兩會2021｜田北辰倡取消女性用品增值稅　「月經貧困」是甚麼？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-04 18:37

全國人大及政協會議本周在北京召開，港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰日前提出9個提案，當中包括關心婦女「月經貧困」問題，建議取消女性衛生用品須徵收13%增值稅的安排。 提案令「月經貧困」再次浮上水面。事實上，有關話題源於去年8月底，有人被揭在網購平台上買賣散裝衛生巾，引起大眾高度討論及關注。

「月經貧困」是指受到落後觀念和經濟因素影響，部分女性無法在生理期獲得用於經期衛生管理的基本物資。（資料圖片）

「月經貧困」是指受到落後觀念和經濟因素影響，部分女性無法在生理期獲得用於經期衛生管理的基本物資。據有關統計，全球有4000萬女性正遭受「月經貧困」影響，除了印度、非洲國家等，更不乏英國等發達國家。

網售的散裝衛生巾沒有品牌、包裝、合格證書，大量衛生巾只用一個透明大膠袋裝起，就猶如三無產品，極可能不安全、不衛生，甚至會對身體有害。散裝衛生巾銷量非常可觀，但並非其功能好，而是相比其他品牌產品而言更便宜，購買100片只需要20元（人民幣，下同）。

不少網民質疑，貼身的私處用品卻亂用三無產品，既不衛生又不安全，而市面上有品牌的衛生巾一包只需約20元，粗略估計一年約花費5、600元，毋須為貪小便宜而因小失大。然而，在散裝衛生巾的商品評論區中，有買家回應網民的質疑時坦言「生活難」、「我有難處」，不僅令人感覺心酸又無奈，亦令大眾關注「月經貧困」問題。

澎湃新聞報道，不少生活在貧困環境下的女生，一直面臨「月經貧困」問題。對她們而言，衛生巾猶如奢侈品一樣，月經初潮的女生都不敢張口問父母要錢買衛生巾，一片衛生巾可以用上半年，在衛生巾上面鋪上草紙，或用樹皮代替；經血少時就將膠袋墊在內褲上，再墊上紙巾。

大學生趙嘉曾到貴州凱里的鄉村短期支教，學生大多是留守兒童。她與其他老師開辦性教育課堂時，發現班上發育較早的十幾位女生，只有一人曾聽家長講解月經的由來及使用衛生巾的方法，而其他家長從未向孩子提起過生理衛生常識，甚至會批評「來個月經就不能幹活？變嬌貴了」，導致不少女生來月經時也不敢告知家人。

除此之外，散裝衛生巾亦是子宮頸癌患者的日常用品。子宮頸癌晚期患者的陰道和肛門會不斷分泌血液、炎症膿水和脫落的癌症組織，因此需要用紙尿褲、衛生巾等吸收分泌物，令患者更舒適。患者臥床時，臀部會墊上護理墊，再穿一層成人紙尿褲，惟因紙尿褲透氣性不足，頻繁的穿脫不方便，因此大多患者家屬會選擇用衛生巾替代紙尿褲。

散裝衛生巾亦是子宮頸癌患者的日常用品。（資料圖片）

據報，中國每年子宮頸癌新發病例多達10數萬人。有網店店主透露，散裝衛生巾大多流向北京、上海等一線城市的腫瘤醫院。

時至今日，性別定型觀念依然在社會中存在，男女平等仍然是大眾所追求的目標。若政府能推出有關政策，取消徵收女性衛生用品13%增值稅，或有望解決「月經貧困」問題，以及男女生理上的不平等。

（澎湃新聞）