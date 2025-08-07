中美進入談判交易期　台灣恐成特朗普「禁臠」：予取予求不能說不

美國對等關稅生效在即（編按：對等關稅已於香港時間7日中午12時正式生效），加上習特會年內舉行的消息甚囂塵上，台灣再次被廣泛形容為美國對中國大陸談判的籌碼。但受訪學者分析，美國總統特朗普不會讓北京主導台灣問題，因此與其說特朗普將台灣「籌碼化」，更準確的說是「禁臠化」。



2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普提出的對等關稅將在美東時間星期四（8月7日）凌晨0時01分起生效，其中對台稅率暫定20%，雖比原先的32%來得低，但仍引發台灣輿論憂心，台灣在野黨更批評談判不夠透明。

台灣政府則強調，基於保密協議無法公佈談判內容，但磋商仍持續進行，同時希望一併討論涉及半導體等台灣重要輸美產品的232條款調查，以降低後續談判難度及產業衝擊。

賴清德星期二（8月5日）更針對美方關切的增加軍事預算一事再次表態，強調明年預算規模將達到地區生產總值（GDP）的3%以上。

不過，這些說法似乎未能說服特朗普。他當天接受美媒CNBC訪問時，預告未來一星期將宣佈針對半導體晶片的新關稅；更再次提及台積電對美投資一事，金額卻從先前的1650億美元，大幅提高至3000億美元。

這似乎也暗示，特朗普對台要價仍在持續上升。

圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

對於台灣近期被加徵關稅，乃至特朗普對台態度轉趨消極，美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）星期一（8月4日）以「台灣如何失去特朗普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指賴清德在對美上偏聽蕭美琴的意見，任命親民主黨的外交團隊，對新右派價值完全無感，外交策略偏向象徵操作而非務實溝通，才使台灣如今面臨徹底被邊緣化的結果。

這篇文章隨即受到台灣媒體廣泛討論，美國資深亞太政策學者、德國馬歇爾基金會美國分部董事總經理葛來儀（Bonnie Glaser）則在推特撰寫評論，表示同意目前台北仍未完全釐清如何與第二任特朗普政府打交道的戰略。

8月1日，賴清德召開 「因應美國對等關稅政策記者會」。（台灣總統府）

但她強調，賴清德的對美政策完全是他本人的立場與判斷。

葛來儀也示警，強調無論台灣做什麼，都無法改變一個現實，那就是特朗普聚焦的重點是與中國大陸達成協議。「我真心希望在這個過程中，台灣的利益不會受到損害。 」

自今年3月以來，關於中美領導人會面的消息與討論便不間斷地出現在公眾視野。特朗普7月底也提出，他認為會在今年年底前，與中國國家主席習近平會晤。

而英媒近期也引述美國官員私下指出，美方遲遲未拍板美台關稅協議，可能與特朗普政府積極推動的美陸（指中國大陸，下同）貿易談判有關。

在此背景下，台灣輿論憂心，特朗普可能將台灣當作對北京談判的籌碼。

美國喬治城大學法學院亞洲法中心執行主任凱洛格（Thomas Kellogg）星期三（8月6日）應邀在台灣中央研究院演講時也坦言，雖然特朗普政府現在根本不存在一個清晰的對華政策，但毫無疑問，核心焦點就是貿易。

他認為，過去幾個月，華府明顯在推動兩大目標：一是敲定美陸貿易協議，二是安排特朗普與習近平於秋季在北京舉行高峰會——可能落在10月底或11月初。

凱洛格指出，這段過程中，台灣已付出代價，包括特朗普政府決定不允許賴清德於8月過境美國，以及延後台灣防長顧立雄原訂今夏訪問華府的計劃等。

他說，這些行動使「美台關係正成為可交易的籌碼」，不僅北京樂見其成，「特朗普本人也可能願意拿來交換利益」。

對於在陸美競合之下，台灣將面臨什麼樣的處境，過去一年訪問中國大陸與美國不下10餘次的台灣全國工業總會大陸處處長黃健群，星期二出席台灣政府智庫中華經濟研究院座談會時提出三種情境。

他說，首先是美國對陸課高關稅，且施行科技封鎖，這將影響在陸投資的台灣中小企業，若關稅超過30％，這些台商就將面臨歇業；第二種情境則是美陸達成協議，有限度開放科技產品輸陸，這對台灣影響最大。

至於第三種情境，他認為是陸美關係反覆，這代表有持續動盪可能，台灣在其中機遇與挑戰並存。

但黃健群也強調，如果習特會正在醞釀，意味著陸美已進入博奕與交易期，這段期間將是台灣的風險期。

不過，過去曾擔任國民黨大陸事務部副主任，目前兼任台灣二軌智庫亞太和平研究基金會「中共經濟研究小組」召集人的致理科技大學國貿系副教授張弘遠接受《聯合早報》採訪時指出，美國不會讓北京主導台灣問題走向。

他認為，短期內台灣不會被當作籌碼，「因為我們（台灣）要先作為美國的提款機，被充分使用之後，才能夠被交易。」

張弘遠更以「禁臠」形容台灣目前的處境，指台灣失去左右平衡的能力，且無法產生避險或反向選擇的策略，「他（特朗普）對我們予取予求，而我們不能說不」。

所謂「禁臠」，原指專供帝王享用的珍貴肉類，不容他人染指，後泛指私人物品或利益，不允許他人分享或侵佔，帶有獨佔、排他的意味。

但他強調，對台灣而言，這還不算是最壞的策略，至少還可以避免被交易掉，因為美國「還捨不得這麼快就把我們拿去交換」。

