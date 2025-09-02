抗戰勝利80周年｜「中國式閱兵」為何總令人期待？

9月3日，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會將在北京天安門舉行。網絡上下對閱兵的期待氣氛亦愈來愈濃厚，不少民眾盼望能一睹中國解放軍的風采，以及中國現代化軍事軍備的新力量。



事實上，自從要舉行閱兵的消息「官宣」後，很多網民就十分關注與閱兵相關的各種動態。有人說：「世界上只有兩種閱兵：『中國式閱兵』和其他。」還有人表示：「太燃了，等著看中國排面！」為何「中國式閱兵」總是如此令我們熱血沸騰、心生期待？



閱兵訓練現場 圖源：「央視新聞」微信公眾號

一

閱兵，作為國家對武裝力量的檢閱，是隆重而莊嚴的國之大典。閱兵路，濃縮著一部強軍史。新中國成立後，在天安門廣場共舉行了15次國慶閱兵式。回望每一次閱兵，我們看到的不僅是一場場盛典，更是中國在國防和軍隊現代化之路上奮力向前的身影。

開國時的「萬國造」，換成了「中國造」。今天我們已很難想像，開國大典閱兵式上，受閱武器是「敵人給我們造」。當時，國防工業幾乎還是空白，受閱將士握持的還是從戰場繳獲的產自不同國家的武器。而後，新的國產裝備不斷湧現：1959年，我國自製的59式主戰坦克首次登場；1984年，受閱部隊的武器裝備全部實現國產，特別是戰略導彈首次揭開神秘面紗，成為轟動的國際新聞。今年，國產新型裝備會令人目不暇接，部份陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備將首次亮相。新型武器叠代之快，讓軍迷感慨「發現自己成了軍盲」，自豪之情溢於言表。

不只是「海陸空」，更有新軍兵種。寬闊的長安街鐫刻著人民軍隊由弱變強的足迹。比如，1949年閱兵時，海軍還沒有成為獨立軍種，只能象征性組建方隊；1954年，人們看到了第一支驅逐艦部隊；1999年，海軍陸戰隊加入到受閱大軍中。進入新時代，整體性革命性的重塑，讓人民軍隊面貌一新。今年，新的軍兵種結構佈局嶄新亮相令人振奮：陸軍、海軍、空軍、火箭軍雄姿英發，軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊光榮列陣。新型作戰力量的充實，如同日益堅固的鋼鐵長城，展示出「威武之師」的新氣象。

曾經「鋼少氣多」，如今「鋼多氣更多」。「鋼少」曾是解放軍真實的境況，然而敵人的「鋼」並沒有壓倒我們。開國大典上，我軍僅有的戰機湊不足空中梯隊，以至於調了通訊機、教練機、運輸機齊上陣，一些飛機還繞飛第二圈，為防敵人襲擾，部份戰機甚至攜實彈受閱。76年後的天安門上空，上百架戰鷹編隊的轟鳴將響徹雲霄，在藍天劃出壯志淩雲的時代剪影。有人說，閱兵閱的就是一股「氣」。如今的我們「鋼多氣更多」，即使隔著屏幕，相信不少人依然會被受閱官兵身上的「氣」深深感染，因為走過天安門的是一支不可戰勝的英雄軍隊。

參加開國大典的受閱部隊 圖源：「人民日報」微信公眾號

二

「國之大事，在祀與戎」。閱兵歷來是每個國家振奮軍心的重要儀式，也因軍事傳統不同而各具特色。有的展示傳統武器，追憶過往光榮史，也有的融入表演性元素，成為買票觀看的節慶活動。而「中國式閱兵」以嚴整的隊列和磅礴的氣勢著稱於世，被網友點讚為「地表最強」。這大概是因為，「中國式閱兵」有著獨步世界的特質。

論「中國式閱兵」，戰士的軍裝、裝備隨著時代更新了數代，始終不變的是「千人如一人」的整齊劃一，行列筆直如利劍，整體宛如巨大甲盾，以力與美結合的壯麗令人震撼。比如，每個排面戰士的頭、手、槍、腿、胸、帽都保持一條直線，而且「走百步不差分毫，走百米不差分秒」。又如1984年國慶閱兵的「三段式劈槍」是軍迷津津樂道的「名場面」，齊整的劈槍霹靂作響，刺刀閃著凜凜寒光，威猛的氣勢直擊人心。有人說：「一支沒有戰鬥力的部隊，走不出整齊劃一的方陣。」嚴整的軍容，正是中國軍隊嚴明軍紀和優良作風的具象化體現。

