中國重啟倫敦「超級使館」計劃　工黨上台或成關鍵轉機

隨著英國工黨上個月在大選中以壓倒性優勢勝出，中國規劃已久的倫敦大使館搬家計劃似乎迎來了轉機。倫敦哈姆雷特塔自治市議會公布，工黨政府7月5日上任剛滿兩周，北京就再次提交了在倫敦塔附近修建新大使館的申請書。



中國曾在2022年提出這項申請，但同年12月遭到上述市議會駁回。新申請書的內容與一年多前提交的基本相同：北京希望在位於倫敦塔附近的皇家鑄幣局（Royal Mint Court）舊址修建一座總面積約62萬平方英尺（約5萬7600平方米）的「超級使館」。

「超級使館」將包括辦公樓、可容納200名使館工作人員的宿舍，以及舉辦大使館活動的文化交流中心。一旦建成，這座使館的規模將是現有倫敦使館的10倍、中國駐華盛頓使館的兩倍。

中國駐英國大使館發言人2024年8月15日表示，中方2018年已購買倫敦王家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，用以修建大使館新館舍。圖為新大使館的擬建地。（Reuters）

新申請文件還指出，哈姆雷特塔自治市議會2022年以安全和對居民的影響為由拒絕申請，該決定「毫無根據」，且「缺少規劃政策依據」。中國駐英國大使館接著也發表聲明強調，新提交的設計方案充分考慮了英國建築規劃政策要求及各相關方意見。市議會發言人說，目前正對新申請進行審查，已啟動公開諮詢程式。

困難重重的使館搬家計劃

其實，中國官方就倫敦「超級使館」的專案布局已久。中國現有的倫敦大使館是一棟位於市中心波特蘭坊（Portland Place）街的老建築，前身是1877年清朝設立的駐倫敦辦事處。使館曾在1980年代進行翻新和擴建，卻依然十分擁擠。

中國在2018年斥資2.55億英鎊的價格買下皇家鑄幣局舊址的土地，希望將使館遷至該地。但出於歷史遺產保護、隱私、安全等方面的疑慮，不少當地居民反對這項搬遷計劃。據美國有線新聞網（CNN）報道，負責審核此案的市議會當時收到超過50封反對計劃的居民來信。

皇家鑄幣局舊址位於倫敦塔和塔橋等世界文化遺產附近，有居民擔憂若對那一塊土地進行大幅改造，不僅會破壞原有的歷史建築，還會影響英國保存歷史遺址的努力。還有住在附近的民眾擔憂，新使館週邊安裝的大量攝像頭24小時全天候運作，可能會侵犯個人隱私。

中國駐英國大使館發言人2024年8月15日表示，中方2018年已購買倫敦王家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，用以修建大使館新館舍。（Reuters）

此外，中國在英使領館經常引來維吾爾族、流亡英國的香港異議人士等群體的示威、聚集。超級使館一旦建成，勢必成為異議人士的目標或抗議北京的地點，社區的寧靜、治安與穩定很可能受損，這也是居民顧慮之一。

就在上一次的使館搬遷申請被拒前一個多月，2022年10月16日，中國駐曼徹斯特總領事館門口就發生了示威者疑似被領事館工作人員毆打的事件。今年剛過去不久的6月4日，還有多達300名示威者聚集在倫敦的中國大使館外抗議。

綜合種種考慮，哈姆雷特塔自治市議會2022年12月初宣布拒絕授予中國大使館搬遷到該區的許可證。

儘管這個決定並非唐寧街10號主導，辛偉誠政府在此事上的不干預態度，卻反映了中英近年外交、政治角力的環境和氛圍。

圖為2015年10月19日，為迎接習近平訪英，在倫敦掛起的中國國旗與英國國旗。（Getty）

在前保守黨首相卡梅倫2010年至2016年的領導下，中英兩國關係曾迎來「黃金時代」。英國2016年舉行脫歐公投後，首相頻繁換人導致政策不穩定，對華態度的大方向漸趨強硬，兩國多次就香港人權、間諜等議題來回交鋒。

