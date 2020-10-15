美國米芝蓮主廚推雞脾漢堡連雞腳　嚇人外觀背後有重要訊息

美國加州三藩市的米芝蓮一星級餐廳「Birdsong」3月因新冠肺炎關門，所幸熱愛雞肉的主廚布雷東（Chris Bleidorn）與團隊早就在研發外帶炸雞，更趁勢推出連雞爪一起下去炸的雞腿漢堡，希望饕客大快朵頤時，也能「飲水思源」，想想食材來源。

這個外帶炸雞餐盒「Birdbox」要價20美元，從網友貼到美食評價網站的圖片可見，裡面的麵包、醬料和炸雞分開放，還附上如何夾起做漢堡的食用指南。

Birdsong為雞腿漢堡開設專屬IG帳號，強調他們採用的雞是有機放養並且吃素。CNN記者試吃後指出，儘管概念一反傳統、「外觀詭異」，但好吃到令人難忘，讓人立刻上癮。三藩市網友大聲疾呼大家都來嚐嚐，還上IG用「#claudetheclaw」幫忙打廣告。

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CNN指出，布雷東是想替顧客上一堂食材來源與肉雞如何飼養的課，指美國人「習慣到商店買一整包24隻雞翼或雞鎚，可能是冷凍的、也可能是袋裝熟食。人們想都沒想就把袋子扔進推車，好像完全不知道24隻雞翼來自12隻雞」。

布雷東也批評禽肉商只在乎雞能多快養大、能養到多肥、賺多少錢，並指他的店買下的都是完整的雞，頭跟腳都在。

老實說，雞爪還連着肉，表示雞有被好好養大，而不是擠在籠子裡面，諷刺的是，人們害怕雞爪，嚷著要砍掉，但他們最該怕的是不帶爪的雞肉

布雷東也希望推廣「使用全雞」的觀念，表示「不喜歡浪費」，「連着雞爪的雞腿堡能幫建立識別度，人們就知道，這是Birdbox的雞腿堡」。

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