新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情自2019年底首度在中國出現,之後多個國家都有疫情。新冠病毒(SARS-CoV-2)源頭至今仍未有科學界公認的說法,多國就此發生爭議。中國科學院研究小組發布論文稱,病毒或在2019年夏季於印度出現,通過受污染的水,由動物走到人類身上。

題為The Early Cryptic Transmission and Evolution of Sars-CoV-2 in Human Hosts(暫譯:《Sars-CoV-2在人類宿主中的早期秘密傳播和進化》)的論文,11月17日在英國權威醫學雜誌《刺針》(The Lancet)預印本平台(Preprint Platform)ssrn.com發布。

是次研究由中國科學院上海生命科學研究院博士Shen Libing率領。研究人員從17國家及地區提供的病毒株,追蹤到病毒最初或在印度或孟加拉出現。

研究小組稱利用新冠病毒全基因組排序,找出變異最少的病毒株。他們稱根據簡約原則,稱變異最少的病毒株應最接近新冠病毒的「原始祖先」。

美國第45任總統特朗普:特朗普處理新型冠狀病毒肺炎疫情的手法備受爭議,又時常發表出位言論,包括推薦未經證實有效的藥物,拋出能否向人體注射消毒劑的問題和反對戴口罩等。他還多次在Twitter稱新型冠狀病毒為「中國病毒」,新冠肺炎首次出現是在中國,惟科學界尚未證實新冠病毒起源於中國。(Twitter@realDonaldTrump)

他們的結論是:「武漢不是新冠病毒第一個發生人傳人的地方。」

研究人員稱在4大洲的8個國家中發現變異最少的病毒株,包括澳洲、孟加拉、希臘、美國、俄羅斯、意大利、印度及捷克。

自從疫情爆發初期起,以美國為首的一些國家指新冠病毒源自中國,包括澳洲在內一些國家要求調查病毒源頭。然而續有一些科學論文(包括意大利及巴西等)指出,病毒有可能在2019年12月31日中國武漢通報出現病毒性肺炎之前,已在其他國家出現。

外國專家質疑

這篇論文引起一些外國專家質疑,格拉斯哥大學(Glasgow University)教授羅伯遜(David Robertson)向英國《每日郵報》發聲明稱,文章「非常有缺憾」,指撰寫論文的人判別「變異最少」的病毒基因排序,是固有地偏誤(inherently biased)。

印度政府的病毒學家塔庫爾(Mukesh Thakur)以電郵回應香港媒體查詢時稱對中國的研究表示不同意,「看來有誤釋結果的情況」。他沒有進一步就此闡釋。

美國加州大學洛杉磯分校生物統計學和人類遺傳學系教授蘇祖哈德稱(Marc Suchard)稱從一個任意組成的病毒株集合中,檢視看來與其他病毒株相比有最少不同的基因排序,是不可能得出冠狀病毒的祖細胞(progenitor)。