九三大閱兵｜ 閱兵空中梯隊4大亮點曝光　多型新機首次受閱

《新華社》報道，抗戰勝利80周年閱兵活動臨近，本次受閱的空中梯隊涵蓋中國軍隊聯合作戰主體空中力量。屆時，陸、海、空軍戰機將以強大陣容低空飛過天安門廣場，並呈現4大亮點。



紀念抗戰勝利80周年大會第三次綜合演練，戰機飛過北京上空。（CFP）

2025年8月24日，北京西城，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵飛機演練在天安門廣場上空舉行。

據介紹，4大亮點第一是多型新機首次受閱。從機型來看，即將受閱的戰機很多是首次亮相閱兵場。特別是一些新型戰機，作為中國軍隊現役主戰機型，是應對高端戰爭的新銳和重器。這些裝備的集中亮相，充分體現中國軍隊高新武器裝備的最新發展水平，也充分展示人民軍隊懾阻強敵、制勝空天的強大力量底氣。

二是梯隊編成體系聯合。這次閱兵活動中，空中梯隊將以作戰體系編成，涵蓋陸、海、空3個軍種預警指揮、戰略投送、對面打擊等多域作戰力量。此外，各梯隊還將按照實戰要求混合編組，有的梯隊編有多種機型，還有不少機型掛載武器裝備受閱，凸顯要素融合、體系聯合。

2025年8月24日，北京西城，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵飛機演練在天安門廣場上空舉行。（CFP）

2025年8月24日，北京，抗戰勝利80周年閱兵綵排，空中戰機編隊精彩亮相。空軍八一飛行表演隊。（）

三是受閱部隊代表性強。部分受閱部隊歷史厚重，戰功卓著，有在革命戰爭中湧現出的英模單位，也有奮飛新時代的典型代表。此外，即將受閱的飛行員中還有多位「金頭盔」「金飛鏢」獲得者。

2025年8月24日，北京，抗戰勝利80周年閱兵綵排，空中戰機編隊精彩亮相。轟六轟炸機。（CFP）

四是凸顯紀念主題。空中梯隊將緊貼「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」主題，通過懸掛旗幟和標語、組成特定數字編隊隊形，營造濃厚的紀念氛圍，宣示中國人民愛好和平、人民軍隊捍衛和平的堅定立場決心。