三大重大工程和數十年最高規格西藏之行：中國正在改變西藏

在西藏自治區成立60周年之際，中國最高領導人習近平親赴西藏。這是繼2021年西藏和平解放70周年的西藏之行後，習近平再度來到西藏。10年前，西藏自治區成立50周年時，時任全國政協主席俞正聲率團出席。如今，習近平親赴西藏，兩位政治局常委王滬寧、蔡奇陪同出席，論政治規格，可以說是數十年來最高。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會。（直播截圖）

全國政協主席王滬寧。（直播截圖）

中央辦公廳主任蔡奇。（直播截圖）

罕見高規格的背後是中國決策層對西藏工作的重視，是西藏在國家戰略中的獨特地位。從1951年的西藏和平解放，到1965年的西藏自治區成立，再到改革開放以來西藏經濟社會伴隨國家發展浪潮的發展，西藏的面貌已經發生重大變化。西藏無論是面積還是自然資源、文化傳統、戰略位置，都是既獨特又重要的存在。長期以來，為了支持西藏發展，改變西藏面貌，中國集全國之力，已經投入鉅額資源。

2021年習近平在西藏考察時提出，西藏要抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事。時隔4年，習近平再度來到西藏之際，中國政府已在西藏啟動三個具有重大政治和經濟意義的大工程，分別是川藏鐵路、雅魯藏布江下游水電工程、新藏鐵路。

2018年1月30日，川藏鐵路成蒲段鋪軌施工畫面。（VCG）

其中，早已建設多時的川藏鐵路是繼青藏鐵路之後又一個重大鐵路工程，一旦建成，將有力強化西藏與四川乃至整個內地的經濟社會聯繫，有利於促進西藏經濟發展。

不久前開工的雅魯藏布江下游水電工程，總投資約1.2萬億元人民幣，項目預計裝機規模約6000萬千瓦到7000萬千瓦，估計是三個三峽電站的規模，不僅開工建設會有力拉動西藏經濟發展，而且建成之後將大幅提升西藏在整個國家的能源地位。

雅魯藏布江。（cfp）

雅魯藏布江下游水電工程正式開工。（新華社）

中國在雅魯藏布江上的水利工程。 (新華網）

新藏鐵路有限公司在8月已經成立，註冊資本950億人民幣，新藏鐵路有望在今年開工建設。據了解，新藏鐵路將經過10個西藏縣，其中有9個是邊境縣，其中，普蘭縣的巴嘎鎮，距離印度首都新德里僅470公里左右。新藏鐵路既可以促進經濟發展，又可以有力提升中國維護中印邊境安全的能力。

隨着三大工程在未來建成，西藏經濟、西藏能源地位、西藏與內地的聯繫、中國邊境安全都將得以強化。

2013年習近平在上任之初提出：「治國必治邊，治邊先穩藏。」十來年過去了，中國政府在以往支持西藏發展的基礎上提升西藏工作的重要性，將改革開放以來的開展基建、發展經濟、改善民生的經驗運用在西藏，落實「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」工作，從而在相當程度上改變西藏、發展西藏。