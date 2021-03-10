撰文： 黃雅慧 最後更新日期： 2021-03-10 13:27

近期，因為全球鬧車用晶片荒，美日德政府為了拯救國內汽車產業，紛紛向台灣求援。比如，今年1月，德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）和日本經濟產業大臣梶山弘志向台灣經濟部喊話，美國隨後也向台灣求助，希望以台積電為首的台灣晶片製造商能夠增加車用晶片的供應量。一時間，台積電這座「護國神山」被推上了風口浪尖。

2020年9月，國際半導體產業協會（SEMI）公布的報告指出，台灣半導體產業鏈在全球地位愈益吃重，預估2020年全球半導體業產值將按年增長3.3%，台灣增幅更大，達16.7%，總產值將高達三萬億元新台幣（約1,075億美元）以上，僅次於美國。其中，台積電更貢獻高達54%的市佔率，讓第二名的韓國三星集團（17%）看不到車尾燈。

今年1月，台積電市市值升至約5803億美元，超越「股神」巴菲特的巴邵。（路透社）

今年1月，台積電在萬眾矚目下，從原本位居全球23名、市值約3,000億美元，一下子躍升至全球第9名、市值達約5,803億美元，超越了「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的旗艦投資公司、市值約5,500億美元的巴郡（Berkshire Hathaway）。

全球車用晶片短缺

有了以台積電為首的重磅晶片製造商籌碼在手，政績乏善可陳的蔡英文政府自然不會錯過這絕好的「大內宣」機會。民間智庫也紛紛獻策，建議以晶片產能向德國換取台灣欠缺的新冠肺炎疫苗，網絡輿論沸騰，認為晶片可以成為台灣對外談判的籌碼。

對於國外的請求，蔡英文政府也行禮如儀，台灣經濟部長王美花第一時間召集包括台積電、聯電在內的台灣半導體業者，希望能協調出生產線，以滿足國外車用晶片需求。但台灣晶片業者產能早已滿載，要再挪出或擴增生產線有難度，何況這會影響到其他客戶的訂單，在多重為難下，業者只好在不讓政府失面子下，允諾盡量配合。

台灣政府召集包括台積電、聯電在內的台灣半導體業者，希望能協調出生產線，以滿足國外車用晶片需求。（路透社）

作為全球半導體產業龍頭，美國也積極拉攏台灣晶片業者。像是2月份舉辦的「台美半導體供應鏈合作前景座談會」，會中提到台美之間在電子、科技等方面將深刻合作；此外，據《華爾街日報》2月28日報道，拜登政府擬與台灣等盟友，在半導體、人工智能等領域合組聯盟，以反制中國在科技方面的野心。

被動站上世界舞台

美國在拉攏台灣半導體產業的同時，也警覺到過度依賴台灣半導體生產是很危險的事。彭博社1月刊文指出，台灣在全球晶片供應鏈有「巨大戰略價值」，假如台海發生衝突，會連帶使在台晶片廠受到損傷，因此，依賴台灣生產半導體是很危險的。

正是在這樣的氛圍下，台積電被推上了風口浪尖。回顧台灣半導體產業的發展，台積電在發展過程與產業定位兩個層面都較為被動。首先是上世紀八十年代美日博弈，美國為打擊日本半導體產業，台灣承接了晶圓代工的位置，因此有了台積電的誕生；這次則是因為中美博弈下，兩強在科技上激烈競爭，晶圓製造領域又成了必爭之地。

事實上，歐美日並非沒有能力製造晶片，只是在市場要素配置下，各國選擇了最有利的分工體系和供應鏈安排。但這樣的安排在近幾年似乎出了問題。

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《各國「缺芯」下求援 台晶片業者是喜是憂？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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