重返武漢・四｜法學家秦前紅：不懂專業的「講政治」是偽政治

談起武漢封城日記，多數人的第一反應想必會是作家方方的日記。但其實在武漢封城期間，常年生活在武漢的知名法學家秦前紅教授同樣也有寫下封城日記，並一度在知識界競相傳閲，只不過後來因為有領導善意勸奉，才未有繼續更新發布。 12月9日，我們在武漢大學法學院專訪了秦前紅。從和他的交流中可看出，這位身兼中國憲法學研究會副會長的教授，認為應在中國現實和既有政治秩序上，循序漸進改革。他對於中國疫情防控有着法律層面的思考。

本篇採訪是《香港01》【重返武漢】系列的一部分。全系列共15篇，此為第四篇。

01：你在日記中提到政治壓倒專業主義，結合這次疫情，湖北省和武漢市官員在疫情防範初期確實有刻意壓制消息的嫌疑，李文亮醫生被訓誡的遭遇就很能說明問題。

你怎麼看政治與專業主義之間的張力？這個問題有可能得到切實解決嗎？

秦前紅：既然是張力，一方面表明它有一種緊張關係，另一方面這種張力也可能是某種意義上的合理性存在，所以難以說消除。尤其在中國現行政治秩序下，共產黨將長期執政，我想中國人很少會去懷疑這一點，你可以不加入共產黨，或者對共產黨有些批評，但絕大多數人不太會接受中國捨棄共產黨。

共產黨為了保持政策的引領和執行的順暢，為了政治秩序的穩固，自然會對政治上的一致關係，或者說對政治忠誠有某種要求。但這並不等於只講政治，或者說不能理解為要壓倒專業。

事實上，中共所謂「又紅又專」，也是指既信仰堅定又足夠專業，「不懂專業的講政治」是偽政治。對這個黨、這個國家和民眾負責，一定是指政治上忠誠，專業上過硬，否則讓你防控疫情，你防不了，讓你做個手術，你做不好，不知道怎麼打針，這樣的政治忠誠又有什麼用？一個老師，你講忠誠，你不會教課，你不會去立德樹人，這種忠誠也是一種偽忠誠。

所以說在中國現行政治秩序下，一定得是政治和專業主義的良性互動，才是最適當的。

01：你覺得目前中國政治和專業主義的結合，效果怎麼樣？

秦前紅：我有個觀察，雖然官方不明說，但行動勝於語言，官方在提升專業要求。比如說，一個最典型的例子，過去各地安排副市長的時候，通常要考慮各種結構的需要，比如說管科教文衛的副市長通常都是「無知少女」：無黨派、知識分子、少數民族和女性。一旦遇到疫情，這樣的副市長由於缺乏必要的歷練，可能成為政府最弱的一方，沒什麼決斷能力，也沒有處置經驗。但現在起碼從武漢開始，任用副市長時更注重是否能力匹配，甚至還要懂醫學。這不也是一種專業主義嗎？

01：可以看出，你對這次疫情的專業主義是比較肯定的，其實我們也知道，在疫情之初的時候，知識界不少人是比較擔憂的，因為過去幾年中國政治有一個走向，就是非常強調講政治。雖然在北京的中央政府層面，強調講政治的同時，也提到專業要求，比如反覆強調提升治理能力，但是不少人擔心地方層面，會不會層層加碼，會不會寧左勿右。

一個典型案例就是武漢市中心醫院，不久前卸任的書記蔡莉，自上任以來的講話總是大談空洞的政治要求或政治意識，甚至在疫情爆發初期還批評醫生戴口罩會造成社會恐慌。對於知識界的這種擔憂，你怎麼看？

秦前紅：我想一個有智慧的或者有自我革新能力的政黨，應該能看到問題所在並及時作出調整。用人以忠，把忠誠作為重要的標準是必要的，但是要謹防因噎廢食。

01：在疫情初期，你有沒有一些時刻危機感很大？比如，李文亮去世的那個晚上。

秦前紅：危機感當然很大，如果疫情繼續蔓延，不見好轉，會是什麼局面？如果中國疫情惡化到美國那樣，會不會發生執政危機？

武漢封城是一劑猛藥，作出這種決斷是指望這劑猛藥迅速見效，如果見不了效，疫情在不斷惡化，大眾心理必然陷入絕望，緊崩到一定程度，很難設想會發生什麼事情。我一直在心裏面講，上天對中國人還是很眷顧的，武漢這麼一座孤城爆發了疫情，並沒有大規模擴散，假如再有一個與武漢同等體量的、千萬人口的大城市也出現這麼嚴重的疫情，甚至超出我們的應急防控能力，那就非常危險了。

01：你在日記中批評紅十字會時有寫到「中國的慈善之路越走越逼仄，竟然只能靠校友會、老鄉商會等延續存在感，其中況味，耐人咀嚼」，為什麼中國慈善之路會陷入這樣的困境？其實疫情期間，我們看到紅十字會被罵得最慘的時候，也有寫一些文章，一方面批紅十字會的官僚主義，另一方面也是去思考，民間的慈善組織、NGO怎麼和半官方的紅十字會形成一種良性互動而不是比較對立的關係？

秦前紅：疫情期間武漢市接受的募捐明顯低於2008年汶川大地震，可今天的經濟發展水平比2008年高出很多，為什麼社會捐贈不增反降？國外捐贈減少，你可以說是複雜國際形勢使然，港台減少了你也可以說是政治生態的問題，可為何國內人民捐贈同樣不多，並且其中很大部分還是通過校友會、老鄉商會的渠道。我想有個重要原因是，社會上許多人不太相信自己捐贈的善款能得到善用。這麼多年以來，紅十字會的表現備受詬病，甚至是不及格的，官僚主義習氣特別重，效率低下。

在中國社會統一秩序下，民間組織的興起、壯大，會被人質疑是不是要和共產黨爭奪群眾，會否妨礙政治秩序。對於這種擔心，我覺得執政黨要去提高執政能力，把治理體系和治理能力的現代化真正提上去，應該就能更從容自信地面對這個問題。人是個群居動物，他總要建群，要保持他必要的群體性，其實有了這個群之後能夠減少執政黨的管理成本，因為一旦有事的時候，執政黨可以直接找這個群解決問題，沒有這麼一個群，就會變成執政黨跟每一個人打交道，那是多高的成本。

《香港01》【重返武漢】系列共由15篇組成，本文為第四篇。