另一套馬桶設備。網友看完價格與外觀，內心基本和狂丸一樣，就兩個字：想拉。大家也好奇，坐在價值過億的馬桶上排便，那豈不是注定火花帶閃電？

但在使用方面，它的工作原理其實和之前的設備相差不多。這種新型馬桶會利用所謂的「微重力」來收集糞便尿液，而實現這一功能主要依靠的是吸力。太空站中，水滴與物體的漂浮大家都見過不少，廁所自然就要克服這一問題，不然就是漫天飛翔。所以上廁所時，太空人可以用設備中的漏斗+管道收集尿液……

圖解太空人如何處理「大小事」（點擊放大瀏覽）：

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如果你對太空馬桶有所了解，此時可能會好奇，就這，到底升級了什麼。其實相較於使用方式，「通用廢物管理系統」的重點，更在於通用上。所謂的通用，即是有更多的使用場景，除了太空站，未來NASA前往月球和火星的計劃中，也有可能將會使用這個廢物處理系統。換言之，它有可能會被定義成一種設計標準。

而且為了實現這種通用性，「通用垃圾管理系統」也確實在不少方面進行了功能改良，比如空間大小。太空飛船大小有限，這款新型的太空馬桶在體型和重量上進行了縮減，要比目前使用的馬桶小約65% ，輕約40% 。同時這不僅適合宇宙飛船，也可以服務於未來的太空站旅行計劃，當太空站人員更多時，更多的廁所有利於解決排隊問題。

另外它減少了清潔成本。隨著時間變久，尿液會在設備中形成沉積物，為了處理這一問題，新的設備會用一種高酸性溶液來分解它們，同時馬桶的部件也使用了對應的耐用金屬材料。這樣就可以減少清理和維護時間，把更多的時候用在科學研究上。

說到尿液，新設備還優化了節能係統。因為資源緊張，在太空站中，無論是汗水和尿液都可以變回飲用水，而且回收水比純淨水還純，用美國太空人的話說「今天的咖啡就是明天的咖啡」。而新設備將會有助於回收更多的尿液，這一點看似搞笑，但對於太空探索來說，這種生命支持和回收系統至關重要。不僅是因為可以減少來自地球的資源補充，同時也是一種應對未來長途星際旅行的準備。像是探索火星的往返旅途可能要按年計算，根本沒有機會補充水源。

（NASA Johnson/YouTube截圖）

另外還有一些人性化的升級。像是結合了來自女性太空人的反饋後，設計了更適合女性使用的小便漏斗和馬桶圈，讓太空人可以更便利的解決問題。還有之前提到了使用廁所時的「吸力」，之前啟動馬桶是手動檔，現在升級成了自動檔。太空人只要移動設備，例如掀開馬桶蓋，馬桶就會自動啟動。據介紹這種設計便於控制廁所空間的氣味。

其實說起來在太空上廁所，太空人們算是歷經坎坷，探索到今天極為不易。NASA在1961年嘗試進入太空時，甚至沒有考慮到太空人要上廁所這個問題，導致美國太空人謝潑德（Alan Shepard）迫不得已只能原地解決。後來注意到了這個問題，但解決方式一直不理想，包括存儲尿液的橡膠套、「太空紙尿褲」。曾經簡陋的廢物處理設備，讓太空人不得不控制自己的飲食，盡量少上廁所，而且也讓太空探索變得相當刺激，因為會發生「飛翔」的情況。

直到1973年，NASA的天空實驗室太空站有了廁所這個區域設計，而在這之後太空廁所也不斷更新換代。近些年，國際太空站則使用的是俄羅斯製造的太空馬桶，價值1900萬美元，太空人們也算是逐漸有了相對理想的廁所環境。不過太空馬桶顯然還會繼續更新，畢竟雖然人們去太空不是為了體驗太空大小便，但這個問題也確實沒法迴避。而其中有一個消息我很在意，那就是據NASA官網介紹，他們在琢磨如何把糞便也變成可用水。

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