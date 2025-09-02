中國閱兵｜｢衛星獵手｣紅旗-29系統或登場 世上最強攔截系統之一
撰文：朱加樟
【中國閱兵/閱兵時間/九三閱兵/抗日戰爭/抗戰勝利】9月3日上午9時，北京將舉行抗戰勝利80周年大閱兵。官方未公布閱兵裝備清單，外媒法新社1日報道指，世界上最強大的攔截系統之一的紅旗-29反導系統有可能登場。
法新社1日的報道分析各種有可能登場的新軍備，提到仍帶有神秘色彩的紅旗-29反導系統。報道指，一些中國分析人士將其形容為「衛星獵手」，稱它能夠攔截在500公里高空、位於大氣層外的導彈以及低軌道衛星。
報道指，該反導系統安裝在輪式車輛上，配備兩個導彈發射箱，每個發射箱直徑約1.5米。其性能使其成為中國迄今為止最先進的攔截系統，也是世界上最強大的攔截系統之一。
報道又指，能夠攜帶核彈頭的洲際彈道導彈預計將在此次閱兵上佔據顯著位置。軍事專家宋忠平稱，中國將展示新一代核武，而核武器與閱兵式上展示的其他武器一樣，「將有助於提升中美之間的軍事力量平衡」。
