五星紅旗成為商船的護身符？

位於阿曼與伊朗之間的霍爾木茲海峽，承擔著全球約五分之一的燃料與石油運輸任務。上月，以色列與伊朗爆發軍事衝突，這一海上要道陷入緊張。



當前，以伊雙方雖達成停火協議，但霍爾木茲海峽周邊緊張局勢仍未緩解。多艘商船與油輪選擇改變航線，或加速通過、盡量減少停留時間，以規避風險。



2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

不過，也有一些船隻選擇另一種方式自保——主動向外廣播「國籍」信息，以期獲得特殊通行權。

據路透社報道，海事風險分析公司Windward與船隻追蹤數據顯示，6月12日至24日期間，共有55艘船隻在海灣和紅海區域發出101次非典型信息，例如「中國船隻」（China owned）和「俄羅斯原油」（Russian crude），希望借助這些表述避免受到攻擊。

報道稱，相較於西方國家，這些國家的船隻不易成為攻擊目標。

今年4月16日，香港葵湧碼頭停泊的一艘貨船。（路透社）

「船上都是中國人」

船隻懸掛哪國國旗並不是身份決定因素，重要的是在航行過程中通過廣播聲明與自動識別系統（Automatic Identification System, 簡稱AIS）信號所傳達的身份信息。

6月26日，懸掛巴拿馬國旗、駛往巴基斯坦的集裝箱船遠翔發展（音譯：Yuan Xiang Fa Zhan）穿越霍爾木茲海峽時廣播信息為「PKKHI all Chinese」，意為「（目的地）卡拉奇，本船為中國所有／全體船員為中國人」。

同一天，懸掛中國五星紅旗，從沙特運原油前往中國的中國籍超大型油輪「遠洋湖號」（Yuan Yang Hu）穿越霍爾木茲海峽時廣播「Chinese ship」（中國船）。進入相對安全的海域後，它將廣播信息更改為「CN NBG」，即「寧波舟山港」。

一般上，船隻通過國際水域，廣播信息以目的地、船名、船型為主，部分船隻會傳遞如「船上有武裝人員」（Armed Guards on Board）等信息，以震懾海盜或其他威脅。廣播國籍的做法不同尋常。

但這種做法也並非第一次出現。在紅海，不少貨船和油輪也在AIS上標注船員「全部為中國人」，防止遭到胡塞武裝攻擊。AIS是根據國際海事公約強制使用的全球船舶識別追蹤系統。

由伊朗支持的也門胡塞武裝從2023年11月起開始在紅海水域對商船進行攻擊，但去年1月以來，據美國《商業內幕》報道，多艘貨船和油輪在AIS上標注船員「全部是中國人」，防止遭到胡塞武裝攻擊。

報道指出，在駛離紅海後，部分船隻就將AIS目的地信息恢復正常。

彭博社去年3月也引述消息人士報道，也門胡塞武裝已告訴中國和俄羅斯，兩國船隻可以在紅海和亞丁灣航行，而不會成為該組織的攻擊目標。

中國輿論：戰狼2現實版

今年中國船隻再獲特殊待遇，中國輿論歡呼，認為這不僅肯定了中國國際形象，也印證了美國中東政策的失敗。

中國國防部新聞發言人蔣斌星期二（7月8日）回應這一現象時說：「公道自在人心。中方將繼續站在和平一邊，站在正義一邊，站在歷史正確一邊，為維護地區和世界和平穩定注入穩定性、正能量。」

2017年由吳京導演的《戰狼2》送選奧斯卡，角逐當年最佳國際影片。（微博 @3D電影戰狼）

中國英文官媒《中國日報》次日發表社論，點名美國。社論稱，美國襲擊伊朗核設施這一魯莽的行動，並非為解決中東危機，而是幫助盟友以色列更好地在加沙地帶進行「髒活」，並削弱伊朗。這使得中東局勢雪上加霜，導致越來越多外國船隻懸掛中國國旗穿越霍爾木茲海峽。

另一官媒《環球時報》英文版則在星期四（7月10日）的社評中稱: 「為什麼在動蕩的中東地區，中國國旗會被視為通行證？答案在於中國在當地所樹立的積極正義形象——一個敢於發聲、積極促和平的國家。」

上海廣播電視台旗下的網絡新聞媒體「看看新聞」則稱，中國五星紅旗的「護身符」效應，本質是中國為全球治理提供的新範式，具體表現包括中國提出《紅海航運安全公約》草案，還促成伊朗與阿聯酋達成《霍爾木茲海峽行為準則》等……英美「以武力為後盾的航運霸權終難持久」。

不少中國自媒體更鼓吹，這是《戰狼2》的現實版。

短時特殊待遇不代表長期避險能力

但西方輿論認為，中國船隻在中東衝突海域獲得「特殊待遇」，並非是因為中立、促和的國際形象，而是精心外交佈局的結果。

華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）5月發表文章指出，中國與胡塞武裝之間實際上存在某種非正式的協議。

文章引述美國財政部的制裁信息稱，中國的實體向胡塞武裝提供了衛星圖像與導航系統等技術支持。文章稱，中國並未直接參與衝突，卻通過「策劃衝突、否認責任」的模式，令中國海運在動蕩中處於有利地位。

但這一有利位置，並不能掩蓋潛在的長期風險。

倫敦智庫英國王家國際事務研究所（Chatham House）的文章指出，中國未能在為期12天的以伊衝突中扮演任何調解角色，顯示北京影響力的缺乏——未能全然信任伊朗，也無意發起針對以色列的外交攻勢。

文章指出，雖然中國在中東的貿易和投資基本未受波及，但如果戰爭持續更久，北京對交戰各方缺乏影響力，恐怕難以有效維護自身利益。而且，一旦霍爾木茲海峽被封，中國多達四成的石油進口將面臨中斷風險，也暴露中國的能源安全極度依賴地區穩定。

文章說，地區國家可能會認為，面對戰爭，中國回避風險的方式在中東衝突中是無效的，削弱中國此前通過調解沙特與伊朗關係而建立的外交成績。也因此，若中國未能在該地區採取更積極的安全策略，其影響地區局勢的能力將不斷削弱。

從中國船隻在霍爾木茲海峽和紅海的殊遇，的確能看到中國在中東有別於美國的獨特角色和話語權。但在這充滿變量的地方，五星紅旗「通行證」是大國持續博弈的產物，它的有效期多久，還有待觀察。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

