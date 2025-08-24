九三大閱兵｜解放軍99A主戰坦克將亮相　全球範圍內最先進

央視《新聞直播間》23日播發報道《解碼閱兵武器裝備丨「陸戰之王」彰顯鐵甲雄風》，披露解放軍現役99A式主戰坦克的性能細節。報道指，今年九三閱兵的受閱裝備均為國產現役主戰武器，當中新型坦克將按作戰模塊編組，體現解放軍的體系作戰能力。



據介紹，99式是中國首款第三代主戰坦克，標誌着中國具備獨立自主研製坦克的能力。在此基礎上研製的99A進行了大幅度升級，增加信息化系統，被央視形容為「我國真正意義上的首型數字化主戰坦克」，是全球範圍內最先進的主戰坦克之一。

中國兵器工業集團一機集團科研人員介紹，99A在攻防兩端均較99式大幅提升，發動機功率顯著增加，並採用先進複合裝甲和模塊化附加裝甲。他強調：「目前它的防護在世界上都是比較先進的，有三層防護，反應式的、主動的、被動的。」

解放軍99A式主戰坦克。

火力方面，99A配備125毫米滑膛炮及先進火控系統，具備快速精確打擊能力。科研人員指出：「除了傳統的制式的彈藥以外，國內現在智能化彈藥也可以發射。」他又透露，後續研製將在「人-機器-環境」的信息系統上有大量升級，並引入新型打擊手段，「這些技術儲備都是有的」。

在作戰理念上，科研人員表示，現代化戰爭中坦克已不再是單打獨鬥的裝備，而是融入整個作戰體系成為一個信息節點。央視評論稱，99A主戰坦克集火力、機動力、防護力及信息能力於一身，「99A和指揮系統以及裝甲車輛的信息交互能力，是目前最強的一款。其可以作為信息化節點，指揮任務下達、戰場態勢反饋都可以通過99A進行傳輸。」

解放軍坦克99A發動機功率大幅增加。

此外，99式為第三代坦克，而基於其改進的99A可視為「三代+」主戰坦克。不過，當前世界主要軍事大國均已展開第四代坦克研發。軍報曾發文總結，第四代坦克將具備四大特徵：其一，實現多元火力打擊，例如搭載無人炮塔或遙控武器站，甚至可與無人機協同作戰；其二，動力系統將更符合實戰需求，解決電子化裝備帶來的電力消耗問題；其三，防護方面採取主被動結合，並可能出現隔艙化及獨立乘員艙設計；其四，通過電子、信息、網絡及人工智能等技術全面賦能，顯著提升感知和指控能力。

科研人員更「預告」，未來坦克研製方向將更趨「聰明」化，並強調：「以後的坦克研制，會（讓大家）見到一些很新的東西出現。」