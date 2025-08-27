西藏正在發生重大改變

在傳統中國，怎麼控制和治理邊疆，一直是考驗中央王朝的重大難題。每當中央王朝強盛的時候，傳統中國通常能有力控制邊疆。一旦中央王朝遭遇重大危機，控制力下降，邊疆往往尾大不掉，甚至威脅中央王朝。然而，在經濟、科技、交通、通信飛躍發展的現代中國，在新的治理政策的作用下，邊疆治理已經不同以往。



西藏正是現代中國邊疆和少數民族治理的一個突出案例。從1951年西藏和平解放，到1965年西藏自治區成立，再到西藏在國家改革開放浪潮中的發展和國家投入鉅額資源扶持，西藏的面貌早已發生很大變化。

據全國政協主席王滬寧在西藏自治區成立60周年慶祝大會上的講話中披露的數據，西藏GDP從1965年的3.27億元人民幣增長至2024年的2765億元人民幣，年均增長8.9%，西藏率先實行15年免費教育，1965年至2024年中央財政對西藏累計投入2.6萬億元人民幣。

2013年習近平在上任之初提出：「治國必治邊，治邊先穩藏。」在剛過去的10年中，中國政府提升西藏在國家戰略中的地位，將穩定、發展、生態、強邊視作西藏治理的四件大事，一方面持續推動西藏經濟發展，另一方面強化「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」工作，重點推廣普及國家通用語言文字。

2016年是青藏鐵路全程通車10周年，作為世界級工程奇蹟，青藏鐵路有力推動西藏經濟發展。（VCG）

2021年西藏和平解放70年之際，習近平去西藏考察，既是1990年時任中共中央總書記、中央軍委主席江澤民西藏之行後時隔31年，再次有最高領導人來到西藏，又是1951年西藏和平解放以來首次有最高領導人同時以「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席」的身份來到西藏。

今年8月剛結束的西藏自治區成立60周年慶祝活動，習近平再度來到西藏，陪同人員還包括兩位政治局常委王滬寧、蔡奇，創下1951年以來最高規格。在這背後，除了有「治邊先穩藏」的政治考量之外，或許還與三大超級工程對西藏政治、經濟和國家戰略的影響有關。

三大超級工程分別是川藏鐵路、雅魯藏布江下游水電工程、新藏鐵路。其中，川藏鐵路主要是新建雅安至林芝段，2020年正式開工，設計時速120至200公里，項目估算總投資約3198億元人民幣，專門成立川藏鐵路有限公司負責項目管理。川藏鐵路是繼青藏鐵路之後又一個具有重要經濟、戰略和軍事意義的超級鐵路工程。

2018年1月30日，川藏鐵路成蒲段鋪軌施工畫面。（VCG）

從經濟層面來說，除了三千億人民幣的鉅額投資會拉動經濟增長之外，川藏鐵路一旦建成，將有力強化西藏與已經成為中國經濟重要增長極的川渝地區的經濟、人員聯繫。從戰略和軍事層面來說，川藏鐵路讓地廣人稀、高原氣候的西藏與重要的經濟、人口、資源腹地四川聯繫在一起，能有力強化中國在西藏的資源調配能力。這意味着如果西藏發生重大安全危機，中國政府能迅速調動人力物力來應對。

不久前開工的雅魯藏布江下游水電工程，總投資約1.2萬億元人民幣，項目預計裝機規模約6000萬千瓦到7000萬千瓦，估計是三個三峽電站的規模，被普遍視為世界最大的水電工程。如果雅魯藏布江下游水電工程能順利建成，既會為中國發展清潔能源、應對全球氣候危機提供重要助力，又能帶動林芝乃至整個西藏的經濟發展。

一個具有參考意義的案例是三峽工程之於湖北省宜昌市的發展。得益於三峽工程，宜昌市的水電產業、文旅產業、基礎設施都迎來大幅發展，如今的宜昌已經成為中西部地區一個重要城市。考慮到雅魯藏布江下游水電工程的規模遠超三峽工程，可以預期的是，未來林芝乃至西藏將有望成為又一個世界水電之都。

中國在雅魯藏布江上的水利工程。(新華網)

新藏鐵路有限公司在8月已經成立，註冊資本950億人民幣，新藏鐵路有望在今年開工建設。據估計，新藏鐵路項目投資規模或將超過川藏鐵路，達到4000億到5000億人民幣之間。新藏鐵路預計將經過10個西藏縣，其中有9個是邊境縣，其中普蘭縣的巴嘎鎮，距離印度首都新德里大約470公里。新藏鐵路既可以拉動經濟發展，增進西藏和新疆的聯繫，又可以有力提升中國維護中印邊境安全的能力。

可以說，在長期以來尤其是改革開放以來推行的扶持西藏經濟發展、改善西藏民生的政策作用下，隨着在西藏強化「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」工作，推廣普及國家通用語言文字工作，和川藏鐵路、雅魯藏布江下游水電工程、新藏鐵路的建設，中國將大幅提升在西藏調配資源的能力和維護邊疆安全的能力，將有力強化西藏與內地的經濟、人員聯繫，從而有力改變和發展西藏。