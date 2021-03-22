撰文： 霍羽 最後更新日期： 2021-03-22 17:46

今年1月，北京市在「十四五」規劃草案中提出「創建國家共同富裕示範區」，以期搶佔日益佔據話語中心的「社會主義高地」。北京作為首都，倘若真能獲國家層面的認可，其政治象徵意義不言而喻。 然而，備受關注的「十四五」規劃公布後，卻令人們大跌眼鏡—浙江省成功逆襲北京市，榮登「共同富裕示範區」的名單，成為繼深圳、上海浦東之後，習近平中央劃定的第三個社會主義政治高地。

「共同富裕示範區」意涵極高

浙江省一直以來既沒有深圳那般獨特優渥的特區地位，也沒有上海那樣根基雄厚的經濟基礎，反而在地理格局上有着「七山一水二分田」的先天不足，省內有80%的面積是山地和水域，缺少平原和耕地。1949年新中國成立之後，浙江便因為缺少中央資源的支持，少有大規模的重工業國有企業。改革開放之後，當地政府更多鼓勵當地百姓發展中小民營企業，使得浙江成為民營經濟佔主導的經濟省份。

北京市容。（資料圖片）

可如今，這個民營經濟大省卻出其不意地贏了擁有眾多政治資源的首都北京，被拔高為社會主義的政治高地—「共同富裕示範區」。共同富裕不僅是中國社會主義政治理想的內核，而且也日益成為支配中國未來幾十年發展的政治指揮棒，擁有極高政治意涵。可以說，誰能佔有這個「名位」，日後便可以「執牛耳」了。

貧富差距最小的東南大省

所謂「共同富裕」，當然需要總體生活水平很高、貧富差距較小等一些「硬指標」。而浙江在經濟和社會指標上比其他地方更有優勢。

浙江的經濟結構以民營經濟為主，總體更為均衡，經濟總量位居全國第四，僅次於廣東、江蘇、山東。但浙江的民營經濟更為發達，近幾年一直佔GDP比重達65%，而且其中個體私營經濟佔到60%以上，相比於北京、上海以大型企業為主、民營經濟佔比在50%左右的經濟結構，浙江省民營經濟更為活躍，更容易藏富於民。而北京這些年在環境污染治理、紓解城市人口壓力的政策導向下，大規模地向外疏散以中小企業為主的私營經濟，對私營經濟的衝擊十分明顯。

北京市容。（資料圖片）

其次，與北京、上海相比，浙江的城鄉差距更低，區域發展也十分均衡。國家統計局的數據顯示，2020年浙江居民人均可支配收入超過五萬元人民幣，連續二十多年居於各省區首位，僅次於上海、北京。而相比於作為大城市的北京、上海，有大量農村地帶的浙江省城鄉差距卻遠遠小於京滬兩市。浙江城鄉居民收入比為1.96，是全國最低水平。浙江省的11個地級市發展卻十分均衡，除了麗水市之外，都高於全國人均GDP發展水平。

北京的富裕建基於政治資源集聚

除了其內部的貧富差距，從區域發展均衡來看，北京所在的北方地區發展極度不平衡，也是其中一大原因。相比南方地區，環京津地帶及整個東北、華北、西北地區整體發展水平差距很大，也沒有像長三角、珠三角、東南沿海地區那樣均衡分布、整體發展水平都很高的城市群地帶。北京的繁榮和富裕很大程度上是政治資源集聚所造成的，而非經濟規律使然。鶴立雞群的北京，並不能代表北方地區的整體面貌。

上文刊載於第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《鮑威爾鴿派表態「滅火」 金融市場分歧漸起》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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