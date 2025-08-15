呂秀蓮逼宮？籲賴清德辭任民進黨主席　否則重蹈馬英九覆轍

前台灣副總統呂秀蓮8月14日在政論節目《新聞千里馬》中表示，近期多份民調顯示，賴清德的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於三成。呂秀蓮表示，「時間不會等人，人民的耐心與信心正在流失」，呼籲執政團隊把握時間推動改革，並建議賴清德辭去民進黨黨主席，轉型為「全民總統」，以提升民調。



台媒《聯合報》報道，呂秀蓮指出，台灣南部救災表現不佳是導致賴清德聲望下滑的主要原因之一。她認為辭去黨主席是讓賴清德專注理政、提升施政信任度的有效做法；否則若支持度持續下探，恐重演過去被冠上「9%總統」的歷史。該稱號源自馬英九在任期間，於2013年國民黨內政爭時，民望跌至9.2％。

呂秀蓮批評，近年多項事件讓社會大眾覺得政府態度過於軟弱，部分官員僅具選舉能力卻不懂治理。她提醒，政府治理必須由具備專業與品德的人才擔當，「不能只重用對選舉有貢獻者」。

她並指出，民意如流水，水能載舟、亦能覆舟，台灣人民比官員更聰明，只要不滿意政府，選票就會流失。她表示對台灣民主有信心，認為每次選舉結果都有其道理，呼籲政治人物應「認真準備、真誠表達，才能贏得選民信任」。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤回應，感謝提供不同意見的夥伴，強調執政黨要趕快重整步伐。她並提到，行政院面對人事改組，「希望這是讓人民有感的改組，讓團隊合作更有力」。