民進黨大罷免二連敗　賴清德威信重挫　2028連任添變數

台灣賴清德意圖以大罷免扭轉立法院朝小野大的劣勢，卻相繼於7月26日和8月23日的兩波投票中全軍覆沒，不僅再次確認朝小野大的政治結構，更重創自家的領導威信，2026年地方選舉民進黨看來風雨飄搖，賴清德2028年能否順利連任也出現變數。



2024年大選，賴清德只拿到四成選票，執政的民進黨也失去立法院第一大黨地位，「雙少數」的賴政府在立法院提出的法律案和預算案連吃敗仗，遂思以全面罷免在野國民黨立委的方式，用「更大的民主」奪回主導權。

農曆年後，親綠公民團體率先登場進行動員，民進黨指控多名在野的國民黨與民眾黨成員為中共同路人，在政治介入司法的爭議聲中，多名國民黨地方黨部人士遭羈押；而國民黨警覺不足，應變無方，31名國民黨立委面臨被罷免的危機。

8月23日，賴清德因應投票結果發表談話。（台灣總統府）

大半年來，台灣政壇風聲鶴唳，社會彌漫著「非我族類，其心必異」的肅殺氛圍，726首波大罷免投票卻出現戲劇性反轉，24名國民黨立委和前民眾黨的新竹市長高虹安全都安然過關，政治氣氛全面翻轉。

府院黨震驚之餘，並未認輸，無視民進黨立委王世堅等人的逆耳忠言，決定繼續「與公民同行」， 持續823罷免七名國民黨立委的行動，結果不出所料，再次慘敗。

分析：堅持必敗的823 只為爭取內閣改組時間

「其實大家都知道823必敗無疑，堅持下去只是為了爭取內閣改組的時間，畢竟罷團（注：推動罷免的公民團體）裡面還是有兩成到三成是具自主能力的，放棄等於與罷團決裂，敗在沙場上，雖敗猶榮，多拖一個月的時間，可減少立即被逼宮的壓力。」彼時陳水扁擔任立委時的辦公室主任、《美麗島電子報》專欄作家陳淞山接受《聯合早報》訪問時這麼說。

事實上，綠營內部一些較有民主素養的人士也不贊同大罷免，認為這個做法缺乏正當性，但賴清德和民進黨立法院黨團總召柯建銘等人一意孤行，想利用罷免只需25%選票的制度漏洞，去罷免多數拿到50%選票當選的國民黨立委。礙於賴清德身兼黨主席，掌握2026年縣市長和2028年立委提名權，異議者只能「相忍為黨」，或冷眼旁觀。

726開票日，綠營樂觀地以為至少可罷掉七席以上的國民黨立委，即足以拿到立法院過半席次；即使藍營也評估自家的立委難免有人被罷，最樂觀的估計是失去兩三席。沒想到結果一面倒，全面潰敗，而823是歷史重演。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛認為，726結果在情理之中、意料之外。

他說，大罷免本來就在藍營的優勢區，55%投票率顯示，藍綠基本動員都達到應有的程度，藍營面臨生死存亡，凝聚力就高；民進黨大罷免策略未因地制宜，與罷團合縱連橫的策略也有落差，抗中保台政策並未發酵，對中間選民吸引力有限，且動員時間過長，民眾已疲乏。

綠營近期內訌不斷 不少矛頭直指賴清德

近幾周，綠營內部相互指責、內訌不斷，不少矛頭對準做決策的賴清德，部分檢討也指向民進黨內部各有私心，未完全團結。

親綠的《美麗島電子報》在726大罷免後做的民調顯示，賴清德信任度陡降7.8個百分點至37.2%，執政滿意度也掉了10個百分點，為34.6%。且61.1%民眾認為，大罷免結果是台灣民眾共同維護民主的成熟表現，認為受到中共對台灣滲透分化和統戰影響的僅有16.1%。顯見民進黨將國民黨打成中共同路人的策略未獲民眾認同，過激的手法反而招致反感。

