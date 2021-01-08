【觀察】大陸疫後外交復元氣　台灣親美之路要走到底？

正當美國陷入立國以來罕見的混亂局面，中國大陸則按其自身規劃穩步前進。日前，大陸國務委員兼外交部長王毅，遵循其外交工作的慣例出訪非洲五國。對比於美國暴民衝進國會破壞民主體制的行為，大陸正有序地試圖在疫後的世界格局中發揮更大的影響力。

新年伊始，大陸外長王毅就依照傳統出訪非洲。（新華社）

事實上，大陸外長於年初出訪非洲已是外交工作的常態，自1991年迄今已連續逾30年。2020年在疫情尚未明朗化之際，王毅也曾出訪包括埃及、津巴布韋等非洲五國。歷經了新冠肺炎的侵擾，如今中國大陸依舊在混亂世局中按自身步調積極耕耘。

再稍稍把時間往前推一點，2020年11月，大陸與東盟、日、韓、澳及新西蘭正式簽署了區域全面經濟夥伴協議（RCEP），該協議簽署後已成為當今全球最大規模的自貿協議。從中可以看到，日、澳等與美國關係良好的國家，仍為了自身國家的利益參與其中，而不是如同特朗普（Donald Trump）的美國與蔡英文的台灣一樣「逢中必反」。

緊接在RCEP簽署之後，習近平也高調錶示考慮加入美國已退出、由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協議（CPTPP），雖然日本首相菅義偉對此回應「以中國現行的政經體制很難參加」，但政治就是一門談判的藝術，北京的外交作為從鄧小平執政後就展現其彈性的一面，現在或許無法加入，但大門並未對中國大陸死鎖。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（AP）

而更令人注目的焦點在於，2020年末中國與歐盟正式完成中歐全面投資協議（CAI），大陸方面不但提供投資權益保障，也開放包括車輛、健康、航運、金融保險等更多投資項目；並規範國營事業、禁止強迫技術移轉、解除外資股權限制等措施，歐盟方面則承諾對陸資會有更多的開放。雖然距離正式落實或仍有一段時間要走，但大陸相較於西方諸大國，在疫情中的確走得更為穩健。

反觀美國，自2018年以來掀起的中美貿易戰，迄今美國並未得到預期中的獲利，反而在其國內社會製造出更多的對立。疫情底下的美國混亂不斷，2020年爆發了黑人民權運動（BLM）、疫情至今也仍未消減，相較於經濟表現，美國國內的患病者與染疫死亡人數依然「穩定成長」。更嚴重的是，號稱民主制度模範的美國，竟出現了現任總統至今不願承認敗選、還鼓動支持者衝入國會山莊企圖扭轉頹勢的鬧劇——上次美國國會被攻破，已得追溯回1814年英軍佔領華盛頓的時候了。

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然而，當中美一方正持續踩着穩健步伐、另一方則深陷泥淖無法自拔時，與兩者息息相關的台灣仍只會黏着美國不放，民進黨政府與政治人物在美國選前押寶特朗普的錯誤，使其必須在選後極力扭轉頹勢、卻又難輕易擺脱掉特朗普；口口聲聲要抗中，但當兩岸貿易依存度創下史上新高、新南向政策拿不出成績時卻獨樹一格地對外稱是「大陸依賴台灣」、大陸沒有台灣不行，這種特殊的解釋方式，大概也只有當今的民進黨政府講得出口。

現實來看，大陸在疫情基本獲得控制後除了活絡內部經濟發展外，對外事務也一步步按着自己的步調走，除了前述各項活動展現其多維交友的能力外，相較於還沉溺在選舉混亂與嚴重疫情中的美國，更凸顯出當前世界兩強的差異。而台灣自身唯一的戰略至今仍是依賴美國，然而，一旦美國自顧不暇，誰還有空理台灣？台灣應思考走出過去不是親中就是倒向美國的政策，否則不管誰執政，都只能隨波逐流、難有長進。