中國閱兵｜「三大殺器」搶眼　解放軍空基核打擊能力大躍進

儘管外界近日紛紛預測中國在9月3日紀念抗日戰爭勝利80周年大閱兵上將要展出的裝備，但九三閱兵亮相的一些戰略「大殺器」還是相當出人意料，當中便包含東風-61、巨浪-3、驚雷-1等三款戰略武器。



衝上中國熱搜榜第一名的是東風-61新一代固體洲際彈道導彈。中國在2019年國慶閱兵中展示過東風-41機動發射洲際導彈，這次直接推出東風-61，說明東風-61相比東風-41在性能上有跨代提升。目前官方尚未公布東風-61的具體參數，但軍事學者推測，東風-61射程將超過1萬2000公里，可覆蓋全球大部分地區。

東風-61和東風-41一樣採用固體燃料發動機，可實施公路機動發射，具有發射準備時間短、可靠性高、維護簡單等優點。同時，東風-61可攜帶多枚分導式核彈頭，在導彈飛行末段分別攻擊不同的目標，大幅提升突防能力和打擊效果。

外界猜測已久的巨浪-3潛射洲際導彈也在戰略打擊方陣中亮相，標誌著中國潛射戰略導彈取得重大突破。巨浪-3可攜帶多枚分導核彈頭，射程比8000公里的巨浪-2大幅度提升至1萬2000公里，可從南中國海的「堡壘海域」直接攻擊美國本土。也就是說，憑藉巨浪-3，中國戰略核潛艇無需出西太平洋就能威懾美國大部分地區。

巨浪-3型潛射彈道導彈。（新華社）

在陸海空核力量體系中，空基核打擊能力歷來是中國的短板。此前，中國空基核打擊主要依靠轟-6轟炸機掛載核航彈飛到距離目標較近的空域進行投擲，較容易被對手發現和擊落。這次閱兵中亮相的驚雷-1，意味著轟炸機可在距離目標數千公里的地方發射核彈，有效彌補了中國空基核打擊能力的短板。此前，網絡上出現轟-6戰機懸掛一顆大型導彈的圖片，中國軍迷也有「不怕六爺（轟-6）掛的多，就怕六爺掛一顆」的說法。現在看來，轟-6上掛的那顆導彈，就是驚雷-1。

東風-5C洲際彈道導彈在戰略打擊方陣中壓軸出場。它是東風戰略導彈系列的最新升級版本，採用液體燃料發動機和發射井部署。與2019年閱兵中亮相的東風-5B相比，東風-5C除改進材料和電子設備外，還可攜帶10枚以上核彈頭並具備分導技術（MIRV），也可攜帶誘導彈頭，意味著東風-5C的突防和毀傷能力有了進一步提升。

除了上述戰略「大殺器」外，這次閱兵展示的常規武器也是亮點紛呈。陸戰裝備中，被軍迷戲稱「雙離譜」的100型坦克也正式登場。100型坦克安裝了相控陣雷達、毫米波雷達、激光雷達等，把坦克變成一個信息感知節點。針對現代戰爭無人機給坦克帶來的巨大殺傷，100型坦克安裝了主動防禦系統，包括硬殺傷攔截彈加電子干擾加激光反制，大幅提升反坦克導彈甚至無人機集群攻擊的能力。

這次閱兵還一口氣展示了八款高超聲速武器，包括反艦類的鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19、鷹擊-20、鷹擊-21等。其中，鷹擊-19採用超燃衝壓發動機，能在大氣層內進行全程可操控飛行，不僅飛行軌跡難以追蹤，也可更有效打擊運動中的目標。

2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閱兵上，一名解放軍士兵站在鷹擊-19反艦導彈旁。（Reuters）

在引人矚目的反無人機領域，中國展示了各類激光和微波武器。其中，微波防空車上裝載了超大型相控陣天線，透過發射高功率微波，可對無人機群進行面殺傷。

新一代反導利器紅旗-29也出現在閱兵式上。紅旗-29採用單車兩聯裝發射，其彈頭能在大氣層外對洲際彈道導彈的中段實施攔截，還可擊毀高超聲速武器甚至衛星。

空軍方面，殲-20系列隱身戰機、殲-16D電子戰飛機、殲-35隱身戰機、空警-600預警機以及無人「忠誠僚機」等也紛紛亮相。而在印巴今年5月空戰中表現亮眼的殲-10戰機，只是以空中表演的方式拉出彩煙，成了軍迷口中的「牛夫人」。

整體上看，這次閱兵顯示近幾年解放軍的體系化、無人化、智能化水平又有大幅提升。對包括美國在內的潛在對手而言，中國軍隊正成為一支越來越難對付的勁旅。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

