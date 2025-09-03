抗戰勝利80周年閱兵｜中國釋放給世界的3大信號

9月3日，中國政府在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，重點活動是閲兵。這是今年以來中國一系列紀念抗日戰爭勝利80周年活動的高潮。閲兵過程中展現出的一批先進的新武器、新裝備，比如「東風-61」陸基洲際導彈、紅旗-29反導系統、殲-35A殲擊機、轟-6N戰略轟炸機，讓世人看到中國軍事、工業、科技的發展，看到一個文明古國的重新崛起。



本次閲兵和紀念活動，除了展現中國軍事、科技的進步之外，至少還在釋放三個信號。

第一，是為了牢記歷史教訓，紀念先輩們的巨大付出和犧牲，是為了重申以強大綜合實力來維護公平正義與世界和平的理念。日本侵華戰爭是現代中國歷史上的空前浩劫，超過3500萬人傷亡，生靈塗炭，民不聊生，國家現代化進程遭受重創。

習近平與抗戰老兵握手。（新華社）

20世紀上半葉的世界被殖民主義、法西斯主義、軍國主義嚴重困擾，弱肉強食的野蠻邏輯甚囂塵上。94年前的9月18日，覬覦中國已久的日本軍隊發動九一八事變，開始給中國人帶來深重的苦難。88年前的7月7日，日軍發動盧溝橋事變，全面侵華戰爭打響，中國到了生死存亡的危急關頭。1937年8月，極其慘烈、血腥的淞滬會戰打響，為了反抗武器裝備先進的日軍侵略，中國軍民付出巨大的傷亡代價，血腥慘烈而又蕩氣迴腸的四行倉庫保衛戰正是發生在淞滬會戰期間。

9月3日，中國在天安門舉行閲兵。（香港01直播截圖）

再之後，慘絕人寰、罄竹難書的南京大屠殺和中國軍民堅持反抗侵略的平型關戰役、武漢會戰、長沙保衛戰、棗宜會戰、百團大戰、常德戰役，既一再證明日本侵華戰爭的野蠻、兇殘、邪惡、反人類，又讓世人看到中國軍民在災難中的不屈意志。

中國現代化進程的重創和超過3500萬人傷亡，是日本侵華戰爭帶給中國的空前浩劫。正如猶太人不會忘記在二戰中遭受的苦難，中國人同樣不會忘記日本侵華戰爭帶來的苦難。紀念抗日戰爭既是對整個民族苦難的同情和告慰，又是在表達反對侵略戰爭和維護正義、和平的理念。無論何時，一個良知未泯的人，都不應該為侵略戰爭、法西斯主義叫好，都不應該否認基本歷史是非、置民族浩劫於不顧。

9月3日，習近平在北京檢閲部隊。（資料圖片）

抗日戰爭的教訓警醒中國人，維護正義與和平既離不開堅守道義立場和國際社會的共同努力，又離不開強大的實力。1945年中國贏得抗日戰爭的勝利，1949年新中國建立，1978年中國啟動改革開放，走上崛起之路。日本在1931年至1945年的侵華戰爭給當時積貧積弱的中國造成極其深重的災難，但經過數代中國人尤其是改革開放之後的勵精圖治，早已時移世易，2024年中國GDP是日本GDP的4倍以上。雖然日本人均GDP依舊明顯高於中國，日本在許多方面的經驗和科技仍值得學習，但中國綜合實力早已明顯超過日本，中國有強大實力去維護正義與和平。

習近平在紀念大會上表示：「中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。」通過紀念抗日戰爭勝利80周年和展現強大實力的閲兵，中國其實在釋放一個強烈的信號：崛起的中國有強烈意願和強大實力去走和平發展道路。

九三閱兵，國家主席習近平發表講話。（香港01直播截圖）

第二，紀念抗日戰爭勝利80周年，是為了在新形勢下重申民族獨立、自立自強的意義。抗日戰爭空前激發中國人的民族意識和愛國情懷，空前激勵中國人團結協作和自立自強。現代意義上的民族主義在很大程度上來源於歐洲，常年的衝突和戰爭讓歐洲產生現代意義上的民族主義。自1840年英國發動鴉片戰爭以來，傳統中國開始遭受任人宰割的命運，一代又一代仁人志士開始救亡圖存。然而在很長時間內，中國大眾的民族意識和愛國情懷尚未被喚醒。直到日本發動侵華戰爭，在面臨亡國滅種風險的危急關頭，中國人的民族意識、愛國情懷被空前激發出來。

某種程度上講，儘管傳統中國有着悠久的文明傳統、文明抱負和大一統傳統，但中國民族意識和愛國情懷的塑造離不開抗日戰爭。空前的存亡危機空前激勵中國人團結協作和自立自強精神，讓一個飽受苦難折磨的文明古國在現代世界獲得新生。

2025抗戰閱兵80周年大閱兵精彩畫面：

+ 6

第三，紀念抗日戰爭勝利80周年，是為了展現崛起的中國的國際主義、人類命運休慼與共的理念。正如習近平在紀念大會上所言：「中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。」中國抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，是中國成為聯合國安理會五個常任理事國之一的歷史依據。中國抗日戰爭與歐洲反法西斯戰爭一樣，都是維護人類和平事業的重要構成。

9月3日，習近平與一眾外國領導人參加抗日戰爭勝利80周年大會。（資料圖片）

一個不容迴避的現實是，相比於對侵略戰爭、反人類罪行有較多反思的德國，日本對侵略戰爭、反人類罪行的反思較少，甚至經常會刻意淡化、迴避歷史責任。這樣的結果是西方社會十分了解當年德國、意大利的法西斯主義帶來的苦難，會對猶太人的悲慘遭遇記憶猶新，卻對當年日本的軍國主義、中國人苦難了解不多。這樣的現實顯然是不公平的，是不符合歷史真相。正因這樣，中國紀念抗日戰爭有利於增進世界對日本侵華戰爭、日本軍國主義的認識，有利於維護基本歷史是非。

日本侵華戰爭以極其慘重、血腥的教訓說明一個樸素的道理：「國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危。」和平來之不易，維護和平應該成為全世界的共同責任，但維護和平不能只是空喊口號，不能只有同情，而應該有實力作為後盾。以史為鑑，可以知興替。通過紀念抗日戰爭，中國社會既是為了尊重歷史，為了告慰先人，為了自立自強，又應該是為了吸取日本侵華的狹隘民族主義和弱肉強食邏輯的教訓，為今天依舊充滿地緣博弈和衝突的世界注入和平、發展、正義的元素。