根據親藍的TVBS和親綠的台灣民意基金會等機構做的民調，賴清德的滿意度也都掉到33%以下，不滿意度都上升到50%以上。

陳淞山說，賴清德從國安17條到團結十講越講越錯，「他必須瞭解別人的危機感怎麼造成的？所謂的『雜質說』，把非民進黨同溫層的人都趕走，本來連投都不想投的中間票都催出來了。」

7月26日，全台大罷免行動失敗，時任民進黨秘書長林右昌（右）、立院黨團幹事長吳思瑤（左）出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

台灣政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生指出，若立委有違道德規範或違背法令可以罷免，但世界民主政體很少有這種無差別待遇的全面罷免，美國是用期中選舉懲罰表現不好的議員，執政黨輸了，可能得接受在野黨政策、理念，日本等內閣制國家則是解散國會重新改選。

他說：「民進黨對才當選一年的國民黨立委進行罷免，且事前就準備好搜集罷免連署等，也就是不接受人民的決定，823再敗，就是對賴政府表現的否定。」

綠營大老、民進黨前立委林濁水特別提出警告，民眾已對民進黨的民主信念強烈質疑，「民進黨毫無繼續裝糊塗的空間」。

民進黨迄今未對大罷免作出正式檢討。對於賴政府執政才一年三個月就產生民進黨嚴峻危機，黨內人士認為賴清德的用人、領導方式乃至政治路線等都有問題，甚至擔憂2026年民進黨的地方選舉可能也不樂觀，若丟了南部長期執政的台南，賴清德肯定要辭黨主席，政壇已傳出耳語，副總統蕭美琴和高雄市長陳其邁將搭檔參選，挑戰2028年要尋求連任的賴清德。

台北政壇傳出耳語，賴清德副手蕭美琴或和高雄市長陳其邁搭檔參選，挑戰2028年要尋求連任的賴清德。（台灣總統府）

行政院和民進黨近日已著手人事改組，前蔡英文的人馬徐國勇確定接掌民進黨秘書長，相關佈局似乎正朝與其他派系分享權力的方向推進，欲先「安內」進而「攘外」。

然而，經過這場大罷免，以及政治介入司法等爭議，朝野之間的樑子結得更深了。呂秀蓮和民進黨前立委、退輔會前副主委李文忠等人都呼籲賴清德組聯合政府，化解朝野對立。

嚴震生說，美國總統特朗普第一任時，共和黨是少數，當時也找敵對的時任眾議院議長佩洛西去白宮，「作為少數政府必須懂得妥協，賴政府完全不跟在野黨對話是不行的」。

陳淞山則呼籲面臨內憂外患的賴清德，一定要調整自己政治認知的偏差，學會「尊重、理解與包容」，理解民主需要制衡的真正意涵，而非去消滅對手。

而且，大罷免後，大陸委員會稱國安17項措施部分暫時擱置，不積極限制民間交流，只對公務員赴中國大陸採取必要措施，即兩岸「敵對」狀態危機未除；對美關稅談判黑箱未揭露，台灣內部受影響的中小企業已陸續關廠或放無薪假，台積電被連根挖起等「疑美論」再起，賴政府要應對前所未有的多重困境，恐非易事。

大罷免撕裂社會 有家庭父女反目

在大罷免如火如荼進行的這半年多來，台灣社會各地頻傳「青鳥」（賴清德支持者）騷擾、攻擊路上有大陸口音的遊客和民眾，一些拿著手機拍攝風景或自拍的人，也會被「青鳥」詢問「你在拍什麼？」過去祥和的社會因大罷免充滿戾氣與對立。

一名七旬老翁控訴，大罷免不僅撕裂社會，還毀了他的家庭。他是出生在台灣的外省第二代，女兒受到大罷免影響，囂張程度不亞於網紅八炯，竟朝他的頭猛揮三拳，還揚言要把他自認是中國人的事情放在社群讓人公審，自此父女未再見面。他稱，對民進黨政府只有一個「恨」字可言。

八炯以反共為名推動大罷免，他的戰友「閩南狼」8月初揭露，八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」，並以統戰紀錄片抹紅YouTuber鍾明軒，引起社會譁然。

