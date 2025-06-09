內地寺廟經濟規模本年或達1000億　社會壓力大民眾追求精神慰藉？

內地寺廟經濟規模引起關注，預估2025年可能達到1000億元（人民幣，下同）。有分析指，在社會壓力普遍上升的大背景下，消費者願意為情緒價值買單，使得寺廟經濟具備強大的抗周期屬性和穩定現金流。



杭州靈隱寺。

峨眉山金頂驚現巨型日暈奇觀。（成都商報）

綜合內媒報道，當前中國寺廟經濟展現出強勁且多層次的盈利能力。中國寺廟經濟市場規模2023年已達800-900億元，預計2025年將突破千億元大關，近年來年均複合增速保持在10%以上。

據最新數據顯示，以九華山、峨眉山、靈隱寺等頭部寺廟為例，峨眉山年收入8.2億，第二名九華山7.2億，第三名靈隱寺6.7億。

當前寺廟經濟的收入以門票、香火錢和文創產品為主，通過對靈隱寺、雍和宮等知名寺廟的數據統計，門票約佔總營收20-40%，香火錢和法事活動貢獻15-40%，文創產品銷售佔比逐年提升至10-30%。

在大年初一，北京雍和宮香火旺盛。（視覺中國）

例如，大型景區的門票年收入可達數億元，香火銷售額常見數千萬元級別，熱門文創產品如手串單品月銷量可達數萬件。

內媒分析指，在社會壓力普遍上升的大背景下，人們對精神慰藉和情感寄託的需求顯著增強，催生了祈福遊、禪修體驗以及相關文創產品的高頻消費。消費者願意為情緒價值買單，使得寺廟經濟具備強大的抗周期屬性和穩定現金流。

熱門文創產品如手串對年輕人具有吸引力。（網絡圖片）

此外，現代數字技術正在深刻重塑傳統寺廟經濟邊界，短片、電商直播、AI解籤及虛擬供燈等創新手段，不僅極大拓寬了客源，還吸引了大量90後、00後群體成為主力消費人群。