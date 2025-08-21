開創各個領域的「第一」　一組照片見證西藏60年變遷

1965年9月，西藏召開了第一屆人民代表大會第一次會議，大會宣告了西藏自治區正式成立，人們懷著當家作主的喜悅，熱烈慶祝這一西藏人民歷史上的偉大勝利。



1965年9月，西藏自治區首府拉薩市3萬多人集會，熱烈慶祝西藏自治區正式成立。（新華社）

多年來，西藏開創了各項事業的一個個「第一」，填補了一項項空白，書寫了跨越式發展的輝煌成就。

西藏第一個機場——當雄機場

西藏第一條跑道始於1956年，民航建設者們靠著簡陋的設備工具，在拉薩市北面180公里處、海拔4230米的當雄草原上「推」出一條簡易跑道。1965年，當雄機場通航，宣告西藏民航正式通航。

1956年5月26日，北京—拉薩航線試航成功。圖為飛機在當雄機場降落後，受到藏族人民熱烈歡迎的情形。（新華社）

60年來，西藏民航從無到有、從小到大、從弱到強。如今，西藏已經形成了1幹7支的機場布局，12家執飛航空公司、193條航線雪域高原不再遙不可及。

2024年6月3日拍攝的拉薩貢嘎國際機場停機坪。（新華社）

西藏第一條鐵路——青藏鐵路

2006年7月1日青藏鐵路全線通車，結束了西藏不通鐵路的歷史。數以萬計的建設者挑戰生命極限，破解多年凍土、高寒缺氧和生態脆弱三大世界難題，完成了青藏鐵路這一世紀工程。

2004年6月22日，西藏境內第一段鐵路軌排在安多火車站鋪下，鐵軌將從這里向拉薩繼續延伸。當日，青藏鐵路西藏境內正式開始鋪軌。（新華社）

2006年10月25日，一列火車從藏北念青唐古拉山腳下駛過。 （新華社）

近年來，西藏交通網絡加速發展，拉日鐵路、拉林鐵路先後建成通車，川藏鐵路正在加緊施工建設。

2016年6月17日，列車在青藏鐵路延長線拉日鐵路上行駛。 （新華社）

2021年6月，拉薩至林芝鐵路開通運營，成為國內首條高原電氣化鐵路，標誌着復興號列車實現31個省區市全覆蓋。

2025年4月2日，覆興號列車穿行在拉林鐵路林芝段。（新華社）

西藏第一條高速公路——拉貢高速

拉薩至貢嘎機場高速公路2009年開工，2011年通車，結束了西藏自治區沒有高速公路的歷史。

2014年2月18日，汽車行駛在拉貢高速公路上。（新華社）

近年來，拉林高速、澤貢高速、那拉高速等相繼建成，不斷延伸的高速公路網已成為西藏經濟全新發展、高速引領的直觀寫照。如今，西藏公路通車總里程達到12.49萬公里，所有鄉鎮和建制村公路通達率達100%。

2024年9月3日拍攝的拉林（拉薩至林芝）高速及仍在使用中的老路（左）。（新華社）

2024年12月8日在當雄縣拍攝的青藏公路（右）、京藏高速（中）和青藏鐵路並行的景象。（新華社）

2025年7月31日，汽車行駛在西藏S5線（拉薩至澤當）快速公路上。（新華社）

西藏第一座水力發電站——納金電站

1960年，拉薩納金電站第一次向拉薩正式送電。1965年自治區成立之時，電站6台機組全部竣工，納金電站建成發電，徹底結束了拉薩部分人民用松明子和酥油燈照明的歷史。

1980年8月，在拉薩東郊納金電站，漢族電工師傅黃國民（前右一）、劉聖榮（前右三）與藏族電工班長卓嘎（左二）一起交流。（新華社）

從極度缺電到加快建設國家清潔能源基地，從產能方式單一到水能、風能、太陽能、地熱能發電「齊上陣」，雪域高原昔日用電難、用電貴的問題一去不復返。如今，西藏綠電在點亮雪域高原的同時，也借助「西電東送」走出高原，為國家實現碳達峰、碳中和目標貢獻著「雪域力量」。

2025年1月6日拍攝的華電西藏才朋光伏電站，位於山南市乃東區才朋村，光伏列陣最高海拔5228米。（新華社）

2024年10月17日拍攝的日喀則市薩迦縣的風力發電機組。（新華社）

西藏第一個水泥廠——拉薩水泥廠

拉薩水泥廠1960年開始興建，1962年正式投產，結束了西藏沒有濕法水泥廠的歷史，為當時西藏現代化建設注入新動力。

1964年，工人們在拉薩水泥廠澆水養護水泥管道。（新華社）

隨著生態保護意識的提高和技術的快速發展，技術老舊的水泥廠完成了歷史使命，「變身」西藏工業博物館。博物館的大門是一個象徵工業的齒輪狀拱形門，門上的銹色有一種歷史滄桑感，緩緩推門而入，西藏的現代化圖景徐徐展開。

西藏工業博物館一景。（新華社）

從以前粗放的生產工具，到現在先進高效的機械設備，西藏工業經歷了翻天覆地的變化。

2024年6月14日，工人在西藏宏農的現代化智能蛋雞養殖場內的流水線上作業。（新華社）

西藏第一個證券交易所——拉薩證券營業部

1994年，拉薩證券營業部正式營業，宣告西藏第一家證券交易所誕生。它通過衛星與上海、深圳併網，那時股票對大部分西藏民眾來說還是個陌生的字眼。

1994年，人們在拉薩證券營業部辦理業務。（新華社）

經過多年發展，西藏證券市場已經相當成熟。截至2025年1月31日，西藏轄區共有A股上市公司22家、轄區證券公司客戶累計證券交易額超過3萬億元。

2025年8月18日，投資者在拉薩的一家證券交易所辦理業務。（新華社）

西藏第一所綜合性大學——西藏大學

西藏大學是新中國在雪域高原創辦的第一所綜合性大學，位於拉薩。該校由中國人民解放軍進藏部隊創辦的藏文幹部訓練班發展而來，歷經多個階段，最終於1985年正式更名為西藏大學。