歷次閱兵式上，受閱官兵以莊嚴致敬、鏗鏘宣示、方隊行進等形式，讓世人看到了「堅持黨對軍隊絕對領導」這一永恆軍魂，更見證著紅色基因在軍人血脈中代代相傳。比如，今年的戰旗方隊，正是為了銘記英烈、傳承抗戰精神。「狼牙山五壯士」「梁山戰鬥英雄連」「金剛鉆」等鮮紅的功勳榮譽旗幟，像一束束燃燒的精神火炬，始終感召著人民軍隊血脈永續、根基永固。先烈回眸應笑慰，擎旗自有後來人。當戰旗方隊與人民英雄紀念碑交相呼應，這正是「英雄與功勳同在、歷史與現實交融」，肯定會讓無數人動容。

相比一些國家的閱兵，「中國式閱兵」從不針對任何國家，也不向誰「秀肌肉」。因為中國永不稱霸、不擴張，不謀求勢力範圍，中國以閱兵的形式宣示著對和平的熱愛和捍衛。比如，2015年，17個國家的外軍方隊或代表隊一起受閱，今年有許多外國元首和政府首腦、國際友人或其遺屬代表出席，傳遞的是中國與愛好和平的各國人民一道維護二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心。今年，執行過維和任務的「藍盔勇士」也將接受檢閱。他們以參與排雷清爆、緊急救援的實際行動，為中國軍人贏得了世界的尊重。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會演練現場 圖源：「央視軍事」微信公眾號紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會演練現場 圖源：「央視軍事」微信公眾號

三

習近平總書記指出，「天下並不太平，和平需要保衛」。當前，全球性安全挑戰日益覆雜。在這樣的歷史節點舉行勝利日大閱兵，不僅讓所有人為之振奮和激動，其意義也注定是深遠的。

敢戰、能戰、善戰，方能止戰。我們中國人的血液里，始終流淌著對和平的渴望。新中國成立以來，從未主動挑起一次戰火，也從未染指他國一寸疆土。曾飽受戰爭蹂躪之苦的人們，更懂得和平的珍貴，也深切明白戰爭與和平的辯證法——「能戰方能止戰，準備打才可能不必打，越不能打越可能挨打」。閱兵展示的「大國重器」，既是中國軍隊開放透明的體現，也是我們有能力保衛和平的底氣。唯有不斷錘煉能打勝仗的本領，才能將「敢戰」的銳氣化為「止戰」的成果，這既是守護革命先輩用鮮血鑄就的山河無恙，也是為子孫後代開辟永續發展的道路。

人民子弟兵，永遠是「最可愛的人」。社交平台上，戰士們艱苦訓練的視頻令不少網友淚目，「這才是我們要追的星」。要不是他們以頑強意志挑戰極限，日覆一日地苦練硬功，就不可能有閱兵場上震撼人心的軍姿。這支英雄的人民軍隊，始終用血肉之軀護衛著這個飽經滄桑的國家，讓我們得以沐浴和平陽光。從抗戰歲月到和平年代，無論是「人在陣地在」的血性誓言，還是「清澈的愛，只為中國」的青春告白，這份守護始終如一。我們不應忘記，他們丹心赤誠，為了國家和人民的利益，用鮮血和生命把危險與黑暗擋在了遠方，這是一群最可愛的人。

紀念勝利，是為了走向新的勝利。閱兵史從來不只是軍事演進史，更是一部深沈的民族精神史。當我們感懷巨變，方能從歷次閱兵中，體會到國家是如何站起來、強起來，也更能深切感到抗戰勝利來之不易、新中國來之不易。我們都應始終銘記，這個民族經歷了怎樣的苦難與犧牲，又經歷了怎樣的奮起與自強，才得以浴火重生走到今天。抗戰的偉大勝利，鑄就了不朽的民族魂魄，這是我們走向未來的自信之源、力量之源。

正如毛澤東同志所言：「我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概，有在自力更生的基礎上光覆舊物的決心，有自立於世界民族之林的能力。」這氣概、決心與能力，從未像如今這樣強盛，照亮並鼓舞我們每個人。我們比以往任何時候都更接近民族覆興的偉大時刻，因為你我，正一起書寫新的歷史。