東大校園選美參賽者疑被性騷擾　稱遭主辦方羞辱參賽對手卻唱反調

日本東京大學驚爆性騷擾醜聞。東大正在舉辦校園選美，但有參賽者出面控訴，表示主辦單位有性騷擾行為，引發正反論戰。

「MISS東大」選美今年爆出性騷擾疑雲：

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根據日本媒體《NEWSポストセブン》，目前東京大學正在舉辦校園選美「MISS東大」活動，該活動由東大廣告研究會所舉辦。然而被稱為「參賽者No.1」的神谷明采，卻在日前控訴，表示主辦單位對她性騷擾。

神谷指出在某次聚會上，主辦方藉着酒宴之名，當眾向她提出一連串性方面的質詢，讓她認為受到羞辱。但她當時選擇隱忍下來，只是現在回想起仍忍不住掉淚，甚至考慮辭退選美比賽。

有此指控後，主辦方坦承確實有不當言行，並在網絡上公開致歉。然而此舉卻引來同樣身為參賽者根本朱里的辯護，根本表示她也參加了同一場酒宴，但沒發現什麼異常狀態，她更覺得主辦方的人都不錯，掀起正反論戰。東大校方則表示事件正在調查，如發現有違反校規行為，屆時可能會進行處分。

由於頂着東大的頭銜，「MISS東大」活動不只在校內，外界也相當矚目，藝人八田亞矢子、主播篠原梨菜等都曾是MISS東大出身，因此也有認為兩人的相互指控，很可能只是在炒話題而已。目前票選活動仍在持續進行，預計會在11月15日公佈結果。

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