台灣反共網紅「八炯」曾爆料，台灣有當鋪業者專門帶人去福建，申辦中國身分證並向中國的銀行貸款還債。（影片截圖）

民進黨和罷免團體把在野國民黨立委都形塑成中共同路人，罷團領袖曹興誠公開指控國民黨立委徐巧芯是中共地下黨，罷團也租下台北市公車車身的廣告，將國民黨立委王鴻薇描繪為女匪幹。在6月下旬，台灣大罷免口號喊得震天價響，「非我族類」的國民黨快被團滅的氛圍甚濃。

但沉默的社會大眾的怒火，在726首波大罷免投票時傾洩而出，55%左右的高投票率在罷免投票前所未見，有評論稱「大罷免不是國民黨和民眾黨的勝利，而是社會對賴政府獨裁專制的恐懼與憤怒的反撲」。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生向《聯合早報》提及南斯拉夫內戰期間的一個社會現象，當時內戰造成民眾的恐懼和不安，南斯拉夫內部的波士尼亞人、克羅地亞人和塞爾維亞人三個不同族群的人士同乘一輛車，沒有人敢開口講話，「因為彼此怕被聽出不同口音，就如同青鳥對操大陸口音者的敵視」。

他覺得，大罷免撕裂台灣社會，造成父女反目，綠衛兵像搞文革似地來鬥自己的父母親，認為父母趕不上他們進步的思想，「無論喜歡與否，歷史就是歷史，賴清德不能完全切斷台灣與中國文化和歷史的連結，讓台灣除了過去的統獨對立、省籍對立，又多了世代對立」。

終結國民黨長期執政的首位民進黨總統陳水扁執政時也曾試圖往中間路線靠攏，即使主張台獨的施明德也曾試圖與當時的國民黨立委趙少康等人喝「大和解」咖啡，化解彼此的對立，促進社會和諧。

陳水扁（左）2000年帶領民進黨首次贏得總統大選，實現台灣第一次政黨輪替。右為副總統呂秀蓮。（Getty Images）

但大罷免完全反其道而行，不僅要殲滅在野黨，罷團領銜人更在電視說明會散佈謠言，稱台灣選擇投降，中共會把男人送到朝鮮、俄烏邊境打仗，女人及小孩將成為高官「行動器官庫」，呼籲民眾一定要掃除紅色勢力。台灣民眾最後用選票證明了台灣民主的成熟。

學者：最大輸家是外媒 判斷失誤報道多有偏頗

「大罷免最大輸家是外媒」，726首波大罷免投票結果出爐後，政治大學國關中心研究員嚴震生在梅花新聞網以此為題撰文稱，許多外媒報道大罷免時，往往接受執政的民進黨或罷免團體的說法，認為國民黨立委是中共同路人，在國際社會極端反中的氛圍下，它們失去客觀理性，以為大罷免是台灣社會積極對抗北京認知作戰的重要反擊。

台灣自農曆年後開始的一連串大罷免行動，乃至在野國民黨和民眾黨4月26日在總統府前凱達格蘭大道召集的10多萬人集會，西方主流媒體幾乎都沒有報道，投票前的些許報道，立場也傾向民進黨，投票結果卻與事實相去甚遠。

嚴震生向《聯合早報》表明，過去國際媒體，特別是美國媒體，對曾經挑戰威權統治的民進黨過於縱容，「如同突尼斯的茉莉花革命，美國也曾對它有很大的期待，但當其民主己經變質，不應再有不切實際的期待」。

日媒體事後相繼批賴政府

向來與民進黨交好的日本媒體，事後罕見地相繼嚴詞批判賴政府的做法走向民主的反面，造成台灣社會的撕裂，甚至點名賴清德「會是陳水扁第二嗎？」

輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎向《聯合早報》表明：「日本媒體解讀蠻正確的，要把才當選一年多、沒有違法的立委殲滅，並不符合民主，也違反罷免的立法原意，即不具正當性。」

何思慎說，從情感上而言，日本希望台灣由親日的民進黨主政；從實際利益來看，由拒絕與中國大陸統一的民進黨執政，也有利日本西南群島的安全。

他認為，日媒雖嚴詞批判賴清德和大罷免，「並非拋棄綠營，只是警告賴清德的做法可能會斷送民進黨2028年的政權，國民黨也不要得意忘形，外在國際環境不利於藍白。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

