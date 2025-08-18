19個業界猛人為董小姐遮風擋雨　追責僅高高舉起、輕輕放下？

中國國家衛健委8月15日發佈了對董小姐事件新的查處結果，共五家機構19人被追責，包括董某瑩姑姑班某娟、導師邱某興、中日友好醫院副院長崔某、北京協和醫學院分管招生、教學工作的副院校長張某等受到不同程度處罰。但這些追責仍遭部分網民吐槽，認為處罰過輕。



董襲瑩本科為經濟學，通過協和4+4課程獲得醫學博士學位。（資料圖片）

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，被妻子實名舉報多次婚內出軌，進而讓北京協和醫學院董小姐事件和4+4招生項目引發關注。（微博）

夫妻倆都是體制內的權貴。（網絡圖片）

董小姐（官方通報稱董某瑩）事件源於今年4月網絡流傳的一封舉報信。發信者披露自己丈夫、中日友好醫院醫師肖某與輪崗醫師董某瑩有婚外情，網民隨後扒出董某瑩論文學術不端。董小姐事件一時成為熱點，輿論普遍質疑董某瑩的學歷資格以及培訓流程，要求官方嚴查。

國家衛健委5月15日發佈通報稱，在手術過程中擅自離開手術室的醫生肖某被開除中共黨籍、解除聘用關係、吊銷醫師執業證書，而協和醫學院4+4體系培養出的醫師董某瑩則被查出偽造大學課程學分、剽竊博士論文，被撤銷博士學位和醫師執業資格。通報還說，官方將對本次事件涉及的相關單位、人員開展深入調查，對違規違紀違法等問題將嚴肅追責問責，調查情況將向社會公佈。

三個月後，國家衛健委發佈了長篇查處通報。主要內容有：董某瑩的姑姑、北京科技大學副處長、教授班某娟利用職權偽造成績單，而後又指使他人協助董某瑩論文抄襲；董某瑩的導師、院士邱某興指定北京協和醫院骨科吳某、吳某宏負責董某瑩科研訓練和論文指導；吳某宏作為論文指導老師同時擔任答辯委員會成員，違反了學校畢業論文答辯的有關規定；協和醫院醫師邴某興安排董某瑩違規參與手術；協和醫院骨科主任仉某國干預規培計劃；導師及答辯委員會嚴重違規；協和醫學院教務處審核嚴重失職，等等。

在網民關注的問責方面，國家衛健委給予中日友好醫院副院長崔某誡勉；給予北京協和醫學院分管招生、教學等工作的副院校長張某黨內嚴重警告處分。

中日友好醫院黨委給予胸外科主任梁某陽黨內警告、記過處分；給予大外科護理單元副護士長兼胸外科護士長石某慧黨內警告處分，免職處理。

北京協和醫學院給予教務處處長馬某降低崗位等級處分，免職處理；給予骨科主任仉某國誡勉；給予胸外科主治醫師邴某興降低崗位等級處分；給予董某瑩導師邱某興批評教育，骨科吳某誡勉談話並暫停研究生招生資格兩年，骨科吳某宏誡勉談話並暫停研究生招生資格一年；等等。

北京科技大學黨委給予班某娟留黨察看一年、撤職處分，取消研究生指導教師資格，調離教師崗位；給予李某寬黨內嚴重警告、記過處分，免職處理；給予馬某淵黨內嚴重警告、記過處分，暫停研究生招生資格兩年；給予履行管理職責不力的時任教務處副處長寧某鈞誡勉。

另外，國家衛健委黨組責令中日友好醫院黨委、北京協和醫學院黨委、北京協和醫院黨委，教育部黨組責令北京科技大學黨委，作出書面檢查並切實整改。

中國協和醫科大學。（視覺中國）

可以看出，受罰較重的是替侄女董某瑩偽造成績的北京科技大學副處長、教授班某娟，被撤職調崗、留黨察看，時任北京科技大學教務處註冊中心主任李某寬也被免職。其他大部分相關責任人主要受到誡勉、警告、降低崗位等級、記過等較輕的處罰。

這些處罰結果顯然引起一些網民的不滿，他們認為這種處罰屬於「高高舉起、輕輕放下」。

比如，有網民認為，班某娟和李某寬幫助董某瑩偽造成績，已經涉嫌偽造公文而觸犯了刑法。按照中國刑法第280條規定，偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；偽造公司、企業、事業單位、人民團體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

但也有律師指出，北京科技大學屬於事業單位，不屬於國家機關，不屬於偽造國家機關公文；班某娟和李某寬幫助董某瑩偽造成績，用的可能是該校的真公章，也不構成偽造事業單位印章罪。

還有網民指出，通報中提到的19個人，大多是業界牛人，有的還是院士，到底是誰有這麼大的能量，讓包括院士在內的19個人替董小姐遮風擋雨，光靠董小姐那個北京科技大學的副處長姑姑恐怕沒這麼大的能量。

國家衛健委通報中沒有提到協和醫學院前院校長王辰院士，但王辰已在通報前後被官宣免職，不難看出他也受到董小姐事件的影響。另一名院士、董某瑩的導師邱某興已經退休，也被批評教育。或許從官方的角度看，董小姐事件能查處這麼多人，已算是「嚴肅處理」了。

但這起事件不僅充分暴露了多家機構學術監管形同虛設，學術權閥肆意妄為，知名醫院藏污納垢，更展示了特權以及關係人情腐蝕社會所帶來的種種不公。這才是部分網民吐槽追責過輕的主要原因。

