台灣選民「親中化」？日學者：賴清德若不轉向恐難撐到2028年

針對7月26日台灣大罷免投票結果與外界對台灣選民「親中化」的觀察，長期關注台灣政治發展的日本政治學者、小笠原欣幸教授近日接受《新聞周刊日本版》（Newsweek Japan）主編長岡義博專訪時表示，認為台灣民意出現「親中化」的說法過於簡化，「台灣民意現在還是以維持現狀為壓倒性多數」，並強調支持統一的比例並未增加。



小笠原指出，即便在野黨於此次罷免中取得勝利，也不代表選民支持走向統一。他強調，未來無論哪個政黨想要執政，都會以維持現狀為基礎來制定政見，如果偏離此一方向，就會全盤皆輸，這一點到現在都沒有改變。根據他引用的台灣政治大學選舉研究中心7月調查數據，支持統一的比例完全沒有增加，因此基本上可以斷定台灣的認同結構沒有改變。

全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌（右）、立院黨團幹事長吳思瑤（左）出面說明。（ETtoday）

針對7月26日大罷免投票的結果，小笠原指出，雖然同意票達42.5%、不同意票為57.5%，但此次罷免集中於國民黨的優勢選區，出現這樣的比率並不令人意外。他認為，要評估這個結果，需要與去年1月的大選來進行比較，「從數據上看，相較去年投票給民進黨賴清德的人，這次同意罷免的人數比例其實有增加」。

他亦提及，雖然國民黨與民眾黨兩黨此次合作助藍營挺過危機，但「不同意罷免票比侯友宜與柯文哲去年總統選舉加總得票比例還要低」，顯示在野整合仍存在挑戰。

談及2028年台灣總統大選，小笠原認為，目前政局呈現「勢均力敵」的態勢。「現在執政黨和在野黨的力量是勢均力敵的，這才是正確的說法。我想這種勢均力敵的局面將持續到明年的縣市長選舉，然後到2028年的下一次總統大選。」但他也提醒，若在野黨順利整合，將「絕對有勝算」，並呼籲觀察中國大陸動向與兩大陣營候選人提出的政見。

國民黨中央大罷免投票後記者會。（ETtoday）

不過小笠原也警告，在野黨與中國大陸的互動較積極，「如果接下來還是在野黨主導，認同結構就可能發生變化，例如透過擴大與中國交流的政策，或者地方政府更積極與中國接觸，也就是說台灣與中國大陸的距離不排除在未來發生改變。」

小笠原直言，賴清德政府在此次大罷免中「大敗」，內外交困，「如果不重新制定戰略，挽回下滑的支持度的話，處境將會非常艱難」。

最後，小笠原強調，台灣的民意並沒有增加對統一的支持。這意味著在野黨如果考慮到下次選舉，絕對不可能說他們支持統一。如何定位與中國大陸的距離，這在台灣一直是一個討論的焦點，而這也將成為下次選舉的重點。