Tesla市值全球第1　比亞迪躋身前5　新能源車企勢將挑戰業界龍頭

自今年疫情爆發以來，很多事情都發生了變化。其實細細品味，疫情帶來的只是催化，而變化的趨勢和動能其實早就已經顯現了。比如在汽車行業當中，新能源智慧化必然會取代傳統燃油車，或許正是疫情的到來加速了這樣的進程。如今，全球車企市值再次重新排序。

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如果僅從市值角度考慮，特斯拉（Tesla）當之無愧成為全球第一。因為關注資本市場的話就會發現，今年Tesla的估價真的是飛上了天。Tesla依舊是一騎絕塵的存在，憑藉着3903.1億美元的市值，成為全球市值第一高車企，是豐田汽車的2倍左右。

豐田汽車社長豐田章男因在財報會議上罕見地「炮轟」Tesla而一度引發了熱議，他直言Tesla的市值確實很高，「但它並沒有做出真正的東西」。豐田汽車對Tesla的成長頗有微詞，但是如果僅從市值角度考慮，客觀的數字擺在這裏任何人都無法否認這一事實。

除了特斯拉的異軍突起之外，國內電動車領軍企業比亞迪（BYD）今年的估價也可謂風生水起。自今年年初至今，比亞迪市值已經暴漲了250%以上，並接連超過寶馬（BMW）、平治（Mercedes-Benz），成為全球市值第五高車企，當前比亞迪的市值為724億美元。

通過這份榜單來看，當前在電動化的背景之下，傳統汽車巨頭的地位，受到了新勢力們的極大挑戰，當前蔚來汽車（NIO）的銷量，甚至還不如寶馬旗下的一款車型銷量高，但其市值確實真真實實超過了寶馬集團。

這就是資本市場的前瞻性，投資者看的趨勢，而非結果。而結果顯現的時候，反而是資本市場利好兌現的散場時刻。

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