九三大閱兵｜儀仗方隊率先亮相　男女官兵平均身高180　年僅23歲

九三閱兵進入倒數階段，受閱徒步方隊中率先通過天安門廣場的將是儀仗方隊。作為每次閱兵的「排頭兵」，儀仗方隊被譽為中國軍隊的「名片」。這次抗戰勝利閱兵，儀仗方隊也將首次以「儀仗司禮大隊」的全新番號亮相天安門廣場。



據介紹，本次受閱的儀仗方隊全部由儀仗司禮大隊抽組而成，隊伍中不乏曾參加過俄羅斯、越南、白俄羅斯等國閱兵慶典的隊員。對於儀仗兵而言，無論是在國內還是國際舞台上，一旦出場，便成為萬眾矚目的焦點。

「橫看一條線，豎看一個人。」儀仗兵趙叢鶴的位置是第一排面的基準兵，被全隊公認為關鍵點位，每一個排面的基準兵都要向他看齊、向他對正。

選拔標準極為嚴格。男隊員身高要求在1米83至1米93之間，體重約85公斤；女隊員身高則在1米73至1米80之間，體重約60公斤；這次閱兵參加隊員平均年齡僅23歲。然而，並非所有符合標準的官兵都能最終入選，教練員會根據訓練表現定期考核，能否走上天安門，完全憑實力決定，這次參閱的官兵有近90%將是第一次參加閱兵。

訓練過程中，官兵們經歷「夏練三伏，冬練三九」，日復一日重複站軍姿、走隊列、踢正步的枯燥訓練。對於如何克服單調和辛苦，每一名儀仗兵都有自己的答案。

資料顯示，中國人民解放軍閱兵儀仗方隊首次出現女性成員是在2014年5月12日，當時國家主席習近平為土庫曼斯坦總統訪華舉行歡迎儀式，女兵首次亮相。2015年9月3日紀念抗戰勝利70周年大閱兵上，51名女兵首次組成混編儀仗護旗方隊接受檢閱。