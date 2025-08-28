魯迅抽煙誤導青少年？不要小題大做

估計許多人難以想到的是，「魯迅夾煙」被投訴的話題竟然成為新聞熱點。連日來，因為一名孫姓女士投訴稱「魯迅故里景牆使用魯迅吸煙畫面，系誤導青少年，要求更換」，從而引發一場關於孫姓女士、紹興魯迅故里景區、魯迅、控煙的討論。



首先，應該說的是，孫姓女士有表達觀點和投訴的正當權利，吸煙有害健康是社會共識。不少人因為不同意孫姓女士的觀點而去查找孫姓女士在社交平台的既往言論，甚至質疑孫姓女士的動機，將孫姓女士的投訴行為扣上「西方白左」的標籤，其實是有點過度反應，未必恰當。畢竟，無論孫姓女士的投訴是何動機，無論她的觀點是否合理，都應該尊重她的觀點，都應該承認吸煙有害健康是客觀事實。

其次，正如紹興魯迅故里景區所回應的「尊重魯迅、尊重歷史、尊重藝術，不輕易改變魯迅故里在廣大遊客中的既有形象」，魯迅抽煙是客觀歷史事實，沒必要回避。無論是否控煙，都應該尊重歷史真相，都應該實事求是。魯迅是個活生生的歷史人物，既有曲線救國、著書立說、喚醒國人、以筆為槍、刺向茫茫暗夜的面向，又有在日常生活中吸煙、喝酒的面向。吸煙、喝酒的魯迅同樣是令人敬佩的魯迅，不能因為吸煙、喝酒不符合現代健康生活習慣，便刻意迴避或扭曲歷史真相。

抽煙的魯迅同樣是魯迅，同樣是令人敬佩的大文豪。（資料圖片）

再者，可以倡導控煙，但不能小題大做，不能非此即彼，不能吹毛求疵，不能上綱上線。吸煙當然不利於健康，但主要是生活習慣問題，沒必要大驚小怪。正如有評論所言，吸煙的魯迅終究是魯迅，不吸煙的蒼蠅永遠只是蒼蠅。人都有七情六慾，都有各種各樣的生活習慣和偏好，不存在在所有方面都完美的人。要求一個在所有方面都完美的人或樹立一個在所有方面都完美的榜樣，是無意義的自尋煩惱。

擔心魯迅抽煙會誤導青少年純粹是小題大做、杞人憂天。保護青少年當然非常應該，但要注意分寸，要懂得過猶不及、物極必反的道理。將保護青少年推到極致，不讓青少年看到一切有可能不那麼健康、不那麼積極、不那麼正能量的東西，既會壓抑活力與多元，破壞起碼的自由，造成人人動輒得咎的可怕局面，又只會阻礙青少年的健康成長，讓青少年成為温室裏的花朵，經不起任何社會真相的風吹雨打。

教育青少年，不是讓青少年生活在根本不存在的一塵不染的環境，而是讓青少年學會獨立思考、理性思辨和在複雜現實中獨立生存。如果魯迅吸煙畫面會誤導青少年，那不是魯迅吸煙畫面的問題，而是青少年教育失敗的問題。只要有點常識理性，都能理解魯迅吸煙、李白喝酒、武松打虎絕對不是為了鼓勵吸煙、酗酒、打虎。

總而言之，應該尊重不同人的表達權利和投訴權利，應該認同控煙的必要性，應該倡導健康的生活習慣，但同樣要注意邊界、分寸，不能走向極端，不能無限泛化，要尊重歷史，要堅持實事求是，要學會獨立思考，要理解人性和社會的複雜多樣。