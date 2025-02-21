「六小龍」在杭州並非「孤勇者」　未來產業如何由點成勢？

春潮湧動之際，由「杭州六小龍」引發的關於中國新興產業的討論熱潮仍在持續中。從何為「六小龍」，到「為何是杭州」，如今越來越多人正在將目光聚焦到更深層次的話題：未來浙江乃至中國能否出現更多的「龍頭企業」？我們能否有更多的期待？答案或許蘊藏在問題本身之中。



世界互聯網大會烏鎮峰會期間，觀眾與機械人互動。（中新網）

何為「六小龍」？

「杭州六小龍」是指6間總部位於杭州的科技企業，分別為宇樹科技、深度求索，加上遊戲科學、強腦科技、群核科技、雲深處科技。

「六小龍」分布在具身智能、AI大模型、空間智能等不同領域，在算力、算法、數據、硬件、場景等方向發力，共同繪就了一幅前沿科技、未來產業活動湧動的新圖景。

這些企業大多在杭州深耕已久，其中四間企業創始人均畢業於浙江高校。此次的「一夜爆紅」，對於企業來說，更像是一次「厚積薄發」。

如，宇樹科技自2016年落戶杭州高新區(濱江)以來，致力於自主研發，堅持軟、硬件自主創新，目前累計申請國內外專利180多項，授權專利150多項。

觀察來看，「六小龍」在杭州並非「孤勇者」。經過多年培育，杭州已經初步形成了從核心技術研發、智能產品制造到行業智能化應用的完整產業鏈。

DeepSeek。（Reuters）

DeepSeek總部匯金國際大廈。（搜狐圖片）

杭州市經信局數據顯示，該市擁有人工智能上市企業49間，其中營收超百億元企業7間，31間家企業營收超過20億元。以大模型領域為例，除了DeepSeek，還湧現了阿里巴巴「通義」系列等通用大模型以及網易「玉言」、新華三「百業靈犀」、西湖心辰「西湖」等專用模型。

從更廣視野來看，「杭州六小龍」是企業群像，更是新經濟現象，折射出中國人工智能、元宇宙、未來網絡等一批新興未來產業的蓬勃態勢。

為何是杭州？

一間企業的成功與否，更多取決於掌舵者的決策與佈局；一個產業的爆發，則與當地的人才濃度、創新土壤、營商環境息息相關。

「六小龍」創始人大多是草根創業、大學生創業，他們有激情，有闖勁，並且專注於一個賽道。而杭州給予了他們充分包容的創業環境。

正如群核科技相關負責人坦言，杭州不是座「急於求成」的城市，容錯率高，在企業還是「小透明」的時候拿了上城區政府150萬元創業啟動資金後，也是經過十多年的成長，才有現在的一些成果。

正是這樣「無差別、全生命周期」的陪伴式政府服務，吸引了一批創業者選擇浙江、集聚杭州。

除了「包容十年不鳴，靜待一鳴驚人」的創業環境，創新土壤同樣不可或缺。早在2003年，浙江部署建設「數字浙江」。作為省會城市，杭州抓住大趨勢，下好先手棋，阿里巴巴、海康威視、新華三等一批互聯網頭部企業相繼湧現，集聚了一批數字經濟人才。

觀眾在第三屆全球數字貿易博覽會的遊戲科學展區打卡。（新華社）

近年來，杭州以人工智能創新平台建設加速創新成果落地應用。如，之江實驗室獲批建設全國首批國家新一代人工智能公共算力開放創新平台，浙大腦機智能等4間實驗室入選全國重點實驗室、阿里雲「城市大腦」等3間平台獲批國家新一代人工智能開放性創新平台3間，為賦能人工智能產業發展注入了動力。

於杭州而言，批量出現的「小龍」，正是堅持長期主義的產物。這也給新一輪城市競爭帶來了新的思考。從發展軌跡來看，「六小龍」大多為杭州孵化企業，它們在西子湖畔經歷了從初創期到成長期的拔節生長。

杭州選擇的路徑也表明，當下，破局「內卷式」競爭的關鍵在於把「招商」變成「育商」，要從比拼優惠政策搞「政策窪地」向比拼營商環境創「改革高地」轉變，多做「難而正確的事情」。這也是這段時間對「為何是杭州」的持續追問最好的答案。

未來產業如何由點成勢？

炫酷的宇樹G1機械人、暖心的電子閨蜜「DeepSeek」、「手隨心動」的智能仿生手……「杭州六小龍」的技術成果讓更多人似乎看到了「未來已來」，感受到了「科技向善」。

然而不可否認是，作為新興產業，人工智能產業發展仍面臨諸多挑戰，尤其在產業鏈內生性、場景規模化落地等方面。如何推動「六小龍」從「單點突破」到「全局繁榮」？

杭州市經信局相關負責人表示，下一步將全力構建從算法模型創新突破到行業轉化應用的創新體系，實現大算力孵化大模型、大模型帶動大產業、大產業促進大發展的良性循環。

杭州宇樹科技有限公司的四足機械人。（新華社）

如推進開源社區實體化運作，採用「園區+孵化器」模式，吸引圍繞社區進行模型開發應用的創新企業集聚，打造全要素支撐的開源創新產業生態；推進新興領域業態培育，創新智能網聯車、智能機械人、腦機接口等領域場景培育，打造車路協同特色示範場景，加速工業、家庭、特種機械人推廣，支持教學輔助、運動康覆等腦機設備應用。

「創新永無止境，競爭永無止境。」在浙江省政府諮詢委員會特邀委員、浙商發展研究院副院長劉亭看來，要始終對新一輪科技革命和產業變革抱有足夠的客觀理性和謙卑敬畏，政府應持續營造有利於創新創業創富的輿論氛圍，提供有利於科技和產業融合創新的制度供給。

站在新的節點上，浙江正從省域層面加強頂層設計，部署建設「創新浙江」，重點便是做深做透「兩篇大文章」：統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，強化科技創新和產業創新深度融合。

從「數字浙江」再到「創新浙江」，浙江正以「功成不必在我，功成必定有我」的信念，助推更多企業「躍升成龍」，助力未來產業「積厚成勢」。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

