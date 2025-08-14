深圳企業利潤總和竟完勝整個長三角　中國經濟增長邏輯如何改變？

近日，2025年《財富》世界500強榜單公佈，揭示一個驚人現象：從利潤角度，深圳以一己之力，幹翻了整個長三角。



請看下面數據：

如下面數據所示：深圳10家上榜企業的合計利潤（786.8億美元），超過了長三角27家企業的利潤總和（731.4億美元）。

首先從企業數量和營收規模看，長三角的體量佔據著絕對優勢。

以上海、杭州、蘇州等城市為代表的長三角地區，共計27家企業登上榜單，合計營收高達1.7萬億美元。如下圖所示：

相比之下，深圳僅有10家企業入圍，總營收約為7500億美元。如下圖所示：

立訊精密屬於深圳還是東莞，存在一些爭議。立訊精密誕生在深圳、註冊在深圳，目前運營的重心在東莞。按照慣例，它應該被統計為深圳的企業。

單純從企業數量和營收規模這兩個維度看，長三角的經濟規模是深圳的兩倍以上。

然而從利潤角度，深圳卻以一己之力，幹翻了整個長三角。深圳10家企業的利潤總和，超過了長三角27家企業的總和。

我們要先弄清楚營收和利潤這兩個概念。

營收，是「生意做了多大」，代表的是一家企業的經營規模、市場份額和行業影響力。

利潤，是「賺了多少錢」，代表企業的經營效益、價值創造能力和最終的生存能力。

深圳的營收冠軍是中國平安，營收1586.3億美元，超過長三角營收冠軍阿里巴巴（1380.7億美元）。

深圳的利潤冠軍是騰訊，利潤269.7億美元，超過長三角利潤冠軍阿里巴巴（180.3億美元）。

從平均值來看，長三角500強企業平均營收約為634億美元，平均利潤為27.1億美元。

深圳500強企業平均營收約為748億美元，平均利潤為78.7億美元，幾乎是長三角平均水平（27.1億美元）的三倍。

深圳的企業為何如此能「賺錢」？

一個重要的原因在於，深圳的頂尖企業有一種共性：一旦進入某個行業，就會成為全國乃至全球的領導者。

2025年4月6日，比亞迪（BYD）在歐洲比利時的電動車展示中心。（Getty）

如中國平安：已是全球品牌價值第一的保險公司。

騰訊：無可爭議的全球最大遊戲公司。

比亞迪：超越特斯拉，成為全球新能源汽車銷量冠軍。

順豐：在中國快遞業的激烈競爭中，穩坐服務與效率的頭把交椅。

招商銀行：被公認為中國除四大國有銀行外，最成功的商業銀行。

上面這些數據，也不禁讓我們思考：在未來的區域競爭中，什麼是決定性的力量？

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

答案首先指向產業結構。

深圳這10家企業中，騰訊和招商銀行的利潤表現尤為突出，其次是中國平安、華為、比亞迪，這些企業清晰地指向了兩條賽道：金融和科技。

這也證明，「金融+科技」是當下及未來最具財富創造效應的組合。

反觀長三角，儘管有阿里巴巴這樣的高利潤企業領銜，但其上榜企業未能形成一個類似深圳的「高盈利矩陣」。

在其龐大的500強隊伍中，包含了大量鋼鐵、汽車、建築等重資產和製造業企業。

這些企業對維持經濟規模、保障產業鏈安全至關重要，但在利潤率上，它們與科技、金融行業存在著天然的結構性差距。

其次，兩個區域盈利能力的差異，與企業的所有制結構和市場化程度緊密相關。

深圳上榜的企業中，非國有控股企業的佔比達到了60%。

華為、騰訊、比亞迪、順豐、平安、立訊精密都是在殘酷的市場競爭中成長起來的民營力量。

這種以民營經濟為主導的結構，決定了企業必須以利潤為核心導向，在市場中磨礪出極強的效率和盈利能力。

而在長三角的榜單中，國有控股企業的佔比較高，非國企比例約為40%。

國企在提供經濟規模和穩定性的同時，其整體的盈利衝動和市場化強度，與深圳的民營企業集群相比，存在顯著差異。

更值得一提的是，深圳的實際能量是超出榜單範疇的，如華潤集團、招商局集團這兩家巨型央企，雖註冊在香港，其核心運營總部和業務重心早已深植深圳。將這兩股力量計入，深圳的能量和實際地位將更為突出。

同時，我們也看到，兩個區域都受到了房地產行業深度調整的影響。

深圳的萬科和長三角的綠地控股均面臨不同程度的虧損。

國家統計局2025年上半年的數據顯示，全國房地產開發投資同比下降11.2%，房屋新開工面積下降20.0%。地產行業的整體下行，進一步加劇了依賴傳統增長模式區域的盈利壓力。

過去，我們衡量經濟實力，往往看重土地、勞動力、資本等生產要素的投入規模。但深圳的數據，給出一種全新的、更高維度的競爭模式。

這種新模式，不再是單純的規模擴張，而是資本的效率和科技的槓桿。

深圳的成功，本質上是其率先抓住了「科技創新」和「資本運作」這兩個現代經濟的最高槓桿點。

它證明了一個地區的核心競爭力，已從依賴傳統的要素投入，轉向依賴創新濃度、資本效率和市場化程度。這不僅是對長三角的超越，更是對一種舊有增長範式的超越。

因此，深圳與長三角的對比，並非簡單的城市優劣之爭，它是一個標誌性的信號：中國經濟的增長邏輯正在發生質變。

未來，能夠掌握並高效運用科技與資本力量的地區，才將在新一輪的經濟競逐中，佔據最有利的生態位。

本文獲公眾號「劉曉博說深圳」授權轉載。