剛下台的英國前首相辛偉誠（Rishi Sunak）2022年更表明，英中關係的「黃金時代」已經終結。

事實上，使館搬遷計劃被地區議會駁回後，北京隨時可以提出上訴，但直至去年8月的上訴期限都沒有任何動靜。北京或許認為，當下兩國關係如此，所有條件不變的話，還是宜靜不宜動。

《路透社》當時就引述不願具名的知情人士稱，中國放棄上訴，轉而向英國尋求承諾，如果中方重新提交規劃申請，英方將予以干預。

工黨執政，搬遷計劃有望？

如今，工黨成功翻轉保守黨入主唐寧街10號，超級使館計劃似乎迎來轉機。

一直以來，工黨都是保守黨對華政策的最大批評者。英國新任外長林德偉（David Lammy）曾形容保守黨自2016年以來的對華政策猶如「蹺蹺板」「乒乓球」，變化無常。

林德偉上個月在一場公開演講中數落2016年以來的幾任保守黨首相：文翠珊準備讓中國電信巨頭華為參與建設英國5G；卓慧思上台後翻臉，敵視中國；強森在任時不知道自己在做什麼；辛偉誠則乾脆不接觸。

林德偉表明，工黨上任後將遵循「進步現實主義」（Progressive realism）外交路線，認識到北京對英國構成的系統性挑戰和安全威脅，同時承認中國對英國經濟的重要性，以及在環保等全球議題上合作的必要性。

林德偉提出與中國交往的3C準則：在能合作的領域合作（cooperation），在需要競爭的領域競爭（compete），在必須挑戰的領域挑戰（challenge）。

2024年7月23日，英國倫敦，新任外交大臣林德偉（David Lammy）抵達唐寧街10號參加內閣會議。（Reuters）

布雷爾全球變化研究所中國問題專家奧斯曼向《南華早報》分析，進步現實主義就是要把事情做好，走出去與那些意見不一定完全一致的人交流。

因此，工黨的對華政策可能不會像辛偉誠那樣一刀切。對北京而言，這是一次不可多得的轉機。

前保守黨黨魁史密斯認為，北京提交申請的時機絕非巧合。「中國現在將測試工黨政府，看看能否說服工黨政府，給他們一個想要的大使館。」

但英國廣播公司（BCC）報道指出，在當前中西方關係緊張的背景下，工黨上台不會改變中英關係的主基調。

在「英美特殊關係」主導下，英國政治顧問羅思義（John Ross）認為，除非美國改變敵視中國的態度，否則工黨政府基本上將延續保守黨的對華政策。

所謂「英美特殊關係」，指的是英國和美國之間非常緊密的政治、外交、文化、經濟、軍事和歷史關係。這也意味著英國在重整對華關係時，將不得不顧及與美國的關係。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員丁剛上個月在個人微信公眾號寫道，即使工黨政府希望在經貿和技術交流上對華採取務實立場，在安全、國防和戰略競爭等方面仍需要與美國等盟友保持一致性。

此外，美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道分析，英國還得適應保護主義抬頭、更難以預測的美國。如果共和黨籍總統候選人特朗普在11月的選舉中勝選，勢必將升級對華的貿易壁壘，並可能會加大對盟友施壓，要求他們對中國採取更強硬的立場。

丁剛認為，工黨想要最大限度地獲取經濟利益，同時又能在應對國內和國際政治壓力之間取得平衡，但這種平衡只能是動態的。

他研判，工黨唯一可行的策略就是與中國互動時採取「就事論事」策略，將具體問題與更廣泛的對抗分開，允許在不升級衝突的情況下推進有限合作。

北京此次重啟「超級使館」計劃，顯然是要看看英國這個新上任的中左翼政府會不會、或如何重整對華關係。是否要插手助推中國的新使館計劃，工黨政府需考慮的不僅是與華關係，還包含國際地緣政治、國內政治因素，尤其當前全國範圍內都掀起極右翼騷動，斯塔默政府的一言一行都被放到顯微鏡下檢視，註定了這是一場政治與外交角力之間的拉扯。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