1985年，西藏大學化學生物系藏族學生在進行電器線路實驗。（新華社）

1978年，西藏第一所醫學院——西藏醫學院在林芝創辦，後來發展為西藏大學醫學院。

1979年，西藏醫學院的學生，在做課間操。（新華社）

辦學至今，西藏大學已培養13萬餘名學生。

2025年8月19日拍攝的西藏大學校門。（新華社）

2024年5月30日，中國工程院院士、西藏大學教授尼瑪紮西（中）和他的學生在討論藏漢實時翻譯小程序運行情況。（新華社）

截至2024年，西藏共有各級各類學校3618所、教職工9.66萬名、在校生總數達到97萬人，超過西藏總人口的25%。

2025年8月18日拍攝的西藏藏醫藥大學新校區一景。（新華社）

西藏第一家郵局——昌都郵政局

1951年4月，川西郵電管理局昌都郵政局建立，這是西藏第一個人民郵電機構。1990年底，昌都郵電綜合大樓投入使用。

1991年，昌都郵電綜合大樓營業廳內業務繁忙。（新華社）

西藏的郵政事業從最初的人背馬駝，到如今郵路通達、業務全面、傳送快捷發展可謂翻天覆地，郵政事業的發展也間接地推動著經濟社會的發展。

2023年6月10日，山南市隆子縣玉麥鄉郵政營業員索朗卓嘎在登記快遞郵件。（新華社）

2024年5月24日，在位於珠峰遊客大本營的天上西藏主題郵局，外國遊客往明信片上貼郵票。（新華社）

西藏第一座現代化大型圖書館——西藏自治區圖書館

1996年正式向讀者開放的西藏自治區圖書館，填補了西藏無省級公共圖書館的空白，極大豐富了西藏人民的文化生活。

1996年6月，西藏自治區圖書館管理人員在藏文歷史重要文獻珍藏室查找書目。（新華社）

2020年4月25日，西藏自治區圖書館首批「雲共享」館藏珍貴古籍文獻正式上線試運行，標誌西藏邁入古籍文獻「雲閱讀」時代。

2025年8月13日，西藏自治區圖書館副館長邊巴次仁在展示數據庫中的藏文古籍。（新華社）

數據顯示，2012年以來，國家累計投資48.9億元用於西藏公共文化建設，基本形成了五級公共文化設施網絡。

2025年8月18日拍攝的西藏自治區圖書館外景。（新華社）

西藏第一部大型藏族舞劇——《熱巴情》

1984年，西藏自治區歌舞團在北京民族文化宮禮堂演出了西藏第一部大型藏族舞劇《熱巴情》，《熱巴情》中典雅的郎瑪舞原是西藏宮廷古典舞蹈，第一次被搬上舞台。

1984年，西藏第一部大型藏族舞劇《熱巴情》，在首都北京上演。（新華社）

60年來，西藏文化事業實現了大發展、大繁榮，西藏成立了西藏歌舞團、藏劇團、話劇團，各地市民族藝術團和縣（區）藝術團，以及鄉村業餘文藝隊等文藝演出團體，文化產品日益豐富，大型實景劇《文成公主》、民族歌舞《幸福在路上》等一批文化產業演藝項目取得社會、經濟效益雙豐收，成為西藏文化旅遊的靚麗名片。

2009年8月31日，演員在民族歌舞歌舞《幸福在路上》中表演。（新華社）

2024年3月12日，大型實景劇《文成公主》第12季在拉薩正式開演。（新華社）

2025年2月11日，西藏首部少兒舞台劇藏戲《頓月頓珠》在拉薩市藏戲藝術中心精彩上演。（新華社）

西藏第一支登山隊——西藏登山隊

1960年5月25日，王富洲、貢布、屈銀華三人登頂珠峰，這是中國人首次登頂世界最高峰，也是人類首次從位於中國境內的北坡成功登頂珠峰。同年10月1日，西藏登山營正式成立，1972年更名為西藏登山隊，2019年掛牌中國登山隊（西藏）。

1985年，西藏登山隊在沒有使用輔助氧氣的情況下，首次登頂世界第六高峰——卓奧友峰。這是登山隊員在向主峰挺進。（新華社）

1999年，西藏登山隊隊員仁那（右）和吉吉站在珠峰頂上。他倆成為中國第一對同時登上珠峰的夫妻。（新華社）

「登山精神」成為西藏人民昂首前進的象徵，也是西藏體育事業發展的縮影。多年來，西藏的體育事業實現了從無到有、從小到大的歷史性跨越，在競技體育、群眾體育等領域，西藏均交出了亮眼答卷。

1985年，西藏自治區足球隊獲得全國第三屆民族團結杯足球賽冠軍。（新華社）

1996年，西藏第一支藏族少年足球隊在拉薩正式成立並開始集訓。（新華社）

2025年5月31日，參賽隊伍在拉薩濱河公園水域參加端午節牛皮船（龍舟）賽。（新華社）

60年滄桑巨變，60年波瀾壯闊。回首過往，這一個個「第一」見證了西藏全方位發展，展望未來，充滿活力的西藏必將以更加昂揚向上的鬥志創造更多「第一」。