中國閱兵｜閲兵首長和口號的時代之變　習時代建立新的規矩

9月3日，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，其中的重點活動是軍委主席習近平檢閲部隊。這是習近平2012年上任以來在天安門廣場所舉行的第三次閲兵。習近平時代已經建立新的政治規矩。



2019年10月1日，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。這是中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱受閱部隊。（新華社）

從1949年中共建國到現在，天安門廣場閲兵既是具有政治意義的重大慶典活動，又能從中看出中國的變化。在本次閲兵之前，天安門廣場已經舉行16次閲兵。通過盤點歷次閲兵的安排，可以發現，建國初期閲兵首長並不是軍委主席，後來是在鄧小平時代，才正式開啟軍委主席檢閲部隊的慣例。從江澤民、胡錦濤時期開始，才正式形成十年一次國慶閲兵的慣例。在習近平時代，在十年國慶閲兵之外新增每十年舉行一次抗戰勝利閲兵，以凸顯抗戰勝利與民族獨立、國家富強的關聯。

1949年10月1日，中共在北京天安門舉行開國大典，當時的最高領導人毛澤東宣告新中國的誕生。開國元勳朱德以中國人民解放軍總司令的身份檢閲部隊。據了解，當時朱德向全體官兵問好：「祝同志們健康！」官兵們回答：「祝總司令健康！」朱德高呼：「中華人民共和國萬歲！」官兵們回答：「萬歲！萬歲！萬萬歲！」自此之後，一直到1959年，每年10月1日，北京天安門廣場都會舉行閲兵。其中，從1949年到1953年，都是由時任中國人民解放軍總司令朱德擔任國慶閲兵首長。

1949年10月1日，朱德在北京檢閲部隊。（VCG）

1954年中國不再設立總司令職務，在那一年，彭德懷以國防部長的身份檢閲部隊，一直到1958年，都是他擔任閲兵首長。1959年的廬山會議不久後，彭德懷被免去國防部長職務，由林彪接任，故1959年的國慶閲兵，是由林彪擔任閲兵首長。

1960年，中國政府本着厲行節約、勤儉建國的方針，改革國慶典禮制度，決定5年一小慶、10年一大慶，逢大慶舉行閲兵。後來因為政治形勢的急劇變化和文革的巨大沖擊，國慶閲兵開始中斷多年。直到1978年改革開放之後，鄧小平時代的中國大力進行撥亂反正，讓整個社會走出文革陰影。

1984年10月1日，天安門前國慶遊行隊伍中，北京大學學生們突然打出了一個意外的橫幅———「小平您好」，此畫面瞬間傳遍世界。（VCG）

1984年國慶，在經過數年的撥亂反正和改革開放之後，中國政府時隔多年重新舉行閲兵，鄧小平以軍委主席的身份親自擔任閲兵首長，首次喊出「同志們好」、「同志們辛苦了」的口號，官兵們則以「首長好」、「為人民服務」作為回答。同樣是在1984年國慶慶典上，北京大學的學生們出人意外地打出「小平您好」的橫幅，成為經典的時代畫面。

再之後，江澤民在1999年的國慶50周年慶典上檢閲部隊，那時的江澤民同時擔任總書記、國家主席、軍委主席。自此之後，10年國慶閲兵成為慣例。2009年的國慶60周年慶典上，胡錦濤檢閲部隊，他同樣擔任總書記、國家主席、軍委主席。

一個重要變化發生在2015年，習近平首次在天安門舉行的抗戰勝利70周年大會上檢閲部隊，將抗戰勝利拔高到空前的政治高度。

2019年的國慶70周年慶典上，習近平再次在天安門檢閲部隊，一個變化是「首長好」變為「主席好」。這一變化最早是從2017年香港回歸20周年，習近平到駐港部隊閲兵時首次出現，隨後在朱日和舉行的解放軍建軍90周年閲兵，沿用「主席好」。從寬泛的「首長好」到十分明確的「主席好」之變，體現習近平時代正在軍隊有力落實軍委主席負責制。今年9月3日，中國政府再次在天安門檢閲部隊，意味着新的政治慣例已經建立。

2025閱兵綵排。（CFP）