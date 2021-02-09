台灣「天然獨」靠邊站，「抖音一代」抬頭？

撰文： 郭雪筠 最後更新日期： 2021-02-09 20:05

幾年前，台灣許多媒體瘋狂討論「太陽花青年赴陸潮」，那是「天然獨」一代（或「太陽花一代」，即上世紀八十年代末至九十年代初出生的一代）的境況。如今悄然崛起「抖音一代」（1995至2005年間出生的一代，又稱「Z世代」）。「天然獨」一代還常說簡體字是「殘體字」，但對「抖音一代」而言，用大陸的社交平台，甚至打簡體字，都很尋常，他們還會追大陸明星，吃大陸零食，只是在政治上，卻非常強調「一中一台」。 關注台灣議題的朋友或許還記得，在2016、2017年，許多媒體瘋狂討論「太陽花青年赴陸潮」。2017年，一名台灣名嘴爆出「太陽花學運」的一名學生領袖疑似在大陸某知名企業工作，該企業當時立刻發聲明澄清。

然而，那時在台灣的論壇上，許多網友都不以為然，這樣的案例還少嗎？值得刻意去說嗎？

用簡體字吃大陸零食

當兩岸媒體都還集中討論「天然獨」一代時，在網絡輿論場上悄然崛起的下一代出現了，就是「抖音一代」。

2018年台灣「九合一選舉」，抖音能見度非常可觀（抖音「走紅」台灣政壇 柯文哲韓國瑜拍短片打選戰）：

不同於80後總愛提Facebook，「抖音一代」喜用Instagram，甚至用大陸的平台如抖音、小紅書、B站、微博。 對「抖音一代」而言，用中國大陸的社交平台，甚至打簡體字，都很尋常，而80後台灣網民還常常說簡體字是「殘體字」呢。

近年在台灣的輿論環境中，中國大陸與美國在資訊傳播上之重要性已經差不多（皆被看作是強國）。雖然，台灣媒體對大陸的描述仍負面且獵奇，但「抖音一代」並不看電視新聞，主要是從YouTube等平台上獲取新知。而這些平台上涉及「中國」的內容，比如戲劇、手機遊戲、工作就業等等，多不勝數─它們的影響力遠超過新聞媒體。

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「天然獨」已成過去式

台灣網絡近年有句熱門俗語「親中是生活，反中是工作」。「天然獨」世代現在已經逼近30歲，體會到現實的大環境，參與過「太陽花」的他們也未必對近年的民進黨感到滿意。而「抖音一代」比起「老一代」更能直面「中國對台灣的影響挺大」之現實（當然也會同時強調，韓國也大，美國也大）。但另一方面，對於台灣政府的「防火防盜防中國」之舉措也表示贊同。

他們是最受「中國影響」的一代，從輿論看來，也是最支持民進黨政府路線的一代。政治上的「中國」、文化影響力下的「中國」和自己所迷的「中國明星」，他們認為可以完全區隔。近年總有許多年紀稍長的「台派」在論壇上呼籲慎防大陸文化統戰，但年輕人的回應不外乎是「來不及了」，或是「不必什麼都扯政治，蘋果手機也是中國製」。

那麼「抖音一代」有甚麼行為和認知特徵呢？詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊。