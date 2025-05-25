官員爭相對中國表現強硬也無用　特朗普在白宮開始第一輪大清洗

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



2025年4月21日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮南草坪參加一年一度的白宮復活節彩蛋活動。（Reuters）

特朗普再次上台後，白宮開始第一輪大清洗。

你沒看錯，上台3個月後，大清洗就來了。

這次被清洗的，是權力巨大的白宮國家安全委員會，大批工作人員週末被解僱了。

路透社還提到一個細節，這些被裁的官員，很多人當場哭泣，場面相當混亂。

以前呼風喚雨，現在淒涼走人。

為什麼被清洗？

兩個主要原因吧。

圖為2025年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與沃爾茲（Mike Waltz）會見記者，後者因Signal醜聞被炒魷。（Reuters）

第一個原因，老闆沃爾茲被炒了，魯比奧來了。

因為「群聊門」事件，擔任國家安全事務助理的沃爾茲，不久前被特朗普免職，發配到紐約，去當美國駐聯合國大使了。

代理他職務的，是國務卿魯比奧。

在美國政治架構中，國務院和國安委，本身就有強烈競爭關係。當年擔任國家安全顧問的基辛格，就和擔任國務卿的羅傑斯，水火不容，吵得不可開交。

國安委裡很多是沃爾茲的人，現在掌舵的，卻又是老對頭魯比奧。那國安委的官員，自然就不受待見了。

以前，國安委協調國務院、國防部等多個強力部門，是中樞主導機構，現在魯比奧當家，國安委只能降級。

精簡了國安委，國務院、國防部等內閣部門，自然就能發揮更大作用。

魯比奧。(Reuters)

第二個原因，特朗普有疑心，國安委就是「深層政府」。

很多次特朗普拍腦袋決策，官僚系統的國安委似乎成了他的障礙，以至於讓他認為裡面有叛徒。

這還了得。

按照一名白宮官員的說法，「國家安全委員會就是最終的『深層政府』。這是（國務卿）魯比奧對抗『深層政府』的行動。」

魯比奧在一份聲明中則回應，重組國安委，「符合其最初的職能和總統的想法」。

其實也簡單，特朗普自認為雄才大略，他需要的國安委，就是執行他的政策，而不是分享他的權力，參與他的決策。

尤其在特朗普1.0時期，兩名借調到國安委的職業軍官，曾揭露特朗普在和澤連斯基打電話時，要求烏克蘭方面調查拜登及其兒子亨特。

這引起軒然大波。特朗普和澤連斯基的樑子，估計也是那時結下的。

回到美國國內，當時民主黨掌控的眾議院更以濫用職權等罪名，彈劾特朗普。

特朗普對國安委能沒有疑心？

現在，沃爾茲下，魯比奧上，正好將國安委徹底大清洗一下。

原來兩三百人的國安委，自然就用不到那麼多人，大部分將被裁掉，最後剩下五六十人的樣子。

其中一些官員，原來就是從國務院、國防部等部門借調，他們可能回到原部門，有些則會轉崗，但也有一些，對不起，你們被炒魷魚了。

所以，才有一些國安委官員，當場在白宮淚奔。

中年失業，這個滋味不好受啊。

自己的事業，自己的「理想」，還有自己的薪水，統統都沒有了。

看新聞報道，據多名知情人士透露，白宮國安委亞洲事務高級主任簡以榮（Ivan Kanapathy）會留任，但他的整個團隊，包括負責中國事務的工作人員，都被解僱了。

此外，特朗普還解散了白宮國安委負責技術和國家安全政策的大部分部門。

此前，特朗普就解僱了國安委負責科技事務的高級主任費思（David Feith），費思負責的辦公室是在拜登時期設立的。其在制定出口管制措施方面發揮了重要作用，「旨在加大中方獲取可用於軍事用途的美國先進技術的難度」。

現在，連機構帶人，都被撤了。

當然，這都是美國的內政。走的人不地道，留下的人也不會很友好。

但還是有一些感慨，不少美國政客，爭相對華表現強硬，但現實很殘酷，這不是他們的免死金牌，該被炒魷魚的時候，他們仍舊會被炒魷魚。

尤其是「深層政府」的指控，想不到啊想不到，原來跟特朗普作對的野心家，就睡在特朗普身邊，最後被抓間諜一鍋端了。

真的？假的？

反正，現在的美國，沒有什麼不可能。

這應該是白宮第一次大清洗，肯定還會有第二次第三次。

別忘了，在特朗普1.0時期，國務卿換了兩個，國家安全顧問換了3個，國防部長如果加上代理，至少換了5個。

很多換下來的，都和特朗普鬧掰了。

真是你方唱罷我登場。這個世界，出來混，總是要還的。

不由讓人想起那句古代打油詩：請看剃頭者，人亦剃其頭。