台海有戰事｜兩岸統一前最後一場閱兵？

每一次北京閱兵都會在台灣引起關注，這次閱兵更是引起空前關注，並跨海峽演變為兩岸新的政治交鋒。



2025年9月3日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）以及外國代表團團長抵達北京，參加紀念二戰結​​束80週年的閱兵式。（Reuters）

大陸方面已邀請台灣政黨人士——主要是國民黨等認同「九二共識」和「兩岸一中」的人士和部分抗戰國民黨老兵受到天安門觀禮台閱兵。大陸方面將此解讀為「尊重歷史、尊重事實」，同時也把此舉視為兩岸一中的政治象徵。畢竟抗日戰爭是全體中國人的民族抵抗運動，在那八年中，無數國民黨士兵在正面戰場浴血奮戰，他們的犧牲同樣構成了歷史的重要部分。

但北京的行動在台灣引起了不一樣的反應。受邀請的政黨人士被執政的民進黨以及其他台獨綠營媒體及政府打壓批評。賴清德政府還發佈了禁令，禁止台灣公職人員赴北京閱兵。賴清德政府政府還警告稱，若國民黨抗日老兵前往大陸，將取消其退休待遇，相當於剝奪養老金。

台灣方面還抨擊北京閱兵，稱中共扭曲歷史，抗擊日本侵略的是中華民國，中共「根本沒有與日軍正面交戰」，卻企圖「攫取紀念抗戰勝利的舞台」。賴清德在最近的一場講話中甚至用「終戰」這個日本人才用的詞彙，對那場給中國帶來沈重民族災難的戰爭態度曖昧。他還借機強化兜售上任後提出的中華人民共和國與中華民國互不隸屬的提法。

2025年9月3日，中國北京，抗日戰爭勝利80週年閱兵式上，東風-17（DF-17）高超音速彈道導彈亮相。（Reuters）

中國大陸則用了極嚴厲的措辭進行回擊。中國國防部發言人在記者會上：「民進黨當局威脅恐嚇抗戰老兵，是背叛民族、背叛歷史、踐踏良知的可恥行徑。」負責對台灣事務的國台辦也有類似強硬表述。中共的機關報《人民日報》刊發了署名「鐘一平」的評論文章，標題直斥「賴清德篡改歷史、歪曲事實，必將自取滅亡」。

兩岸圍繞閱兵的政治角力是這幾年兩岸關係的一個縮影。十年前，2015年，北京舉行第一次抗戰閱兵，當時正是兩岸關係的蜜月期。當年11月，習馬二人還在新加坡會面，成為兩岸分治後國共兩黨的首次會面，轟動世界。台灣當時由國民黨執政，馬英九在台灣也舉辦了大型抗戰紀念活動。他將此視為與對岸中共搶奪抗戰話語權的舉動。

雖然國共兩黨在究竟誰是抗戰中流砥柱上意見不一，但在紀念抗戰本身這件事上，兩黨具有共同的歷史記憶和價值情懷。國民黨對台灣人參加北京閱兵並無限制。在2015 年的閱兵中，中共方面還邀請了國民黨老兵參與閱兵，強調「國民黨軍隊的抗戰功勞不可不記」。當他們乘坐閱兵車經過天安門城樓前時，不少人為他們起立鼓掌。

洪秀柱現身九三閱兵。（翻攝直播）

十年後的2025年，兩岸情勢已經完全封凍。特別是台獨立場激進，有「台獨金孫」和「務實台獨工作者」的賴清德上任以來，推出「兩岸互不隸屬」的新兩國論，讓兩岸緊張關係又向前大大邁進了一步。中美關係的全面惡化也讓台灣這個中美對抗的前沿陣地的氛圍更趨緊張。

十年間，兩岸從官方交流的暖意融融，互相理解與讚美，變成了相對敵對。兩岸民間關係也全面惡化。

中國大陸方面，中共在2017年的十九大報告中給出了兩岸統一的時間表和路線圖，表示要以和平方式，在本世紀中葉，也即是「第二個一百年」前完成國家統一。兩年後習近平又提出要兩岸協商「兩制台灣方案」。迄今為止，爭取和平統一仍是大陸的首要努力方向。但另一方面，軍事手段的準備也在加速。解放軍艦機繞航台島已成常態。

近30年來，中共大陸一共進行了5次大規模對台軍事演習。其中有三次發生在最近三年。2022年8月美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，中國大陸隨後進行了第一場圍島演習。賴清德當選和上任一年半以來，中國大陸方面已經進行了兩次圍島演習。還有一次大陸未報道的在第一島鏈的演習，據說是近些年規模最大的一場演習。

2024年6月，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了 《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，內容共22條。這是在司法層面開始對台獨落地做人的工作。大陸方面還公佈了「頑固台獨分子」名單，對列入名單的「頑固台獨分子」實施制裁，並鼓勵網上舉報台獨。

台灣方面賴清德也是一步一個腳印地扎扎實實往台獨的方向迅速開進，繼上任時提出「兩岸互不隸屬」的新兩國論後，在今年3月又提出了「拒統17條」，將中國大陸定義為境外敵對勢力，進一步將「兩國論」上升到「敵國論」。

賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講。（Facebook@賴清德）

賴清德還對台灣的軍事制度進行改革，增強台灣的戰爭韌性，提升台灣軍費。

賴清德是一個弱勢總統，當選的得票率很低。他在不久前發起針對國民黨的「大罷免」行動，結果盡數失敗。隨著執政日久，民進黨建制化、官僚化情況加劇，在年輕人中的影響力在下降。2027年台灣大選，面臨連任壓力的賴清德，很難說不會鋌而走險，通過挑動兩岸議題摟票，刺破中國大陸底線。

美國方面，特朗普上任對台海的穩定算是一個積極因素。特朗普不喜歡爆發戰爭，他更願意和中國大陸做交易，同時勒索台灣。但特朗普的任期只有四年。而中美的結構性矛盾與衝突勢必會隨著中國影響力向區域及全球的持續投射繼續強化。2027年美國也要舉行大選，屆時激烈競爭的民主共和兩黨會不會再操弄台灣議題？

由於這些內外情勢的深刻變化，很難說2017年的兩岸統一時間表和路線圖還適用於現今。許多媒體和台海觀察人士給出分析，認為2027年是最有可能爆發台海戰爭的年份。如果這些分析成真，這次閱兵將是兩岸統一前的最後一場閱兵，下一場閱兵將會在兩岸統一之後的2029年中華人民共和國成立80週年之際舉行。